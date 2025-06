Inquilinos: una herramienta legal que te puede ahorrar tiempo y plata

Vadillo mail alquiler

También aplica a contratos ya firmados: cómo exigirlo ahora

Este derecho no es exclusivo de quienes firman nuevos contratos. Quienes ya se encuentran alquilando también pueden requerir que se fije un domicilio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones.

Esto puede lograrse de dos maneras:

Por acuerdo de partes, incorporando una cláusula adicional al contrato.

Por consentimiento tácito, cuando ambas partes empiezan a utilizar un mismo correo electrónico para enviarse notificaciones relevantes y no lo rechazan expresamente.

La clave es dejar constancia. Si la otra parte responde o actúa en consecuencia, el canal queda establecido como válido a efectos legales.

Por qué algunas inmobiliarias no lo quieren incluir

Muchos contratos de alquiler, incluso después de esta modificación legal, siguen omitiendo el domicilio electrónico. No es casual. Las inmobiliarias prefieren mantener a los inquilinos desinformados, sin mecanismos rápidos ni económicos de notificación.

Negarse a fijar un domicilio electrónico es una señal clara: no quieren que tengas herramientas efectivas para ejercer tus derechos. Es una forma de preservar la asimetría y conservar el control sobre la comunicación contractual.

Un cambio legal que obliga a actuar para que tenga efecto

La posibilidad de establecer un domicilio electrónico ya es ley. Pero si no se exige, no se cumple. Por eso, los inquilinos deben estar atentos: no firmar contratos que no lo incluyan, y en caso de tener uno en curso, requerir su incorporación inmediata.

No es un detalle menor. Es la diferencia entre tener que pagar para reclamar o poder defenderte desde tu propio celular. Entre estar a merced de una inmobiliaria o contar con una vía de comunicación con valor legal.

La tecnología está. La norma también. Ahora falta que la usemos.