Sony responde las preguntas fundamentales sobre la PlayStation 5

Sony ha develado un montón de preguntas que los usuarios se hacían pronto al lanzamiento de la PlayStation 5. A continuación todo los que la compañía ha decidido informar de la próxima consola.

EL HARDWARE DE LA CONSOLA

¿Cuál es la diferencia entre la consola PS5 y la consola PS5 edición digital?

La única diferencia entre la consola PS5 y la consola PS5 edición digital es que se incluye una unidad de disco Blu-ray Ultra HD en la consola PS5. La consola PS5 edición digital no incluye una unidad de disco.

La consola PS5 cuenta con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD que te permite reproducir tanto juegos de discos Blu-ray de PS5 como juegos de discos Blu-ray de PS4. Además, te permite reproducir videos de discos Blu-ray 4K Ultra HD, discos Blu-ray estándar y DVD.

La consola PS5 edición digital no cuenta con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD. Aquellos que tengan la consola PS5 edición digital podrán comprar juegos de PS5 y de PS4 desde PlayStation Store o tendrán acceso a juegos a través de PlayStation Plus y PlayStation Now (se requiere una suscripción pagada en curso para cada una; se venden por separado).

Además, más del 99 % de los más de 4000 juegos de PS4 también se pueden jugar en la consola PS5 o PS5 edición digital, aunque con la PS5 edición digital estos juegos se deben descargar desde PlayStation Store, en tanto que el modelo PS5 con unidad de disco Blu-ray también será compatible con discos Blu-ray de PS4.

¿Existen diferencias de rendimiento entre la consola PS5 y la consola PS5 edición digital?

No. Más allá del disco duro, el rendimiento de las consolas es idéntico.

¿Cuáles son las dimensiones físicas de la consola PS5 y la consola PS5 edición digital? ¿Cuánto pesan?

La consola PS5 tiene aproximadamente 390 mm x 104 mm x 260 mm (ancho x alto x profundidad). Sin contar la base, pesa aproximadamente 4,5 kg.

La consola PS5 edición digital mide aproximadamente 390 mm x 92 mm x 260 mm (ancho x alto x profundidad). Además, pesa aproximadamente 3,9 kg.

¿Puedo utilizar ambos modelos de la consola PS5 tanto en orientación horizontal como vertical?

Sí, ambos modelos de la PS5 incluyen una base que permite a los usuarios ajustar la consola para ubicarla de forma vertical u horizontal. Ve nuestro video sobre el desmontaje de la PS5 para ver cómo funciona.

¿Estará disponible PS5 en otros colores?

En el momento del lanzamiento, no habrá otros colores ni diseños adicionales disponibles para ninguno de los modelos de la consola PS5.

¿Qué puertos de entrada/salida y cuáles características de conectividad admite la PS5?

Entrada/salida Parte delantera de la consolaPuerto USB Tipo-C® (USB de supervelocidad de 10 Gbps)Puerto USB tipo A (USB de alta velocidad)Conecta tu control inalámbrico DualSense a este puerto.

Entrada/salida Parte trasera de la consola Puerto USB tipo A (USB de supervelocidad de 10 Gbps) x2· Utiliza estos puertos para conectar una unidad USB para gozar de almacenamiento ampliado. También puede conectar su cámara HD aquí.

Conectividad Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX Y 1000BASE-T).Wifi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

¿La PS5 utiliza una fuente de alimentación externa?

No, la PS5 está diseñada con una fuente de alimentación interna

¿Qué se incluye en la caja de la PS5 en el momento del lanzamiento?

No importa cuál modelo elijas, obtendrás:

la consola PS5 o la consola PS 5 edición digital;

Un control inalámbrico DualSense;

Un cable de carga USB tipo C a tipo A para el control inalámbrico DualSense

Un cable HDMI (compatible con la ultraalta velocidad definida por HDMI v2.1);

Cable de alimentación de CA;

Una base que le permite orientar la consola de forma vertical u horizontal

La guía de inicio rápido y seguridad.

Además, ambos modelos de la PS5 vienen con un juego gratuito preinstalado. Astro’s Playroom es una nueva plataforma que permite a los jugadores de PS5 explorar cuatro mundos. Cada uno presenta una innovadora experiencia de juego gracias a las nuevas y versátiles características del control inalámbrico DualSense.

¿Qué tiene de especial el SSD de la PS5?

