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Volcó un camión en la Ruta 7: solicitan precaución al circular
Un camión que circulaba por alta montaña volcó sobre la banquina de la Ruta 7. Policía, Gendarmería y Servicios de Emergencia trabajan en el lugar.
Este domingo, un camión que se dirigía hacia el este por la Ruta 7, volcó sobre la banquina de la calzada. El accidente ocurrió en el kilómetro 1.112 y las autoridades trabajan en el lugar.
Según informaron, el hecho ocurrió en el tramo entre el puesto los Árboles y la conocida Curva de Guido, en sentido Uspallata-Potrerillos. Si bien el tránsito se encuentra habilitado, solicitan precaución al momento de circular por la zona.
En el lugar trabajan Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y servicios de emergencias.
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