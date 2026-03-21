Cierran el Paso Internacional Cristo Redentor: ¿cuándo vuelve a abrir?

El paso a Chile quedará cerrado a partir de este domingo y son muchos los argentinos preocupados por esta decisión.

El Paso Internacional Cristo Redentor vuelve a ser protagonista en este fin de semana largo. Este domingo 22 de marzo cerrará a partir de las 00 por condiciones meteorológicas adversas. A las 22 se interrumpe la circulación de control de Uspallata, en Argentina, y Guardia Vieja, en Chile.

Esta medida se da por inestabilidad con nevadas en alta montaña. Es por eso que las autoridades tomaron esta decisión de forma preventiva y el paso estará cerrado hasta nuevo aviso. Además, desde ambas coordinaciones anunciaron que las condiciones para habilitarse nuevamente se evaluaran el domingo 22 a las 21:00 horas.

Aprovecharon la ventana El paso A Chile se habilitó a las 9 horas de este sábado y muchos mendocinos viajaron en horas del mediodía y la tarde al vecino país, sabiendo que el domingo cruzar iba a quedar inhabilitado. Durante toda la jornada se registraron demoras de hasta 2 horas en la aduana chilena.