El disco SSD de ultraalta velocidad de la PS5 y el sistema integrado de E/S personalizado se desarrollaron con el fin de eliminar los obstáculos a la hora de jugar, en especial las pantallas de carga. Los desarrolladores pueden transmitir recursos en los juegos de PS5 a una tasa increíblemente rápida, por lo que las experiencias de juego en PS5 serán perfectas y dinámicas, con viajes rápidos casi instantáneos en los juegos con mundos más extensos. Esta velocidad mejorada le permitirá a los desarrolladores de juegos crear mundos más amplios y nutridos sin las tradicionales limitaciones que existen, como los tiempos de carga; además, esta le permite a los jugadores pasar más tiempo jugando y menos esperando que los escenarios se carguen.

¿Cuál es la diferencia entre el SSD de ultraalta velocidad de la PS5 y otros SSD?

El ancho de banda de lectura de 5,5 GB/s (sin procesar) del SSD de ultraalta velocidad de la PS5 está a la vanguardia, gracias a su diseño avanzado y altamente personalizado, y a la E/S integrada. También se incluye un descompresor personalizado (obtén más información aquí). La desarrollamos con el objetivo específico de reducir los tiempos de carga y maximizar la habilidad del desarrollador para acceder a los datos de los juegos a velocidades ultrarrápidas.

Creemos que representa un verdadero avance generacional en el acceso a los datos y dará rienda suelta para que los desarrolladores de juegos creen experiencias de juego mayores, más enriquecedoras y más fluidas que nunca antes.

¿La consola PS5 mejora mi capacidad para descargar y almacenar juegos?

Así como los juegos de PS4, los de PS5 ofrecen una función llamada “Preferred Install” (instalación preferida) que permite a los jugadores elegir cuál parte de un juego instalar primero. Esto permite que un jugador priorice el acceso a un modo o función en particular. Un ejemplo podría ser priorizar la instalación del modo de un solo jugador o del modo multijugador de un juego.

En los juegos PS5 que sean compatibles, los jugadores también pueden elegir eliminar contenido o modos específicos que ya no desean, para liberar espacio de almacenamiento. Los desarrolladores, en última instancia, determinarán el nivel de soporte ofrecido para estas funciones, pero el objetivo es maximizar la flexibilidad de almacenamiento.

La descarga y la aplicación de actualizaciones de software en los juegos de la consola PS5 debe funcionar más rápido que en la consola PS4 en general, ya que el tamaño de los datos de las actualizaciones y los parches se administra de manera más eficaz.

Además, una función en la PlayStation App actualizada para dispositivos móviles permitirá a los jugadores administrar de forma remota el almacenamiento de la consola PS5, por si se les agota el espacio cuando se descarga un juego y poder descargar contenido en la consola por medio de la aplicación.

¿Puedo almacenar o reproducir juegos de PS5 desde una unidad USB?

No, los jugadores no pueden transferir juegos de la PS5 a una unidad USB. Los juegos de PS5 se deben almacenar en el SSD de ultraalta velocidad interno de la consola para poder jugarlos. Se están realizando análisis para permitir que los jugadores almacenen (pero no jueguen) juegos de PS5 en unidades USB en el futuro.

Sin embargo, puedes almacenar y reproducir juegos de PS4 desde una unidad USB compatible conectada a la consola PS5. Para obtener más detalles, sigue leyendo.

¿Puedo ampliar el almacenamiento del SSD de ultraalta velocidad de la PS5?

La consola PS5 cuenta con un puerto de expansión que, en el futuro, permitirá a los jugadores agregar almacenamiento M.2 al SSD para utilizar en la instalación y la reproducción de los juegos de PS5.

Esta funcionalidad de actualización de almacenamiento SSD M.2 se incorporará a la consola PS5 después del lanzamiento como parte de una actualización de software del sistema. En el futuro, compartiremos más detalles, entre los que se incluye qué tipo de unidad de almacenamiento SSD M.2 será compatible con la consola PS5.

En el primer día, podrás conectar una unidad USB compatible y utilizarla para almacenar y jugar sus juegos de PS4. Podrás jugar juegos de PS4 mientras siguen almacenados en el dispositivo externo. Los juegos de PS5 deben almacenarse en el SSD interno de la consola PS5 antes de jugar.

¿Qué es un disco M.2 SSD?

Los discos SSD M.2 son unidades SSD de alta velocidad que se pueden utilizar para actualizar la capacidad de almacenamiento en dispositivos compatibles. Ambos modelos de la consola PS5 admitirán una expansión de almacenamiento de SSD M.2 después de una futura actualización de software del sistema que se estará disponible luego del lanzamiento.

¿Necesito utilizar un tipo o velocidad específica del disco SSD M.2 con mi PS5?

