Aysam: la empresa estatal sin agua, sin control y sin castigo

La Ley 8.213, sancionada en 2010, creó Agua y Saneamiento Mendoza como Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Esta figura híbrida combina lo peor del derecho privado con la opacidad del manejo estatal: Aysam no rinde cuentas al Tribunal de Cuentas , no está sujeta a la Ley de Contrataciones Públicas, ni tiene control parlamentario directo.

Pérdidas del 46% y cloacas que revientan: el plan fracasó

Hoy Mendoza pierde, según informes técnicos, hasta un 46% del agua potable que produce. La mayoría se va por caños rotos que jamás se reemplazan. Zonas enteras del Gran Mendoza padecen cortes constantes, baja presión, agua contaminada o directamente ausencia del servicio. A esto se suma una ola de derrames cloacales, que van contaminando calles y casas, y llegando a los cauces de riego, como ahora el grave derrame cloacal del canal Pescara, que viene autorizado por el ente de control Irrigación que no controló el problema que llevaba meses brotando en las calles de corralitos. Ahora existen miles de hectáreas contaminadas y sujetas a destrucción de su producción, indemnizaciones y remediación que la termina sufriendo y pagando dos veces una como usuarios y otra como contribuyentes.

Aysam incumplió el plan estratégico, nunca publicó el inventario completo de redes, y no fue sancionada por el ente regulador. El Departamento General de Irrigación, actual órgano de control, no ha intervenido para sancionar e intervenir a la empresa sino por el contrario le autoriza los volcamientos cloacales a un cauce de riego.

¿Un plan maestro? Solo gráficos sueltos en audiencias públicas (y un dato que debería alarmar a todos)

Gráfico 1.jpeg

Aysam afirma administrar 5.496 km de redes de agua y 3.813 km de cloacas, pero no existe un inventario público, auditable y actualizado. Lo único que se conoce son gráficos de torta presentados en audiencias públicas, donde se informa, con vaguedad, que entre el 11% y el 39% del sistema estaría en mal estado. No hay cronograma de obras. No hay sistema de información accesible. No hay evaluación técnica externa.

Gráfico 2.jpeg

Aún más grave: el único diagnóstico serio disponible proviene de un informe externo, el Plan Maestro Hídrico del Departamento General de Irrigación. Allí se calcula que el 46% del agua potable se pierde en la red. Y el dato más escandaloso: en Guaymallén se pierden anualmente 85,8 hm³ de agua, mientras que el consumo poblacional total es de 77,1 hm³. Es decir: se pierde más agua en las cañerías rotas que la que llega a la gente.

Mientras tanto, municipios que repavimentan calles con fondos propios deben romperlas pocos días después, porque la red subterránea estalla por falta de mantenimiento. El vecino paga dos veces. Y nadie se hace cargo.

¿Quién controla a Aysam?

Nadie. Al ser una S.A.P.E.M., Aysam escapa al control real del Estado. No responde al Tribunal de Cuentas. No se audita públicamente. No presenta informes ante la Legislatura. Los ciudadanos no pueden conocer cómo, en qué y con quién se gastan los fondos públicos.

Las licitaciones se hacen bajo el paraguas del derecho privado. La planificación de obras se decide en silencio. Las decisiones estructurales se toman en una mesa chica política. Todo esto, mientras se sigue cobrando un servicio que no se presta con dignidad.

Una propuesta concreta: o ente autárquico con control real, o sincerar el modelo

Es hora de dar un paso firme hacia la transparencia y el control democrático. Una alternativa viable y urgente es transformar Aysam en un ente autárquico de derecho público, con:

Control pleno del Tribunal de Cuentas.

Acceso garantizado a la información pública.

Participación de los usuarios en un consejo consultivo real.

Auditorías externas obligatorias e informes públicos periódicos.

Un inventario técnico actualizado y público de cañerías y obras.

Un plan maestro de inversiones con metas claras y sanciones por incumplimiento.

Gráfico 3.jpeg

No estamos inventando nada nuevo: así funcionan los organismos que dan resultados y rinden cuentas. Lo que no puede sostenerse más es esta figura híbrida, opaca y politizada, donde la gestión del agua queda secuestrada por el partido de gobierno de turno, sin control, sin eficiencia y sin planificación.

Si no hay voluntad política de construir una gestión pública moderna, participativa y transparente, entonces habrá que sincerar el modelo y discutir abiertamente la privatización total del servicio, bajo regulación, competencia y exigencias técnicas reales.

Porque lo que no se puede seguir permitiendo es este estado de cosas: una empresa sin controles, sin resultados y sin horizonte.

El agua es un derecho, no un negocio

Mientras Aysam siga funcionando como una sociedad anónima privada para evitar controles y pública para ser fondeada todos los años por los déficit crónicos, Mendoza seguirá pagando tarifas altísimas por servicios deficientes.

El Estado debe volver a tomar el control –con profesionalismo, con participación social, y con reglas públicas–.

Y eso empieza por terminar con el mito de que lo estatal es ineficiente: lo ineficiente es lo estatal cuando lo manejan como negocio de pocos. Lo que no debe permanecer es destruyendo el servicio esencial del agua y saneamiento.