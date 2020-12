Las 29 mejores series y películas de 2020 según críticos de la BBC, Latinoamérica y España

El confinamiento en 2020 llevó a más de uno a sustituir una butaca de cine por el sillón de la sala.

Para otros, aumentó el interés (y quizá el tiempo también) por las series.

Este grupo de críticos y periodistas especializados consultados por BBC Mundo dan su veredicto sobre lo mejor del año.

Aquí el listado. ¡Que lo disfruten!

Selección de Hugh Montgomery, periodista de televisión para BBC Culture

Small Axe (película)

La antología dirigida por el británico Steve McQueen incluye cinco filmes hechos para televisión que cuentan diferentes historias de inmigrantes originarios de las Antillas que viven en Londres desde la década de 1960 a 1980. Sus vidas "han sido moldeadas por su propia fuerza de voluntad pese al racismo y la discriminación", indica una reseña de la BBC. "Es un show increíblemente importante porque pone el foco sobre una parte de la experiencia británica que, de alguna forma, ha sido apartada de nuestra educación", describe Montgomery.

Normal People (serie)

Es una historia tortuosa de amor en la forma de uno de los shows más conmovedores del año. Es una adaptación de una gran novela homónima de la escritora Sally Rooney y cuenta la historia de dos jóvenes enamorados mientras se vuelven adultos a una escala épica porque cada episodio dura 30 minutos y son 12. Tiene un estilo estético hermoso y las interpretaciones son fantásticas, en particular la de Paul Mescal en su rol de protagonista.

La historia de amor Normal People es contada en televisión a partir de una novela de Sally Rooney.

Mrs America (serie)

Esta serie trata sobre una mujer conservadora clave en la historia de Estados Unidos, Phyllis Schlafly, quien consiguió que no se llegara a aprobar la Enmienda de la Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés) en la década de 1970 en Estados Unidos. Era obvio que el elenco sería fantástico con Cate Blanchett como protagonista y otras actrices interpretando a miembros del movimiento feminista como Rose Byrne y Tracey Ullman. Pero la historia, que pudo haber sido un poco seca, está muy bien contada al enfocarse en el choque de valores en Estados Unidos de lo que ahora llamamos la guerra de culturas.

I May Destroy You (serie)

Este show no se parece a ninguno que haya visto antes, desafía la categorización. Una obra de Michaela Coel basada en un oscuro capítulo de su vida, cuando sufrió abuso sexual. La serie presenta las secuelas del evento y vemos al personaje, la misma Coel, lidiando con su trauma. Lo interesante es que no es una serie de un solo tema sino de muchos, tiene muchas capas. Es también sobre género, raza y está hecha con una energía impresionante. A veces se siente como si estuviésemos en la mente del personaje. Coel, además, es brillante como actriz y guionista. La interpretación de Michaela Coel ha sido celebrada en la serie I May Destroy You.

Selección de Nicholas Barber, crítico de cine y periodista de artes para BBC Culture

"Wolfwalkers: espíritu de lobo" (película)

Cualquiera que haya visto The Secret of Kells o Song of the Sea reconocerá el misticismo céltico y la animación ornamental de su director, Tomm Moore. Pero Wolfwalkers es su dibujo animado más encantador. La valiente heroína es Robyn, la hija de un cazador inglés que vive en Irlanda a mediados de 1600. Él tiene el trabajo de deshacerse de los lobos en un bosque cerca de Kilkenny, pero cuando Robyn sale a explorar, descubre que uno de los lobos puede transformarse en una niña. Este es un dibujo animado sobre magia que, de hecho, se siente mágico. Las batallas de las niñas contra los adultos destructores son muy divertidas y cada encuadre es una obra de arte.

I'm Thinking of Ending Things ("Pienso en el final") (película)

Este drama alucinante de Charlie Kaufman no se parece a ningún otro filme del año o de cualquier año, en realidad. Basado en una adaptación de una novela de Iain Reid, está protagonizado por Jessie Buckley, quien interpreta a una joven que conoce a los excéntricos padres de su novio. Nada malo ocurre, pero las cosas tampoco están bien: la ropa y edades de los personajes cambian constantemente y la protagonista nunca está segura de cómo se llama. El filme es, en última instancia, un tratado poderosamente melancólico sobre la brevedad de la vida y el amor. Puede resultar confuso, pero indudablemente es conmovedor. I'm Thinking of Ending Things está protagonizada por Jessie Buckley.