Sí, se requerirá un nivel de rendimiento mínimo para el disco SSD M.2 y compartiremos más detalles en el futuro.

¿Debo comprar un disco SSD M.2 para mi PS5 en el momento del lanzamiento?

No. Por ahora, le recomendamos que no compre ningún disco SSD M.2 para ser utilizado con la consola PS5. Compartiremos más detalles sobre los discos recomendados en el futuro. La funcionalidad de almacenamiento SSD M.2 llegará a la PS5 después del lanzamiento con una futura actualización de software del sistema.

¿Qué es el Tempest 3D AudioTech?

El Tempest 3D AudioTech es el motor personalizado de PS5 para audio 3D. Te proporcionará un audio de alta calidad y permitirá que los juegos ofrezcan un sentido de inmersión mucho más profundo a través de la implementación personalizada del audio 3D con auriculares compatibles con la PS5.

¿Cómo beneficia al juego el sonido 3D de la PS5?

Los juegos aprovechan las capacidades avanzadas de audio 3D de la PS5 de diferentes maneras según los objetivos del equipo de desarrollo. Entre otras funciones avanzadas de audio, el audio 3D de la PS5 admite una ubicación de audio altamente precisa.

Algunos ejemplos podrían ser escuchar una flecha que te pasa por la cabeza del jugador o escuchar los pasos en otra habitación y detectar la ubicación del enemigo.

¿Cada juego de PS5 se beneficiará del audio 3D?

Sí. Incluso el audio simple basado en canales tendrá una dimensionalidad adicional gracias a Tempest 3D AudioTech de la PS5. Los efectos de audio 3D exactos pueden variar según el título. Además, la optimización del desarrollador proporcionará la mejor experiencia.

En términos más generales, las capacidades de procesamiento de audio de la consola PS5 son mucho más avanzadas que las de la PS4, por lo que los desarrolladores de juegos de PS5 tendrán nuevas y potentes herramientas para crear un gran audio en el juego.

¿Qué tipos de auriculares puedo usar para disfrutar del audio 3D?

El auricular inalámbrico PULSE 3D se diseñó para aprovechar al máximo las capacidades de audio 3D de la PS5. Con un diseño refinado, los micrófonos duales con cancelación de ruido y un arreglo de controles de fácil acceso, los auriculares inalámbricos PULSE 3D ofrecen una experiencia perfecta.

Los jugadores también experimentar el audio 3D en la consola PS5 con auriculares que ya tengan y que sean compatibles con la PS5, ya sea a través de la conexión USB de la consola o mediante una conexión de auriculares analógicos en el conector de 3,5 mm del control inalámbrico DualSense.

¿El audio 3D está disponible a través de los altavoces del televisor?

El sonido envolvente virtual de los altavoces del televisor no estará disponible el día del lanzamiento de la consola PS5, pero está planificado para futuras actualizaciones.

¿Cómo puedo obtener la mejor experiencia de audio 3D en la PS5?

El uso de auriculares estéreo compatibles con PS5 ofrece la mejor experiencia de audio 3D debido a la capacidad de enviar el audio a cada oído por separado. Además, como todos oímos un poco distinto, la PS5 proporciona un conjunto de perfiles de usuario incorporados que los jugadores pueden elegir para obtener el mejor sonido para ellos.

¿Cuáles son las especificaciones de la CPU y la GPU AMD?

CPUx86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

8 núcleos / 16 subprocesos

Frecuencia variable, hasta 3,5 GHz

GPUMotor de gráficos basado en el AMD Radeon™ RDNA 2

Aceleración de trazado de rayos

Frecuencia variable, hasta 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

Memoria del sistemaGDDR6 de 16 GB

Ancho de banda de 448 GB/s.

¿Qué es exactamente el trazado de rayos y cómo hará que los juegos de PS5 se vean mejor?

La aceleración de trazado de rayos basada en hardware está integrada en la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) de la consola PS5, y los desarrolladores tienen muchas maneras de aprovechar estas capacidades.

En pocas palabras, el trazado de rayos en los gráficos simula la forma en que la luz interactúa con los objetos y las superficies, con el objetivo de generar más detalles visuales en el juego. Los desarrolladores de juegos de PS5 pueden aprovechar el trazado de rayos para hacer que los efectos del agua, el vidrio, la refracción de la luz, las sombras y las superficies se vean más realistas o sorprendentes, según sus objetivos para el juego.

Los beneficios adicionales, como los modelos de iluminación unificada u otros efectos avanzados, también son posibles en función de las metas del desarrollador para su juego de PS5.

¿Qué botones tiene la PS5?

