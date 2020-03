PlayStation: uno de los mejores juegos de la historia, gratis en abril

Pese a que todavía no tocaba esperar el anuncio de los juegos de PS Plus de abril -recordemos que se suelen desvelar el primer martes de cada mes- ya sabemos que el mes que viene serán Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Dirt Rally 2.0 los títulos que se regalen a los suscriptores de este servicio.

Este anuncio precoz se debe a un pequeño error dentro de la compañía, que ha publicado en modo oculto en el canal de YouTube de PlayStation Access el vídeo con el que anuncian que Uncharted 4 y Dirt Rally 2.0 serán los juegos de PS Plus de abril. Aunque dicho vídeo obviamente ya no está disponible, los usuarios han podido verlo e incluso capturar una imagen que ratifica esta información. De ese modo y dada la fuente original poco podemos dudar acerca de la veracidad de esta filtración.

El desenlace del ladrón y la simulación más completa

Así que el mes que viene los suscriptores de PS Plus podrán disfrutar de la última entrega de una de las sagas exclusivas más exitosas de la compañía: en Uncharted 4 nos embarcamos en la última aventura del cazatesoros Nathan Drake, una obra que culmina la saga Uncharted y en la que Naughty Dog consiguió poner el broche de oro con un tono maduro, de reflexión alrededor de la fórmula del videojuego y de cómo encaramos el paso del tiempo.

Por otra parte, con el segundo juego de PS Plus de abril, Dirt Rally 2.0, los suscriptores podrán echar mano de uno de los mejores simuladores de conducción de los últimos tiempos. Esta entrega desarrollada por Codemasters salió a la venta en febrero de 2019, recopilando todas las mejores características de los simuladores de rallies para convertirse en una experiencia total, imprescindible para los fans de los videojuegos de conducción.

Estos dos nuevos títulos vienen a sustituir a los que se regalan actualmente a los suscriptores de PS Plus: la remasterización de Shadow of the Colossus, una de las obras maestras del Fumito Ueda, y el más que divertido Sonic Forces, desarrollado por Sonic Team y publicado por Sega. Además, siguiendo con la tónica general de PS Plus en España y Portugal, cabe esperar que también se regale otro juego desarrollado dentro del programa de incubación de PS Talents, aunque todavía no hay ningún detalle sobre esto.