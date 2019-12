Gonzalo Antolín perdió el bicampeonato por una polémica sanción

La definición del campeonato de la Clase 3 fue emocionante de principio a fin. Gonzalo Antolín tuvo en sus manos el bicampeonato pero una situación en pista se lo quitó tras ser sancionado. El mendocino partió segundo en la final y una mala largada lo retrasó de movida. Su principal enemigo, Mauro Salvi, largó desde el fondo y con el correr de las vueltas comenzó a ganar lugares poniendo en peligro al mendocino.

Final confirmada para la C3. Fue recargado Gonzalo Antolín con un puesto por maniobra en perjuicio de Thiago Martínez y con estos resultados el campeón es Mauro Salvi #TPenParana pic.twitter.com/PaZZGA1F0t — Turismo Pista (@TurismoPista) December 1, 2019

El desarrollo de la carrera fue entretenido y cada vuelta que pasaba cambiaba el campeón. Hasta el giro final lo era Salvi y Antolín fue por todo. Tenía que ganar un lugar para ser nuevamente el monarca de la divisional mayor y atacó a Thiago Martínez. Lo buscó por todos lados y en la salida de la chicana logró su cometido.

Cayó la bandera a cuadros y se desató el festejo. Cruzó la meta en el cuarto lugar pero a los comisarios deportivos les quedó la duda de si el sobrepaso fue al límite o hubo un exceso. Es por eso que se tomaron un tiempo considerable para ver las cámaras y decidieron sancionar al sanrafaelino. Lo mandaron detrás de Martínez y Salvi se quedó con el título que había perdido el año pasado con Gonzalo tras otra recordada definición.

"Me confirmaron que me sancionaban luego de terminada la carrera. Una pena que me quiten el campeonato de esta manera cuando lo gané en la pista, y a huevo, pero bueno era de esperarse. Estoy igual de feliz, a mi nadie me va a quitar lo que logramos hoy", expresó con mucha bronca Antolín que dejará la categoría para incursionar en el Turismo Nacional.