La consola PS5 tiene un botón de encendido y un botón de expulsión para los discos Blu-ray. La consola PS5 edición digital solo tiene un botón de encendido.

¿Qué tanto ruido emitirá la consola PS5 cuando juegue?

Nuestro objetivo es que la consola PS5 sea más silenciosa que la consola PS4. Esto se debe a los cambios en el suministro de energía y los sistemas de refrigeración, así como al trabajo de ingeniería personalizado que incluye un disipador de calor a medida y un material de interfaz térmica basado en metal líquido.

Puede echar un vistazo más de cerca al sistema de refrigeración de la consola PS5 en nuestro reciente video de desmontaje.

¿La consola PS5 tiene un modo de reposo? ¿Qué funciones son posibles mientras está en modo de reposo?

Sí. Cuando el sistema entra en modo de reposo, la pantalla se apagará, el indicador de estado cambiará a color naranja y la consola PS5 entrará en un estado de bajo consumo de energía. Puede configurar el sistema para realizar acciones como descargar archivos o cargar el control inalámbrico DualSense desde un puerto USB mientras está en modo de reposo.

El modo de reposo para la consola PS5 se activará de forma predeterminada en todos los mercados.

¿Cuáles son las prácticas recomendadas para configurar mi consola PS5 en casa?

Para mantener una buena ventilación, siga estas pautas:

Coloque la consola al menos a 10 cm (4 in) de distancia de la superficie de la pared.

No la coloque sobre alfombras o tapetes con fibras largas.

No la coloque en un espacio estrecho o reducido.

No la cubra con un paño.

No permita que se acumule polvo en las ventilaciones. Utilice una herramienta de limpieza, como una aspiradora, para quitar la acumulación de polvo.

¿La PS5 necesita un televisor 4K? ¿Qué resoluciones son compatibles?

No, la consola PS5 no requiere un televisor 4K. Las resoluciones admitidas son 720p, 1080i, 1080p y 2160p. La PS5 tiene resoluciones de salida de hasta 2160p (UHD 4K) cuando se conecta a una pantalla 4K.

La PS5 se podrá conectar a pantallas 8K desde el día del lanzamiento y, luego de una actualización del software del sistema, podrá tener una resolución de salida de hasta 8K con software compatible.

¿La consola PS5 admite HDR?

Sí, la consola PS5 admitirá la especificación HDR10.

¿Puedo conectar la consola PS5 a mi sistema de sonido envolvente o barra de sonido?

Sí, los jugadores pueden utilizar el puerto HDMI OUT (salida) de la consola PS5 para conectarla a un televisor o a un sistema de sonido.

¿Qué formatos de salida de audio admite la consola PS5?

La consola PS5 admite los siguientes formatos de audio:

・Dolby Digital (máx. canal 5,1)

・Dolby Digital Plus (máx. canal 7,1)

・Dolby TrueHD (máx. canal 7,1)

・DTS (máx. canal 5,1)

・Audio de alta resolución DTS-HD (máx. canal 7,1)

・Audio maestro DTS-HD (máx. canal 7,1)

・AAC (máx. canal 5,1)

・PCM lineal (máx. canal 7,1)

¿Qué tipo de cable HDMI debo utilizar para conectar la PS5 a mi televisor o receptor?

Se recomienda el cable HDMI incluido, pero, en general, utilice un cable HDMI de ultraalta velocidad compatible con HDMI 2.1.

¿La consola PS5 admite modos 4K a 120 Hz?

Sí, la consola PS5 es compatible con la especificación HDMI 2.1. El HDMI 2.1 es compatible con 4K de 120 Hz, pero los televisores 4K compatibles con HDMI 2.1 aún no han entrado completamente al mercado.

EL CONTROL INALÁMBRICO DUALSENSE

¿Cuáles son las diferencias entre el control inalámbrico DualSense y el control inalámbrico DualShock 4?

El control inalámbrico DualSense mejora la forma en la que los jugadores participan de los juegos. Esto es gracias a varias funciones envolventes de última generación, como la tecnología de respuesta háptica y los gatillos adaptables.

Tanto la retroalimentación háptica como los gatillos adaptables están diseñados para producir sensaciones táctiles potentes que profundizan la inmersión del jugador y aumentan la interactividad en los juegos.

Obtenga más información acerca del control inalámbrico DualSense aquí.

¿Cuáles son las dimensiones físicas y el peso del control inalámbrico DualSense?

El control inalámbrico DualSense mide aproximadamente 160 mm x 66 mm x 106 mm (ancho x alto x profundidad), sin contar la proyección más grande. Pesa aproximadamente 280 g.

