WhatsApp cambia su sistema de penalidades: qué prácticas sancionará

whatsapp.jpg WhatsApp suma una nueva actualización.

Al contrario de un bloqueo completo, esta nueva medida no inhabilita por completo la cuenta, ya que quienes sean sancionados, igual seguirán teniendo acceso parcial a recibir mensajes, responder conversaciones ya abiertas y participar en grupos. Un detalle no menor es que estos usuarios no podrán iniciar nuevos chats, ni llamadas.