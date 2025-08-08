Cómo será el puente colgante más largo del mundo que unirá la isla de Sicilia con la Península Itálica

El gobierno de Roma dio el visto bueno definitivo a un proyecto de US$15.600 millones para construir el puente colgante más largo del mundo , que unirá la isla de Sicilia con la región de Calabria, en la punta de la Península Itálica.

Los promotores del puente, que se construirá en una de las zonas con mayor actividad sísmica del Mediterráneo, aseguran que será capaz de resistir terremotos.

Se trata del más reciente intento de las autoridades italianas de poner en marcha el proyecto del puente de Mesina. A lo largo de los años se ha intentado en varias ocasiones, pero los planes se han desechado posteriormente por motivos de costo, daños medioambientales, seguridad o posibles intromisiones de la mafia.

La primera ministra Giorgia Meloni admitió que el proyecto no ha sido fácil.

Sin embargo, este miércoles afirmó que lo considera una "inversión en el presente y el futuro de Italia ".

"Disfrutamos los retos difíciles cuando tienen sentido", dijo Meloni.

Planet Observer/Universal Images Group vía Getty Images La Italia continental y la isla de Sicilia están separadas por el angosto estrecho de Mesina, sobre el cual se construirá el puente.

Los beneficios del proyecto

Según el proyecto aprobado, el puente sobre el estrecho de Mesina tendrá una longitud de 3,3 km y se extenderá entre dos torres de 400 metros de altura, con dos líneas de ferrocarril en el centro y tres carriles de tráfico a cada lado.

Roma espera clasificar el puente como gasto militar para que compute para cumplir el objetivo de la OTAN de destinar el 5% del PIB a defensa.

El ministro de Transportes, Matteo Salvini, líder del partido derechista Lega y aliado de Meloni, celebró el hito afirmando que el objetivo era completar el puente entre 2032 y 2033.

También dijo que el puente crearía 120.000 puestos de trabajo al año y traería crecimiento económico a la zona. Las regiones de Sicilia y Calabria son dos de las más pobres de Europa.

El proyecto, además del puente, contempla la construcción de 40 kilómetros de carreteras y ferrocarriles, según explicó Salvini.

Se prevé que se cobrará una tarifa por automóvil para cruzar el puente de menos de 10 euros (unos US$12).

Los obstáculos por sortear

Sin embargo, el proyecto aún debe recibir el visto bueno del Tribunal de Cuentas italiano y de los organismos medioambientales nacionales y de la UE.

Los residentes a ambos lados del estrecho cuyas propiedades pueden ser expropiadas para el proyecto también tendrán que ser consultados y podrían impugnar legalmente la decisión, lo que significaría que la construcción del puente podría retrasarse o paralizarse por completo.

No sería la primera vez que se retrasa la construcción del puente. Desde que se elaboraron los primeros planos hace más de 50 años, varios planes para su construcción han tenido que archivarse por diversos motivos y durante mucho tiempo el proyecto ha enfrentado una dura oposición.

Entre otras cosas, se teme que las mafias siciliana y calabresa, con gran influencia en la política y la sociedad del sur de Italia, desvíen enormes cantidades de dinero de los contribuyentes.

Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images Algunas personas protestaron contra el anuncio de este miércoles.

El miércoles, algunos políticos locales reiteraron su descontento con la decisión del gobierno.

El senador Nicola Irto, del Partido Demócrata, calificó el proyecto de "controvertido y divisivo", afirmando que desviaría "recursos cruciales que de otra manera irían destinados a transporte local, infraestructura, escuelas seguras y los centros de salud de calidad".

Giusy Caminiti, alcalde de Villa San Giovanni, cerca de donde se construiría el puente en la costa calabresa, dijo que su pueblo se vería muy afectado y pidió más tiempo para las consultas.

El comité popular calabrés "No al Puente" criticó el anuncio del miércoles y afirmó que se trataba de una maniobra política y no del resultado de una evaluación técnica exhaustiva.

Los grupos locales que se oponen al puente también afirman que su construcción consumiría millones de litros de agua al día, mientras que tanto Sicilia como Calabria lidian regularmente contra la sequía.

En la actualidad, la única forma de que los trenes crucen el Estrecho es que los vagones sean desviados a transbordadores y transportados por mar en un trayecto de 30 minutos.

