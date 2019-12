Tinelli: "Alberto me dijo que la política ya no se va a meter en el fútbol"

Marcelo Tinelli es el hombre fuerte de San Lorenzo de Almagro. Fue vicepresidente durante la gestión de Matías Lammens, elegido por Alberto Fernández como su ministro de Turismo y Deporte, y ahora es candidato a presidir el club de sus amores. En una entrevista brindada al diario La Nación, el conductor televisivo habló del futuro del club y de su relación con el presidente de la Nación que asume hoy.

"Siento que se viene un momento de la Argentina en el que el poder político no va a tener injerencia en el fútbol. Y lo siento porque me lo dijo una persona cercana y amiga como el nuevo Presidente de la Nación, a quien conozco y le tengo un gran cariño y respeto", aseguró Tinelli, quien dijo que se animó a ser candidato a presidente de San Lorenzo luego de consumada la derrota electoral de Mauricio Macri.

"Antes sí tuvo mucha injerencia el poder político. Sin dar nombres: si a uno le dicen 'che, guarda con esto que estás diciendo porque vos hay cosas que no hiciste, cargas sociales que no pagaste'... Y le aclarás: 'Pará, pará, yo no tengo nada que ver con eso'. Y te responden: 'No, pero bueno, viste, por las dudas te lo digo, guarda al aire'. Se empiezan a jugar intereses... Entonces, te preguntás: ¿hasta dónde llego, hasta dónde voy, qué hago? Porque acá pueden ensuciarme a mí y al club. A mí no me preocupa, yo estoy tranquilo porque sé lo que hago, sé la verdad", agregó Tinelli.

En ese sentido, además, el Cabezón consideró que "no quiero arrastrar al club, más allá de la relación personal que yo tengo con Alberto y que trabajo en el Programa de Argentina Contra el Hambre.... Alberto es un presidente que me dijo de antemano 'yo en el fútbol no me voy a meter'. Más allá de que es hincha de Argentinos Juniors".

En su análisis, Tinelli concluyó que "evidentemente lo política se metió en el fútbol argentino. Entonces, hay que tener mucho más cuidado porque hay un montón de cosas que se van jugando por atrás. Uno también tiene un laburo, tiene un montón de cosas, entonces tratás de ver que el fútbol no te llegue a tocar otros intereses y sos más cuidadoso. En otro laburo, vas, lo hacés y te vas. Acá tenés que ser más cuidadoso, hasta más cuidadoso que en la propia política. Sí, es verdad, es verdad, en el fútbol te tenés que cuidar. De hecho, yo ya lo viví en la AFA... Todos me preguntan qué aprendí. Y sí, fue un gran aprendizaje y fue fuerte. El fútbol es un ámbito que debés respetar".