The Personal History of David Copperfield (película)

Este increíblemente creativo y alegre filme del escritor y director Armando Iannucci es un logro destacable que eleva el listón de las adaptaciones de Charles Dickens. Lo más ingenioso es que es una celebración de la prosa del autor, pero también es maravillosamente cinematográfica, con el uso de colores vibrantes, pantallas divididas, voces en off y secuencias de fantasía.

Da Five Bloods ("5 sangres") (película)

En esta épica de Spike Lee, cuatro soldados retirados del Ejército de Estados Unidos regresan a Vietnam, 50 años después de la guerra, para buscar los restos de su querido líder de escuadrón, y para recolectar unos lingotes de oro que enterraron junto a él en la selva. Da Five Bloods sobresale como una película de guerra llena de acción, un análisis conmovedor de las secuelas del conflicto y un tratado agudo sobre el racismo institucional de Estados Unidos. También ganó notoriedad debido a la actuación de Chadwick Boseman, quien falleció de cáncer en agosto. "Da Five Bloods" es una de las películas recomendadas.

Selección de Mariana Linares Cruz, periodista mexicana de cine y televisión

"Ya no estoy aquí" (película)

Dirigida por Fernando Frías, cuenta la historia de Ulises, un chico de 17 años que vive en Monterrey, Nuevo León, en un barrio de extrema pobreza y que además se ve poco a poco inmerso en las dinámicas del crimen organizado. Recomiendo esta película de ficción porque además de reflejar un contexto mexicano de la juventud y de la adolescencia, utiliza la música, en particular esta expresión urbana que se llama "kolombia", que une la cumbia colombiana con el ritmo del norte, para acompañar el viaje de Ulises a lo largo de la historia. El filme representará a México en la próxima entrega de los Oscar si la toman para la categoría de habla no inglesa. El filme "Ya no estoy aquí" se rodó en Monterrey, Nuevo León.

"Las tres muertes de Marisela Escobedo" (documental)

Dirigida por Carlos Pérez Osorio y producida por la periodista Laura Woldenberg, es un recorrido y homenaje por los últimos años de la activista mexicana Marisela Escobedo, quien buscó hacer justicia tras el feminicidio de su hija. Creo que es muy importante este documental por el año que vivimos, en el que las violencias de género, sobre todo en México y América Latina, aumentaron en cantidad y en gravedad. De cierta forma es, por un lado, no olvidar el camino a la justicia, y por otro lado también es una forma de hacer documental desde el respeto, desde la no apología y desde el acompañamiento de las propias familias.

The Midnight Gospel (serie)

Es un podcast hecho serie de animación obra de dos grandes, Duncan Trussell, quien hace el podcast, y Pendleton Ward, encargado de la animación. Es un viaje cósmico intergaláctico muy loco de un personaje que entrevista o tiene conversaciones con distintas celebridades de temas muy profundos. Hablan de la muerte, la reencarnación, las adicciones, el duelo. Es una serie que sí le exige mucho al espectador porque el audio sucede a un tiempo mientras que la imagen sucede en otra galaxia. Recomiendo verla en soledad y con audífonos.

"Nadie sabe que estoy aquí" (película)

Este filme chileno dirigido por Gaspar Antillo cuenta la historia de un niño cantante cuyo talento es utilizado por otro niño, que es convencionalmente hermoso y una estrella. Con los años y llegado a la adultez, ese niño que cedió su identidad ahora decide cambiar las cosas. Es un drama ambientado en paisajes muy chilenos con lagunas y cielos inmensos, lo que hace que la naturaleza sea también un personaje importante. La historia es una de redención, justicia y esperanza. Jorge García es el actor que protagoniza "Nadie sabe que estoy aquí".

