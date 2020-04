Detalles de la nueva actualización de PlayStation 4

Sony ha lanzado hoy la actualización 7.50 del firmware de PS4. Todos los usuarios de la consola podrán descargar e instalar la nueva versión del sistema con sólo tener conectada la PS4 a Internet. No esperes grandes cambios con esta actualización ya que una vez más las notas del parche especifican que con ella prácticamente sólo se mejora el rendimiento del sistema.

Una actualización sin muchas novedades

La actualización 7.50 de PS4 no incorpora nuevas características a la consola.‌ De hecho no trae casi ninguna novedad al sistema más que la clásica "mejora del rendimiento" que, como es habitual, no especifica exactamente qué modifica para conseguir esa mejora.

Tiene, eso sí, una novedad oculta: en la actualización 7.50 se incluye una versión actualizada del High-bandwidth Digital Content Protection, más conocido como HDCP, un protocolo que mejora la protección de usuario en relación al contenido digital y la conexión entre PS4 y las salidas de audio y vídeo de la televisión. El HDCP se actualiza a su versión 2.3.

Aunque Sony decidiese ralentizar las descargas desde PlayStation Network durante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, esta limitación no parece afectar a la descarga de las actualizaciones de la consola. Tampoco afectaría mucho ya que la nueva versión del firmware sólo requerirá una descarga de 471mb.

Esta nueva actualización lleva tiempo en fase beta dentro del programa de testeo para usuarios seleccionados que lanzó hace unos meses la propia Sony: se trata de una iniciativa que permite a algunos usuarios recibir las actualizaciones de la consola un tiempo antes de que se lancen oficialmente para poder comprobar que todo funciona como debería y probar las nuevas funcionalidades. En esta ocasión apenas había características nuevas que probar.