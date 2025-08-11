Cuál es la pregunta que más le realizan a ChatGPT en Argentina

La inteligencia artificial busca brindar respuesta a las consultas comunes de millones de argentinos a través de ChatGPT.

Desde que llegó al mercado, ChatGPT se ha convertido en una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas a nivel global a la hora de resolver dudas, generar textos o generar asistencia académica. Actualmente, en Argentina, su uso se extendió de manera exponencial gracias a su metodología de respuesta veloz y clara.

En este sentido, muchos argentinos consultan a la inteligencia artificial varias veces al día, a veces preguntando asuntos de coyuntura política, social o económica. Más allá de estos temas no superficiales, existe una duda que todos tienen en común y, recientemente, ChatGPT ha salido a explicar cuál es.

Uso de celulares en las escuelas, alumnos con celulares. Qué es lo que más se le consulta a ChatGPT. Shutterstock ¿Qué es lo que más preguntan los argentinos a ChatGPT? Una de las preguntas más realizadas a ChatGPT por parte de los argentinos tiene que ver con la economía actual: “¿Cuánto está el dólar hoy?”. Esta inquietud no solo es la más frecuente, sino que también se descompone en variantes como “¿A cuánto está el dólar blue?”, “¿Cuál es la cotización del dólar oficial?” o “¿Cuánto vale el dólar MEP?”. La frecuencia de esta consulta se incrementa en momentos clave, como anuncios económicos, modificaciones en el cepo cambiario o subas bruscas del tipo de cambio informal.