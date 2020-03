Relajamos: precio, fecha de salida y detalles de la PlayStation 5

Casi un año después de que Sony comenzara a hablar de la próxima generación de PlayStation, dando pequeños detalles aquí y allá sobre su revolucionario almacenamiento SSD y las nuevas funcionalidades del DualShock 5, la compañía japonesa ha detallado los componentes internos de PS5 y otros detalles de la consola, como su prometedor sistema de sonido y la retrocompatibilidad. En este artículo recopilamos todo lo que sabemos de PS5.

¿Cuándo sale PS5 a la venta? – Posible fecha de lanzamiento

Sony ha anunciado que PS5 se pondrá a la venta a finales de 2020, sin especificar si se refieren a otoño o a invierno, aunque en agosto del año pasado hablaron de "navidades". La anterior PS4 se puso a la venta en noviembre. Tampoco se conoce si el lanzamiento será global. En un diagrama publicado por Sony la fecha de lanzamiento en los distintos países del mundo se marca como uno de puntos a anunciar próximamente.

¿Cuál será el precio aproximado de PS5?

Todavía no tenemos un precio oficial de la consola por parte de Sony, aunque sus directivos han mencionado alguna vez que no quieren repetir la situación de PlayStation 3, que se lanzó en marzo de 2007 por 600 euros y tuvo que disminuir su precio poco después. Diversos analistas anticipan que costará alrededor de los 499 dólares.

Especificaciones técnicas, potencia, gráficos

PlayStation 5 será un salto de potencia más que considerable respecto a PS4 e incluso PS4 Pro, pero su mayor revolución estará en la velocidad de ese disco SSD capaz de transmitir 5,5 GB de datos cada segundo (para ponerlo en perspectiva, los discos duros transmiten unos 100 MB/s). Eso permitirá cargar los mundos que conocemos mucho más rápido, pero también idear otros que ni siquiera imaginamos y que eran imposibles con las velocidades anteriores. Además, habrá aceleración por trazado de rayos (raytracing) para gráficos y sonido y compatibilidad con 8K y con televisores 4K a 120 Hz (lo que indica que habrá juegos que funcionen a 120 fps).

Procesador: 8 núcleos AMD Ryzen Zen 2 x84-64 a 3,5 GHz (frecuencia variable).

Tarjeta gráfica: 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23 GHz (frecuencia variable).

Arquitectura de la GPU: AMD Radeon RDNA 2 a medida.

Memoria/Interfaz: 16 GB GDDR6 / 256-bit.

Ancho de banda de la memoria: 448 GB/s.

Almacenamiento: 825 GB SSD a medida.

IO: 5,5 GB/s (bruto), 8-9 GB/s de media (comprimido).

Ampliación de almacenamiento: Slot NVMe SSD (PCIe 4.0).

Almacenamiento externo: Compatibilidad con HDD USB.

Lector óptico: 4K UHD Blu-Ray hasta 100 GB por disco.

Todo sobre el DualShock 5

El mando de PlayStation 5 es una de sus novedades más prometedoras, a pesar de que ni siquiera sabemos su nombre oficial: le denominamos DualShock 5 por pura expectativa. En esta sección vamos a comentar solo lo que está confirmado por Sony, sin entrar en todas esas patentes relacionadas con asistentes de voz, pues las marcas continuamente registran ideas sin aplicarlas en sus productos finales.

Dicho esto, lo primero que notaremos en el nuevo mando es su vibración háptica y los gatillos adaptativos – hablamos de sensaciones porque el diseño del pad será muy similar al DualShock 4. Los L2 y R2 ofrecerán distintos niveles de resistencia teniendo en cuenta lo que ocurra en el juego: disparar una ametralladora se sentirá de manera distinta que apretar el gatillo de una escopeta; y estirar la cuerda de un arco para disparar una flecha costará más conforme más nos acerquemos al punto límite de tensión.