¿Cómo funciona la tecnología de retroalimentación háptica del controlador inalámbrico DualSense?

La retroalimentación háptica de última generación reemplaza las características tradicionales de vibración con accionadores dobles, que ofrecen un conjunto más envolvente de potentes sensaciones físicas. Esperamos que los desarrolladores de juegos encuentren muchas formas interesantes y útiles para aprovechar las capacidades hápticas únicas del control inalámbrico DualSense, desde la inmersión del jugador hasta la comunicación de diversos estados de juego y mucho más.

Los jugadores podrán reducir el efecto o desactivar la función, si así lo prefieren.

¿Cómo se compara la intensidad de la respuesta háptica del control inalámbrico DualSense con la función de vibración del control inalámbrico DualShock 4?

Con la tecnología tradicional de vibración, hay dos motores pequeños que giran para crear una sensación de vibración o de movimiento que puede aumentar la inmersión.

La tecnología háptica de última generación del control inalámbrico DualSense utiliza accionadores dobles en lugar de motores. Por esto, los resultados son más rápidos, más precisos y mucho más táctiles. Estos efectos hápticos pueden producir una gama mucho más amplia de sensaciones físicas, que van desde pulsaciones suaves localizadas en una parte específica del controlador, hasta sensaciones físicas más prominentes.

Cuando se reproduce un juego de PS4 en la consola PS5, los efectos hápticos del controlador inalámbrico DualSense simulan los efectos de vibración del controlador inalámbrico DualShock 4. Los jugadores interesados en experimentar los efectos de la vibración original de los juegos de PS4 pueden utilizar un control inalámbrico DualShock 4 para disfrutar de sus juegos de PS4 en su consola PS5.

Para disfrutar de la mejor experiencia de PS VR en PS5, recomendamos usar un control inalámbrico DualShock 4. Es posible que los juegos seleccionados requieran controles de movimiento PlayStation Move o que sean compatibles con el control de pistola PlayStation VR.

Los jugadores deberán utilizar el control inalámbrico DualSense para reproducir juegos de PS5.

¿Cuáles son algunos ejemplos de la respuesta háptica que utiliza el control inalámbrico DualSense?

Entre los ejemplos se incluyen la sensación del metal chocando con metal en Demon’s Souls o la sensación de la textura de la superficie por la que Astro corre en Astro’s Playroom. Hay muchos otros ejemplos que puede leer aquí, directamente de los desarrolladores de juegos de PS5.

¿Cómo funcionan los gatillos adaptables?

Los nuevos gatillos adaptables, incorporados en los botones L2 y R2, pueden crear efectos de activación potentes y en tiempo real que simulan tus acciones en el juego. Por ejemplo, un jugador podría tirar de la cuerda de un arco en un juego y sentir la resistencia a medida que se tensa. O podría presionar el pedal de freno en un juego de conducción y sentir la resistencia mientras te desplazas por una curva cerrada. Lee otros ejemplos directamente de los desarrolladores de juegos de PS5.

Los desarrolladores pueden programar de forma independiente la resistencia de cada gatillo. Por esto ¡esperamos ver algunas ejecuciones bastante creativas una vez que se lance la consola PS5™

Los jugadores podrán reducir o desactivar los efectos de gatillo si así lo prefieren. Si un juego no utiliza esta función, los botones L2 y R2 se comportan de manera similar a los botones del control inalámbrico DualShock 4.

¿El control inalámbrico DualSense incluye un altavoz integrado?

Gracias a una mayor frecuencia de muestreo y a las mejoras acústicas, el altavoz integrado del control inalámbrico DualSense produce sonidos más nítidos que el control inalámbrico DualShock 4.

Con el paso de los años, los desarrolladores de juegos han utilizado el altavoz del control inalámbrico DualShock 4 para impulsar la inmersión de formas creativas. Por esto, estamos entusiasmados de ver que continúan con esa tradición con el control inalámbrico DualSense.

¿El control inalámbrico DualSense incluye un micrófono integrado?

Sí, el sistema de micrófono integrado del control inalámbrico DualSense y la cancelación de eco integrada le permitirán a los jugadores conversar rápidamente con sus amigos, sin tener que configurar un auricular. Lo que es ideal para iniciar una breve conversación con un amigo. Pero si planeas conversar durante un período prolongado, quizás quieras tener un auricular útil.

