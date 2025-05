Cuándo se enteró Morena Rial que era adoptada

Desde comienzo de año, Morena Rial está dando mucho de qué hablar. Sus problemas con la justicia la posicionaron en el centro de todas las miradas y hoy no hay quien no esté pendiente de lo que realice la joven. Ahora, la hija de Jorge Rial brindó una entrevista a LAM y habló de varias cosas, entre ellas de su mamá, Silvia D'Auro , y su adopción.

"Yo siempre supe que era adoptada, mi papá nos los dijo desde el primer momento y Silvia siempre fue un monstruo, desde el minuto cero… nunca entendí, algunos dicen que tenía problemas psiquiátricos, yo creo que sí pero me parece que no se trataba, igual también eso le servía de escudo para que no se le termine la relación con mi papá, porque ella lo volvía loco. Nosotras éramos como el intermedio entre ellos dos para que no se termine esa relación, que ya estaba rota”, agregó.