Esto se mezclará con la vibración háptica, que será capaz de transmitir a las manos del jugador sensaciones distintas al andar por un desierto repleto de arena o por barro; sobre el hielo se sentirá cómo el avatar se está resbalando y al sumergirnos en una piscina se apreciará el peso de la masa de agua y cómo dificulta el movimiento del personaje. En un juego de velocidad, al avanzar con una rueda sobre el piano y otra sobre el asfalto, el sistema será capaz de transmitir la sensación de ambas superficies.

El mando tendrá un altavoz mejorado, pesará más que el pad de PS4 (aunque menos que un mando de Xbox One con pilas) y su batería durará más: se cargará a través de un conector USB-C que también transmitirá datos, por lo que se podrá jugar con una conexión con cable directa a la consola. En una versión de prueba de este pad había un hueco en la parte frontal del mando, lo que aviva la rumorología sobre el asistente de voz.

Mejoras en los juegos y retrocompatibilidad

PS5 tiene retrocompatibilidad con PS4, pero tienen que testear cada juego dadas las diferencias del hardware, así que no será compatible con todo el catálogo de PS4 desde el primer día. De momento, se han realizado pruebas con los 100 principales títulos de PS4 (por tiempo de juego) y desde Sony han dicho que a largo plazo "la gran mayoría de los más de 4000 juegos de PS4 se podrán jugar en PS5", aunque todavía se desconoce cuántos juegos serán compatibles en el lanzamiento de la consola.

Sabemos que los juegos de PS4 mejorarán en PS5 tanto a nivel visual como de rendimiento, y reducirán sus tiempos de carga. Pero no tenemos cifras ni ejemplos recientes de cómo será ese cambio. En abril de 2019 Sony mostró una demostración a puerta cerrada de Marvel's Spider-Man, el juego de mundo abierto para PlayStation 4. Los tiempos de carga que duraban 15 segundos se reducían a 0,8 segundos. La velocidad del juego también era mucho mayor.

Los juegos confirmados

Sony no ha soltado prenda sobre los juegos que prepara para PlayStation 5, pero sabemos de manera oficial el estudio que está trabajando en uno de ellos. Bluepoint Games, los creadores del remake de Shadow of the Colossus para PS4, están desarrollando una nueva versión de un "gran" juego; los rumores apuntan a una revisión de Demon's Souls, pero son tan solo eso, rumores. Lo que sí sabemos es que habrá varios juegos intergeneracionales de otras editoras que saldrán en PS5. Por parte de Ubisoft, Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six Siege y Watch Dogs Legion; desconocemos si estarán disponibles en el lanzamiento de la consola. Otro título confirmado es Outriders, el nuevo shooter con elementos de RPG de People Can Fly (Bulletstorm) y Square Enix. Conoce aquí todos los juegos confirmados para PlayStation 5.

Preguntas frecuentes

¿Habrá retrocompatibilidad con PS3, PS2 o PS1?

No, al menos que se sepa de momento. Desde Sony solo han hablado de una retrocompatibilidad limitada con PlayStation 4.

¿Cómo se ampliará la memoria interna?

PlayStation 5 usa almacenamiento interno SSD propietario de 825 GB. La consola tendrá un puerto interno NVMe para añadir otro disco de estado sólido. Sin embargo, la tecnología usada por Sony aún no está disponible en el mercado, y cuando llegue, probablemente será cara en sus inicios (requiere conexión PCIe 4.0).

A pesar de que esos 825 GB puedan parecer pocos para los estándares de hoy, tened en cuenta que los juegos de los próximos años ocuparán menos y su instalación será más personalizada y rápida. Por la lentitud de los HDD, los archivos de instalación tienen elementos repetidos varios cientos de veces. En PS5 se podrá instalar solo una parte del juego, por ejemplo, la campaña y el multijugador por separado.

Para instalar juegos de PS4 la solución es mucho más sencilla. El sistema es compatible con cualquier disco duro HDD tradicional conectado por USB, en el que se podrán instalar los títulos retrocompatibles para liberar espacio en el disco principal.

¿Cuál será la resolución máxima?