El botón de silencio situado en la parte frontal del control inalámbrico DualSense le permitirá a los usuarios activar y desactivar el micrófono. Si pulsas brevemente el botón, se silenciará o se desactivará el silencio del micrófono del control, así como ocurre con el micrófono de los auriculares con cable o de los auriculares USB. Por otro lado, si pulsas el botón de forma prolongada, se silenciará la entrada de micrófono y la salida de audio del televisor, los altavoces o los auriculares conectados a la PS5™.

¿El control inalámbrico DualSense tiene un conector para auriculares?

Sí, el conector integrado para auriculares del control inalámbrico DualSense permitirá a los jugadores conectar auriculares comunes, intraurales u otro dispositivo de audio compatible, similar a la PS4. Los jugadores también pueden conectar auriculares con cable y conversar con sus amigos en juegos para varios jugadores.

¿La consola PS5™ o el control inalámbrico DualSense son compatibles con el dictado por voz?

Sí, los jugadores podrán usar las funciones de dictado y escribir mensajes o ingresar frases para la búsqueda, ya sea con el micrófono del control inalámbrico DualSense o con el micrófono de los auriculares. Cuando se lance, entre los idiomas compatibles, se incluirán: japonés, inglés estadounidense, inglés británico, español, español latinoamericano, francés canadiense, italiano y alemán.

¿El control inalámbrico DualSense cuenta con controles de movimiento?

Sí, el control cuenta con un sistema integrado de detección de movimiento de seis ejes (un giroscopio de tres ejes y un acelerómetro de tres ejes).

¿El touch pad del control inalámbrico DualSense tiene nuevas funciones?

El touch pad es ahora un poco más grande y es más accesible para los jugadores. El touch pad también cuenta con una barra luminosa que se puede utilizar para mostrar el estado del control y puede mostrar varios colores para señalar el estado del juego. Esto es similar a lo que tal vez hayas experimentado con el control inalámbrico DualShock 4.

¿El control inalámbrico DualSense tiene un botón “Share” (compartir)?

Sí, el botón crear está diseñado para utilizar el éxito de nuestro novedoso botón Share (compartir). Una vez más, con el botón Crear fomentamos a que los jugadores disfruten de experiencias de juego atractivas para compartir con el mundo o simplemente para que las disfruten por sí mismos.

Vea nuestro video de la experiencia del usuario de la PS5™ para obtener más información acerca de cómo funciona el botón crear.

¿El control inalámbrico DualSense tiene una barra luminosa?

Sí, el control inalámbrico DualSense cuenta con unas barras luminosas orientadas hacia el jugador. Para los juegos de PS4™ que requieran la utilización de barras luminosas en la parte delantera y que se puedan reproducir en la consola PS5™, los jugadores deben utilizar el control inalámbrico DualShock 4 para jugar. Para disfrutar de la mejor experiencia de PS VR en PS5, recomendamos usar un control inalámbrico DualShock 4. Es posible que los juegos seleccionados requieran controles de movimiento PlayStation Move o que sean compatibles con el control de pistola PlayStation VR.

Las barras luminosas del control inalámbrico DualSense se ubican a la izquierda y a la derecha del touch pad y pueden exhibir varios colores para comunicar el estado del juego. Esto es similar a lo que tal vez hayas experimentado con el control inalámbrico DualShock 4.

Debajo del touch pad, el indicador de jugador te comunicará cuál de los jugadores eres. Esto es útil cuando estás jugando de forma local con otras personas.

¿El control inalámbrico DualSense tendrá una latencia de entrada mejorada en comparación con el control DualShock 4?

La latencia de entrada se ha optimizado en el control inalámbrico DualSense en comparación con el control inalámbrico DualShock 4.

¿El control DualSense es compatible con cualquier opción de accesibilidad?

Sí, los jugadores de PS5™ podrán reducir o desactivar la intensidad de la respuesta háptica y de los gatillos adaptables. Los jugadores también pueden reaasignar los botones del control. Además, el micrófono integrado del control inalámbrico DualSense soporta la función de dictado por voz, lo que facilita que los jugadores busquen contenido utilizando la voz.

Para obtener más información sobre otras funciones de accesibilidad disponibles para la consola PS5, lee los puntos a continuación.

¿Cómo cargar el control inalámbrico DualSense?

El control inalámbrico DualSense se puede cargar de dos formas principales. Una se realiza a través del puerto USB Type-C®, que los jugadores pueden conectar a la consola PS5 (o a cualquier otro dispositivo de carga compatible) a través del cable USB que se incluye.

Además, la estación de recarga DualSense (que se vende por separado) puede cargar hasta dos controles al mismo tiempo.

¿Cuánto tiempo dura una carga completa del control DualSense? ¿Cuánto tarda en recargarse?

