Conocé a Fernanda Kanno, la única representante femenina de toda América

Fernanda Kanno, la primera mujer peruana en correr y terminar el Dakar, será la única representante femenina de toda América en el estreno del rally más duro del mundo, en Arabia Saudí, un país donde hasta hace apenas año y medio las mujeres tenían prohibido conducir.

La peruana, que volverá a tener de copiloto a Alonso Carrillo, es consciente del poder para cambiar mentalidades que puede tener su presencia en Arabia, pero le preocupan las reglas de conducta, entre ellas la que busca evitar muestras de afecto en público como los abrazos que suele dar a sus compañeros de equipo.

"Me siento como en el primer Dakar, que no sabía cómo iba a ser. Ahora es nuevamente ir "de cero al Dakar" porque no sé absolutamente nada del lugar a donde vamos, ni de la ruta que estamos haciendo, ni del idioma. Parece que todo va a ser diferente. Voy como nueva otra vez", expresó en declaraciones a la agencia EFE.

Sobre ser la única mujer de toda América, contó: "Hace la mochila más pesada, pero siempre he dicho que esta aventura del Dakar no pasa tanto por ser mujer sino por ser una persona como cualquier otra que cumple su sueño. Agradezco haber sido la primera mujer peruana en correr y terminar el Dakar porque muchas mujeres verán que si Fernanda puede, ellas también".

"He pensado todo el año en cómo será ese país, cómo vivirán las mujeres ahí y qué significará para ellas ver a otras mujeres compitiendo contra hombres o incluso compartiendo un equipo con ellos, algo a lo que no están acostumbradas", agregó.

En los últimos días se publicó un documento detallando las restricciones que tendrán los participantes del Dakar, y una de ellas es no exhibir rodillas ni hombros en el caso de las mujeres: "No queremos ningún problema. Queremos respetar al país que nos acoge, pero es complicado porque tenemos otras costumbres. Hay cositas que todavía no sabemos cómo van a ser, pero será bonito conocer una nueva cultura y sus personas".

Para cerrar analizó como puede darse la competencia y la comparó con la edición 2019 que se disputó íntegramente en Perú: "Tenemos casi el doble de kilómetros que el año pasado en Perú, pero las dunas son más fluidas".

"Va a ser un Dakar bastante más rápido y divertido para los pilotos de punta. Nosotros vamos a tener que resistir 400 kilómetros al día. Fácil no va a ser nada", completó.