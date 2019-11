Guardiola: "Agüero se perderá varios partidos por lesión"

El sábado pasado Manchester City venció por 2 a 1 a Chelsea y el delantero argentino Sergio Agüero debió retirarse en los últimos minutos del partido por una lesión. Hoy, en conferencia de prensa, el entrenador catalán Josep Guardiola se refirió a la situación del Kun y avisó que estará varios partidos sin jugar.

PEP uD83DuDCAC @aguerosergiokun se perderá varios partidos por lesión, no sé cuántos exactamente. Tiene un problema en el tendón.



No tenemos más lesionados, @21LVA tuvo calambres pero está bien. — Manchester City (@ManCityES) November 25, 2019

Pep Guardiola, DT de los Citizens, confirmó que se trata de una lesión en el tendón que tendrá al Kun ausente por algunas jornadas. "Agüero se perderá varios partidos por lesión, no sé cuántos exactamente. Tiene un problema en el tendón", expresó el español ante los medios. Además avisó que se perderá el clásico con Manchester United, que será el sábado 7 de diciembre. "Vamos a extrañar a Sergio. Hemos tenido problemas con las lesiones pero lo esperaremos. Mientras, tenemos a Gabriel Jesús y a Raheem Sterling, que pueden jugar ahí. Estaremos un tiempo sin él", añadió.

Frente a los Blues, el reemplazante del Kun fue Gabriel Jesús, quien también estuvo presente en la rueda de prensa. "No estoy contento porque Agüero esté lesionado. No me gusta que mis amigos estén lesionados, pero he trabajado duro cada día. Estoy listo para jugar y demostrar siempre que quiero mejorar", declaró. "Cuando decidí venir sabía que sería duro porque estaba Sergio el máximo goleador del club, que marca cada partido. Lo sabía. Pero tenía la oportunidad de jugar con Pep, con jugadores de primer nivel en un gran club. Por eso vine, para disfrutar y aprender", concluyó.