El momento caliente entre Gallardo y Borré en Mendoza ¿Qué se dijeron?

En la final de la Copa Argentina todo fue alegría para River, pero en el medio de la victoria por 3-0 sobre Central Córdoba (SdE) en Mendoza hubo un fuerte cruce entre el técnico Marcelo Gallardo y Rafael Santos Borré, muy caliente por haber sido reemplazado.

"Cabeza arriba. Ey, no me agachés la cabeza. Rafa, tranquilizate hermano. No me agachés la cabeza, la p... madre. Pensá en el equipo", le dijo el Muñeco ante la bronca del colombiano, que se perdió algunas oportunidades claras de gol.