Selección de David Broc, crítico de televisión español

"El último baile" (serie documental)

La serie más comentada, debatida y analizada este año es un documental deportivo. Cosas del 2020. Un milagro solo al alcance de Michael Jordan, figura omnipresente y omnipotente en esta fascinante, convulsa y adictiva crónica de las luces y sombras del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y del equipo que le encumbró. Jordan es el gran culpable del éxito arrollador de The Last Dance, pero no el único: el material de base, un tesoro fílmico de valor incalculable, el montaje arrollador y el elenco de secundarios redondean la última obra maestra de ESPN.

The Crown (serie, cuarta temporada)

Si alguien pensaba que The Crown palidecería o perdería fuelle, la cuarta temporada de la serie no solo ha desmentido cualquier augurio negativo, sino que ha engrandecido aún más su ya de por sí monumental recorrido. Además de mantener todas las señas de identidad de las temporadas anteriores -producción ambiciosa, reparto ejemplar, atención al detalle, interés histórico-, aquí hay que sumarle un factor clave: el recorrido por los 80, el carisma de Lady Di, la fuerza de Margaret Thatcher y, en general, una sucesión de hechos y rostros que atrae a públicos de edades muy diversas.

The Mandalorian (serie, segunda temporada)

A Disney le ha costado dinero, tiempo y algún que otro fracaso creativo y comercial conectar con el núcleo de fans de Star Wars, pero parece que por fin lo ha logrado con The Mandalorian. Si la primera temporada ya apuntó alto y dejó entrever las posibilidades del proyecto, la segunda es un espectáculo televisivo que aúna emoción, fidelidad al espíritu original de la saga, personajes destinados a convertirse en iconos pop y un sinfín de homenajes cinematográficos que reconcilian a espectadores de varias generaciones. The Mandalorian va por su segunda temporada.

Devs (serie limitada)

Hay series a las que les perdono con mayor facilidad todas sus imperfecciones, salidas de tono y grietas. Devs es una de ellas: la última aventura del británico Alex Garland resulta tan fascinante, hipnótica, magnética y perturbadora que sus problemas siempre quedan en segundo plano. Más allá de un retrato cruel y desesperanzador de los grandes emprendedores tecnológicos, de la obsesión por la eternidad, de los guiños brutalistas y de una banda sonora deslumbrante, Devs es una poderosa historia de amor paternal con el duelo como gran eje temático de su propuesta.

"Antidisturbios" (serie)

2020 ha sido el año de crecimiento y consolidación del panorama de ficción en España. "Veneno" o "Patria" han demostrado que cada vez se facturan productos españoles más personales, redondos y exportables, pero el primer premio en esta nueva ola se lo merece "Antidisturbios". Violenta, hiperrealista, polémica y explosiva, es una inmersión en el día a día de una unidad policial especializada en el control y disolución de manifestaciones que consigue trasladar al espectador la tensión y nerviosismo que se vive dentro y fuera del cuerpo policial.

Selección de Mary Carmen Molina Ergueta, crítica, editora e investigadora de cine boliviana

"Nunca subí el Provincia" (largometraje documental)

Las búsquedas constantes de uno de los realizadores chilenos de no-ficción más arriesgados de las últimas cuatro décadas se congregan en su más reciente película, una exploración por el tiempo a través del espacio y su transformación, una celebración del registro de la memoria como una forma de habitar el tiempo. Agüero recoge la memoria de la esquina de su casa, desde donde se ve (y no) el cerro Provincia, explora su propia mirada recogiendo su archivo fílmico y hace un nuevo homenaje a las imágenes como portadoras de una ausencia que interpela.

Uncut gems (película)

En esta película, protagonizada por el estadounidense Adam Sandler en un rol inolvidable y conmovedor, el suspenso toma el cuerpo del personaje principal, un vendedor de diamantes y apostador terco, radicalizando la pauta del género hasta los bordes de la ansiedad y la tensión. La ambición toma una forma particular en la búsqueda extrema del personaje y del mismo relato: el poder se parece al capricho y este conduce una fascinación ciega por el destino y los elementos para los cuales propicia un encuentro. La muerte, uno de estos.

