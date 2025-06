¿"Antiestadounidenses" o "necesarias"? La división entre los votantes por las medidas de Trump para enfrentar las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias

He visto diferentes opiniones sobre su legalidad, pero me parece que el gobierno federal está siendo muy estricto al respecto, lo cual me preocupa, ya que la protesta es una forma de expresión protegida en este país.

Me preocupa que esto enfrente a estadounidenses contra estadounidenses, y específicamente a militares estadounidenses contra ciudadanos estadounidenses.

La administración Trump está abordando [las redadas de ICE] de una manera interesante... Al realizar redadas unilaterales como estas, están cometiendo muchos errores y esos errores están costando la libertad de las personas.

El gobierno no está admitiendo sus errores y no está siguiendo el debido proceso.

Tenemos leyes en este país por una razón.

Demesio Guerrero, 70 años, republicano

Este residente de Texas, nacido en México y ciudadano naturalizado estadounidense, apoya el despliegue de tropas para sofocar las "vergonzosas" protestas en California.

Es una pena que personas que han venido a este país para establecerse estén provocando estos disturbios.

Tiendo a pensar que muchos de los alborotadores son personas con antecedentes penales. Manifestantes violentos.

La gente que quiere estar aquí para forjar un futuro y formar una familia en este generoso país no haría eso. Muchos incluso ondean banderas mexicanas. Es una vergüenza.

Respeto al presidente de muchas maneras. Es alguien que sabe cómo lograr resultados. Es el presidente de la ley y el orden.

¿Qué se supone que debe hacer? ¿Dejarlos que quemen basura? ¿Dejarlos que destruyan Los Ángeles?

Lori Gregory, 62 años, demócrata

Esta mujer de California está consternada por lo que ve en Los Ángeles y por el "ataque" contra los inmigrantes por parte de la administración Trump.

Cuando vi que llamaron a la Guardia Nacional, me puse a llorar porque está utilizando todo lo que puede como arma. No hay libertad de expresión, no hay disidencia; es como repetir el manual de Hitler.

De verdad es desgarrador.

Lo siento mucho por la gente a la que ataca. Está mal, es antiestadounidense. Va totalmente en contra de la razón por la que se fundó este país.

Estoy impactada. Probablemente no debería estarlo, pero no puedo creer que esté sucediendo. No puedo creer que el ejército y la Guardia Nacional apoyen esto.

Jim Sullivan, 55 años, republicano

Este hombre de Indiana quiere que cese la violencia, pero también le preocupa lo que significará para el futuro el despliegue del ejército en respuesta a las protestas.

En mi opinión, esto va mucho más allá de las protestas. Es un ataque a nuestra soberanía y a nuestra sociedad civil. Podemos debatir sobre políticas migratorias, pero la violencia y el caos no deben tolerarse.

[Pero Trump es] quien va a llevar las cosas al límite de la legalidad, y si logra salirse con la suya, creo que lo hará.

Esa es una de mis preocupaciones sobre todo este asunto. No estoy completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo, creo que hay que hacer algo. No se está solucionando.

Mi inquietud se centra en los precedentes... Siento que todo lo que hacemos, cuando sentamos nuevos precedentes, se convertirá en nuevas normas y no en la excepción.

Devynn De Velasco, 22 años, independiente

Esta mujer de Nebraska dice que probablemente se involucrará en las protestas de su ciudad porque está molesta con lo que ve que Trump hace en Los Ángeles.

Al ver los videos, vi algunas protestas generalmente pacíficas. Parece que Trump simplemente está enojado porque están sucediendo, en lugar de intentar evitar que se vuelvan violentas.

Se ha convertido cada vez más en un presidente que usa su poder para imponer su voluntad [en lugar] de la voluntad del pueblo.

Me pregunto hasta qué punto seguirá haciendo esto.

Es totalmente válido que la gente proteste contra el ICE, porque, siendo honesta, hay muy pocas pruebas del debido proceso para las personas que han sido detenidas injustamente por el ICE.

Ross Barrera, 59 años, republicano

Veterano del Ejército de EE.UU. con 29 años de servicio y coronel retirado, este tejano, originario de la ciudad fronteriza de Río Grande, con una población mayoritariamente latina, cree que las protestas han ido demasiado lejos.

Cuando los gobiernos estatales y locales no respaldan la ley federal —en este caso, las órdenes de deportación—, el despliegue militar es necesario para proteger vidas, propiedades y comercios.

Los manifestantes están bloqueando carreteras principales, interrumpiendo el comercio, destruyendo e incendiando patrullas policiales e interfiriendo con las órdenes de dispersión de la policía en ciertas zonas.

Todos tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho a obligarme a mí ni a otros a escucharlos.

Crear violencia para llamar la atención tiene consecuencias.

