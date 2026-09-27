Volcó un camión en la Ruta 7: solicitan precaución al circular

Un camión que circulaba por alta montaña volcó sobre la banquina de la Ruta 7. Policía, Gendarmería y Servicios de Emergencia trabajan en el lugar.

El camión volcó cerca del kilómetro 1.112 de la Ruta 7.

Este domingo, un camión que se dirigía hacia el este por la Ruta 7, volcó sobre la banquina de la calzada. El accidente ocurrió en el kilómetro 1.112 y las autoridades trabajan en el lugar.

Según informaron, el hecho ocurrió en el tramo entre el puesto los Árboles y la conocida Curva de Guido, en sentido Uspallata-Potrerillos. Si bien el tránsito se encuentra habilitado, solicitan precaución al momento de circular por la zona.

El camión volcó sobre la banquina de la ruta. Osvaldo Valle En el lugar trabajan Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y servicios de emergencias.