En la mayoría de los casos, se espera que la duración de la batería sea similar a la del control inalámbrico DualShock 4. El tiempo de recarga cuando se conecta a la consola PS5™ o a la estación de recarga DualSense se estima en aproximadamente tres horas.

¿Cuántos controles DualSense se pueden conectar a la consola PS5™ al mismo tiempo?

Se pueden conectar hasta cuatro controles DualSense a una consola PS5™ a la vez. Cuando juegues con varios jugadores de forma local, el indicador de jugador del control inalámbrico DualSense (ubicado justo debajo del touch pad) te avisará qué jugador eres.

¿Puedo conectar el control inalámbrico DualSense a mi consola PS5 mediante un cable USB y jugar conectado por cable?

Sí, el control DualSense funciona en modo inalámbrico mediante Bluetooth 5.1 o conectado por cable USB estando conectado directamente a la consola PS5™ con el cable USB que se incluye.

¿El control inalámbrico DualSense viene en negro (o en cualquier otro color)?

En el futuro, habrá otros colores disponibles. Pero por ahora no tenemos más información.

¿Puedo utilizar el control inalámbrico DualSense con mi consola PS4™?

El control inalámbrico DualSense no es compatible con la consola PS4™.

¿Puedo utilizar el control inalámbrico DualShock 4 que ya poseo con mi consola PS5™?

Para los juegos de PS4 que se reproducen en la consola PS5, los jugadores pueden utilizar el control inalámbrico DualShock 4 o los controles inalámbricos DualSense.

Los juegos de PS5 requieren del control inalámbrico DualSense, ya que están diseñados para aprovechar sus nuevas características inmersivas.

Para disfrutar de la mejor experiencia de PS VR en la consola PS5, recomendamos usar un control inalámbrico DualShock 4. Es posible que ciertos juegos seleccionados requieran controles de movimiento de PlayStation Move o deban ser compatibles con el control de pistola de PlayStation VR. La nueva cámara HD de PS5 no es compatible con PS VR.

Los juegos PS VR también requieren la cámara PS (PS4) y el adaptador de la cámara PS. Haz clic aquí para obtener más información.

¿Puedo utilizar el control inalámbrico DualSense con mi PC?

El uso a distancia en la PC admite el control inalámbrico DualSense a través de una conexión por cable USB.

¿Puedo utilizar controles de terceros, como SCUF Vantage o Astro C40 TR, con la PS5™?

Los controles “especializados” existentes que están diseñados y que cuentan con licencia para la consola PS4™, como los volantes y los joystick arcade, funcionarán en la consola PS5™ si el juego de PS5™ o de PS4™ lo admite.

Los controles de PS4™ con licencia, que tengan un diseño de control estándar, como el SCUF Vantage y el Astro C40 TR, funcionarán con los juegos de PS4™ que se reproduzcan en la consola PS5™. No son compatibles para reproducir juegos de PS5™.

¿Cómo emparejar el control inalámbrico DualSense con la consola PS5™?

El emparejamiento es sencillo: solo conecta el control inalámbrico DualSense a la consola PS5™ con el cable USB que se incluye y enciende el control presionando el botón PS.

¿Qué auriculares son compatibles con el conector para auriculares del control inalámbrico DualSense?

Se admiten auriculares que se puedan conectar a través del conector para auriculares.

JUEGOS

Juegos de PS5

¿Qué juegos estarán disponibles para comprar el día del lanzamiento de la PS5?

Consulta a continuación la lista más reciente de los títulos programados para el resto del 2020. Esta lista está en curso y puede cambiar.

SIE WORLDWIDE STUDIOS GAMES: DÍA DEL LANZAMIENTO

Astro’s Playroom (Japan Studio): 12 de noviembre del 2020 (preinstalado en la PS5)

Demon’s Souls (SIE Worldwide Studios, Bluepoint Games): 12 de noviembre del 2020

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games): 12 de noviembre del 2020

Marvel’s Spider-Man Remastered (junto con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition) (Insomniac Games): 12 de noviembre del 2020

Sackboy: La Gran Aventura (Sumo Digital): 12 de noviembre del 2020

SIE WORLDWIDE STUDIOS GAMES: EN DESARROLLO

También se han confirmado que están en desarrollo los siguientes juegos de Worldwide Studios: Destruction AllStars(Lucid Games), Returnal (Housemarque Games), Horizon: Forbidden West (Guerrilla), Ratchet & Clank: Rift Apart(Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital), el siguiente juego de la serie de God of War (Santa Monica Studio)

JUEGOS DE TERCEROS: DÍA DEL LANZAMIENTO

Assassins Creed Valhalla (Ubisoft) // 12 de noviembre del 2020 (19 de noviembre para las regiones de la segunda fase del lanzamiento de la PS5)

Borderlands 3 (2K) // 12 de noviembre del 2020

Bugsnax (Young Horses) // 12 de noviembre del 2020

Nota: Disponible al momento del lanzamiento de la PlayStation 5 para aquellos subscriptores de PlayStation Plus, sin costo adicional, hasta el 4 de enero del 2021.

