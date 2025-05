¿Se cortó la luz por el Zonda? Esto podés reclamar según la ley

En Mendoza, el viento Zonda es un fenómeno climático habitual, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Sin embargo, cada vez que sopla con fuerza, los mendocinos se enfrentan a cortes de electricidad que duran horas, e incluso días, afectando su vida cotidiana y generando pérdidas económicas.

Las empresas distribuidoras de energía, como EDEMSA, suelen atribuir estos cortes a “fenómenos meteorológicos imprevisibles”, eximiéndose de responsabilidad. No obstante, la jurisprudencia y la legislación provincial indican lo contrario.

El viento Zonda no es fuerza mayor ni caso fortuito. Se trata de un fenómeno previsible, que ocurre todos los años, en la misma época y con magnitudes similares. Lo que provoca los cortes eléctricos no es el viento en sí, sino la falta de inversión y mantenimiento en las redes: postes podridos, líneas obsoletas, transformadores deteriorados y cableado en mal estado. La verdadera causa del colapso del sistema es estructural. Las distribuidoras no preparan su infraestructura, pero sí ajustan las tarifas. Cobran por un servicio esencial que no garantizan.

Responsabilidad de las distribuidoras según la legislación

El artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establecen que los usuarios tienen derecho a un servicio público de calidad. Además, la Ley Provincial N° 6497 y el Contrato de Concesión de las Distribuidoras obligan a la empresa a garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico.

En el expediente N° 13-04793315-8, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó la apelación de EDEMSA que buscaba eximirse de responsabilidad por cortes de energía durante eventos de viento Zonda. El fallo enfatizó que la empresa debe prever y mitigar los efectos de fenómenos climáticos habituales en la región. (Fuente: mpfmza.jus.mendoza.gov.ar)

Cómo reclamar por daños causados por cortes eléctricos

Si has sufrido daños debido a cortes de electricidad durante eventos de viento Zonda u otra contingencia climática, podés presentar un reclamo formal a la empresa distribuidora. A continuación, se proporciona un modelo de reclamo que podés adaptar a tu situación:

Modelo de Reclamo por Daños por Corte Eléctrico



A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA (nombre)



S——/——D:



Yo, [Nombre y apellido], DNI Nº [___], domicilio [___], localidad [___], Teléfono [___], Email [___], Usuario Nº [___], me presento ante Uds. para reclamar lo siguiente:



HECHOS:

El día [___], desde las [___] hs hasta [___] hs, se interrumpió el servicio eléctrico en mi domicilio. Este corte provocó daños materiales y perjuicios directos que detallo:



1. [Artefacto – marca/modelo] – $[___] – [Reparación / Reposición]

2. [Pérdida de alimentos / gastos adicionales] – $[___]

3. Daños morales y económicos: afectación de mi trabajo, familia y salud.



DERECHO:

Conforme al art. 42 de la Constitución Nacional, arts. 5, 8 bis, 25 y 40 bis de la Ley 24.240 y artículos 3.e), 56.s), 63.g), 72 y conc. de la Ley 24.065, solicito:



- La devolución proporcional del servicio no prestado.

- La indemnización de los daños materiales y morales sufridos.

- Que esta presentación se tome como prueba documental ante cualquier reclamo posterior.



Firma: ______________________



Tip clave para respaldar tu reclamo

Cuando se quema un electrodoméstico, la distribuidora suele argumentar que fue un desperfecto particular. Por eso, es muy importante que también pidas a tus vecinos que hayan tenido el mismo problema que te pasen sus números de reclamo. Eso demuestra que no fue un hecho aislado, sino un daño colectivo por una falla en la red eléctrica de toda la zona. Cuantos más vecinos sumen sus reclamos, más difícil será para la empresa eludir su responsabilidad.