PlayStation 5 será compatible con televisores 8K. También sacará partido de los televisores 4K que funcione a 120 Hz, lo que permitirá mostrar videojuegos a 120 fotogramas por segundo. Asimismo, hará uso de la Frecuencia de actualización variable (VRR): es decir, si un juego funciona a 90 fps, el televisor se pondrá automáticamente a 90 Hz. Por supuesto, para utilizar todas estas tecnologías hará falta que la pantalla sea compatible con ellas y que tenga HDMI versión 2.1.

¿Qué pasará con PlayStation Now?

PlayStation Now es la alternativa de Sony a Xbox Game Pass. El servicio ofrece cientos de juegos de PS4, PS3 y PS2 por una cuota mensual. De momento no sabemos si se añadirán títulos de PS5 a la suscripción, pero sí que PS Now continuará en la próxima generación.

En PS4 se pueden instalar los juegos de esta consola y también los de PS2, mientras que los de PlayStation 3 hay que jugarlos por streaming. Es previsible que los juegos de PS4 retrocompatibles con PS5 también se puedan instalar, pero qué ocurrirá con los de las otras plataformas es una incógnita aún.

¿Qué nuevas funcionalidades tendrá el sistema operativo?

No sabemos cómo lucirá el menú de PS5 en el televisor, pero sí algunas de las funcionalidades que incluirá conservando la accesibilidad de la interfaz de PS4. Los jugadores ahora podrán ver no solo a qué título están jugando sus amigos, sino a qué modo de juego y en qué mapa o nivel, y unirse inmediatamente a la partida, ya que los juegos tardarán muy poco en arrancar.

Lo mismo ocurrirá con los juegos para un jugador: la interfaz dará información sobre qué misiones se pueden hacer, por ejemplo, y qué recompensas se recibirán al completarlas.

¿Será compatible con PlayStation VR?

Sí, PS5 será compatible con el actual casco de realidad virtual de Sony. La compañía japonesa trabaja en un nuevo modelo de PSVR, pero saldrá tras el lanzamiento de la nueva PlayStation: no han dado ninguna fecha estimada ni detalles sobre el mismo.

¿Cómo es el diseño de PS5?

De momento no tenemos ni idea de cuál es la forma de PlayStation 5, pero sí sabemos cómo es su kit de desarrollo – que habitualmente es distinto a la consola final; el de PS4 es mucho más abultado que la máquina que llegó a las tiendas, y el de Xbox Series X parece una Xbox One X aumentada. Podéis ver su diseño (no confirmado por Sony, pero sí por múltiples fuentes) a continuación:

¿Tendrá raytracing? ¿Cómo afectará al sonido?

Sí, PS5 tendrá "aceleración por trazado de rayos" o raytracing, pero a través de un sistema propietario basado en Vulkan, algo que también se usó en Wolfenstein: Youngblood para PC.

La tecnología raytracing también permitirá a su vez mejorar el sonido con la tecnología Tempest 3D AudioTech. Desde Sony explican que los juegos podrán simular una variedad de fuentes de audio impensable anteriormente (por ejemplo, cada gota de lluvia en una tormenta) y la posición de dichas fuentes de sonido. Para aprovecharlo bastará con unos auriculares estéreo.

PS5 vs. Xbox Series X

PS5 tendrá menos potencia bruta que la consola de Microsoft, Xbox Series X. Tanto el procesador (máximo de 3,5 GHz) como la tarjeta gráfica (36 CUs, 2,23 GHz máximo) se quedan por debajo de la CPU (3,8 GHz) y la GPU (52 CUs, 1,825 GHz) de la nueva Xbox. Además, hay que tener en cuenta que esas frecuencias de reloj son variables, cambiando la velocidad según la carga de trabajo.

Donde innova PS5 frente a Xbox Series X es en el almacenamiento, algo que tiene importancia más allá de en la rapidez de los tiempos de carga o a la hora de arrancar un juego: afecta al mismo diseño de videojuegos. PS5 tiene un ancho de banda de 5,5 GB/s (8-9 GB/s comprimidos), mientras que la nueva Xbox tiene 2,4 GB/s (4,8 GB/s comprimidos). Sin embargo, la consola de Sony tiene 825 GB de capacidad y Xbox Series X, 1 TB.

Fuente: Vandal