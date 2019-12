Santero se desvinculó del GC competición y busca equipo para el 2020

View this post on Instagram

COMUNICADO DE PRENSA - 20/12/19 . Desde el GC Competiciu00f3n les informamos de manera oficial la desvinculaciu00f3n de Juliu00e1n Santero con el equipo, por lo que en la venidera temporada 2020 del Turismo Nacional el piloto mendocino ya no estaru00e1 al volante del Ford Focus nu00famero 68. Juliu00e1n no es un piloto mu00e1s para el equipo. Tanto u00e9l como el GC lograron durante todo este tiempo crecer en conjunto, cumplir objetivos y lograr en varias oportunidades coronar el esfuerzo de todos con importantes resultados deportivos. Pero entendemos que el mayor de nuestros logros seru00e1 siempre la gran amistad y vu00ednculo que generamos durante todo estos au00f1os. . Hoy el largo camino que comenzamos a transitar desde aquella u00faltima fecha del campeonato 2016 en Viedma no llega a su finu2026 es solo un impasseu2026 porque muy pronto nos vamos a volver a cruzar, para trabajar nuevamente juntos. . Gracias por todo Juli! . GC Competiciu00f3n.-