Los Raptors firmaron una remontada increíble ante los Mavericks

Toronto Raptors protagonizó en la jornada de este domingo de la NBA una espectacular remontada en su pabellón ante Dallas Mavericks para imponerse por 110-107 sin demasiado brillo de Serge Ibaka, mientras que los hermanos Hernangómez no tuvieron excesiva participación con Denver Nuggets y Charlotte Hornets.



El Scotiabank Arena canadiense fue testigo de una reacción inesperada y demoledora de los actuales campeones, que tenían su encuentro perdido ante los 'Mavs', que sigue sin Luka Doncic, cuanda estaban 30 abajo a falta de poco más de tres minutos para terminar el encuentro.





El 53-83 que reflejaba el marcador no auguraba el guión que tenía preparado el duelo, que dio un vuelco tremendo, impulsado por el base local Kyle Lowry, autor de 20 de sus 32 puntos en los doce minutos finales. Así, en apenas una decena de minutos, los Raptors endosaron un parcial de 42-12 a su cariacontecido rival para igualar a 95. Los visitantes lograron reponerse y se pusieron 106-107 a falta de medio minuto, pero no anotaron más y el triunfo fue para los de Nick Nurse.



Con el pívot catalán Marc Gasol lesionado, Serge Ibaka no pudo brillar en exceso en esta gran remontada y el hispano-congoleño, titular y que disfrutó de 24 minutos, se quedó en seis puntos, con 3/11 en tiro, y cinco rebotes. Junto a Lowry, que añadió 10 rebotes y ocho asistencias a su actuación, destacaron los suplentes Chris Boucher (21) y Rondae Hollis-Jefferson (18).



Por su parte, los hermanos Hernangómez tuvieron sendas participaciones testimoniales. Juancho anotó dos puntos en sus dos minutos en la cancha en la clara victoria de Denver Nuggets por 128-104 ante unos Lakers sin LeBron James, mientras que Willy jugó prácticamente lo mismo, cogiendo un rebote, en la contundente derrota de Charlotte Hornets por 119-93 ante unos Boston Celtis de un gran Jayson Tatum (39 y 12 rebotes).



--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



SERGE IBAKA: 6 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón.



JUANCHO HERNANGÓMEZ: 2 puntos y 1 rebote.



WILLY HERNANGÓMEZ: 1 rebote.