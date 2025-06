Chespirito: a qué hora estará disponible el nuevo capítulo de la biopic según tu país

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la serie de Chespirito?

La actriz que se puso en la piel de Doña Florinda en El Chavo del 8 no está conforme con la producción. "La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador al estilo Hollywood, pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía", reconoció la artista.