First cow (película)

Una conmovedora fábula sobre la amistad, muy cercana en su relato a la literatura de Jack London. En el filme, dos viajeros pobres -un cocinero/pastelero (John Magaro) y un aventurero chino (Orion Lee)- se encuentran y arman un negocio de pastelería para expedicionarios y paisanos de una zona de cruce en el territorio de Oregón, hacia 1820. En su rápidamente en ascenso emprendimiento, un pequeño crimen y las consecuencias que este trae marca las pautas de unas prácticas sociales fundadas en el castigo y el poder, pero también en la solidaridad y la compañía.

"Ema"(película)

Una película que desconcierta e incomoda. Dirigida por el chileno Pablo Larraín, cuenta la historia de la adopción fallida de una joven pareja de bailarines, formada por Ema (Mariana di Girolamo) y Gastón (Gael García Bernal). Se arma a través del ritmo y de la estética urbana del reguetón y el trap, atravesando una historia contrastante y trágica de un halo de redención que cuestiona los lugares comunes de la maternidad, el amor y la libertad.

Puerto Escondido (documental)

Este documental de la boliviana Gabriela Paz trata sobre la compleja emocionalidad e historia de los bolivianos en relación al enclaustramiento marítimo de Bolivia, a causa de la pérdida de territorio en la Guerra del Pacífico, con Chile (en la que también participó Perú). Recoge un interesante y contrastante registro y archivo sobre Bolivia y la demanda marítima. Lo hace alejado de la solemnidad pero comprendiendo la complejidad de sentires hacia la historia de Bolivia y de los bolivianos en relación al tema, con énfasis en los últimos 20 años. Se estrenó en el Festival de Cine Radical y ha sido seleccionado para participar en festivales internacionales.

Selección de Samuel Castro, crítico de cine, guionista y escritor colombiano

The Vast of Night (película)

Esta película de ciencia-ficción pequeña, casi artesanal, sobre un pueblo estadounidense en los cincuenta que solo tiene una emisora para informar si los extraterrestres lo invaden, es capaz de recordarnos que no hay efecto especial más efectivo que nuestro propio cerebro. Lo que cuenta es casi nada, pero cómo lo cuenta, la delicadeza con que narra su anécdota, la hace brillar en un género que casi siempre trae más de lo mismo.

"La trinchera infinita" (película)

15 nominaciones al Goya indican que estamos ante una de las mejores películas españolas del año. Una ficción basada en decenas de casos reales, sobre un topo, un republicano de campo que debe quedarse encerrado en su propia casa, oculto a ojos delatores, para evitar la cárcel o el exterminio. Y aunque una historia de encierro no sea la primera opción en una cuarentena, no está de más que recordemos que ha habido hombres que vivieron tiempos más difíciles que los nuestros.

Mank (película)

La discusión sobre la última película de David Fincher se equivocó al poner la lupa sobre si Herman Mankiewicz era más autor de "Ciudadano Kane" que Orson Welles, porque en realidad la película no va sobre eso. Fincher adapta un guion de su propio padre para hacer un homenaje visual a una película extraordinaria, pero aprovecha para contarnos que no hay nada nuevo bajo el sol. Que en Hollywood siempre fue difícil contar buenas historias y los guionistas no han dejado de ser ciudadanos de segunda. El galardonado actor Gary Oldman protagoniza Mank.

The Great (serie)

Tony McNamara, guionista de The Favourite, encontró un filón inmenso en esa historia que combinaba el humor negro más corrosivo, con las vicisitudes de una clase privilegiada. Entendió que faltaba mucha tela por cortar y creó The Great, una de las series más sexis y originales de los últimos años, capaz de desconcertar con lo que ocurría en la corte rusa del siglo XVIII, mientras arriesga hipótesis sobre cómo se formó la personalidad de quien se convertiría en Catalina la Grande.

Giri/Haji (serie)

Una de las malas noticias de 2020 fue que la BBC y Netflix no se animaran a renovar esta serie fascinante y políglota, capaz de combinar descubrimientos sexuales, atentados yakuza, conflictos domésticos y feminismo sin obviedades, en una receta muy difícil de definir. Un detective japonés debe viajar a Londres a encontrar a su hermano menor, que está a punto de causar una matanza entre las familias mafiosas de Tokio.