Dead by Daylight (Behaviour) // 12 de noviembre del 2020

Devil May Cry 5 (Capcom) // 12 de noviembre del 2020

Dirt 5 (Codemasters) // 12 de noviembre del 2020

Fortnite (Epic) // 12 de noviembre del 2020

Godfall (Gearbox) // 12 de noviembre del 2020 (lanzamiento regional dividido del 12 al 19 de noviembre)

Goonya Fighter (Mutan) // 12 de noviembre del 2020

King Oddball (10Tons Ltd) // 12 de noviembre del 2020 (lanzamiento regional dividido del 12 al 19 de noviembre)

Maneater (Tripwire) // 12 de noviembre del 2020

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 (Bandai Namco) // 12 de noviembre del 2020

NBA 2K21 (2K) // 12 de noviembre del 2020

No Man’s Sky (Hello Games) // 12 de noviembre del 2020 (lanzamiento regional dividido del 12 al 19 de noviembre)

Observer Redux (Bloober) // 12 de noviembre del 2020 (lanzamiento regional dividido del 12 al 19 de noviembre)

Overcooked: All You Can Eat (Team 17) // 12 de noviembre del 2020 (lanzamiento regional dividido del 12 al 19 de noviembre)

The Pathless (Annapurna) // 12 de noviembre del 2020 (lanzamiento regional dividido del 12 al 19 de noviembre)

Planet Coaster (Frontier) // 12 de noviembre del 2020 (lanzamiento regional dividido del 12 al 19 de noviembre)

Warframe (Digital Extremes): 12 de noviembre del 2020

Warhammer Chaosbane Slayer Edition (Nacon) // 12 de noviembre del 2020

Watch Dogs Legion (Ubisoft) // 12 de noviembre del 2020 (lanzamiento regional dividido del 12 al 19 de noviembre) (para todos los países en formato digital, excepto en China y en Japón). a principios del 2021 en Japón)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Nacon) // 12 de noviembre del 2020 (para todos los países en formato digital, excepto en China y en Japón). a principios del 2021 en Japón)

JUEGOS DE TERCEROS: RESTO DEL 2020

Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision) // 13 de noviembre del 2020

War Thunder (Gaijin Distribution) // 16 de noviembre del 2020

Mortal Kombat 11 Ultimate (Warner Brothers) // 17 de noviembre del 2020

Poker Club (Ripstone) // 19 de noviembre del 2020

Just Dance (Ubisoft) // 24 de noviembre del 2020

FIFA 21 (EA) // 4 de diciembre del 2020

Madden NFL (EA) // 4 de diciembre del 2020

TemTem (Humble Bundle) // 8 de diciembre del 2020

Haven (Game Bakers) // Diciembre del 2020

Immortals: Fenyx Rising (Ubisoft) // Diciembre del 2020

Rainbow 6 Siege PS5™ Edition // Diciembre del 2020

Puyo Puyo Tetris 2 (Sega) // Diciembre del 2020

Praey for the Gods (No Matter) // Diciembre del 2020

Rogue Company (Hi-Rez) // Diciembre del 2020

Worms Rumble (Team 17) // Diciembre del 2020

¿Qué otros juegos de PS5 se han confirmado que están en desarrollo?

Hay una gran cantidad de juegos confirmados que están en desarrollo para la consola PS5™, son demasiados para armar una lista completa. Siga consultando PlayStation.Blog y PlayStation.com para ver las actualizaciones de los lanzamientos futuros.

¿Hay alguna diferencia de rendimiento si elijo instalar un juego de PS5 desde un disco Blu-ray en lugar de comprarlo de forma digital y descargarlo?

No, una vez que el juego se instala en el SSD de ultraalta velocidad, el rendimiento será idéntico sin importar si lo instalaste a través del disco Blu-ray o lo descargaste a través de PlayStation Store.

¿Puedo suspender un juego de PS5 y reanudarlo donde lo pausé?

Al igual que en la consola PS4™, si tienes un juego en ejecución y colocas la consola PS5™ en modo de reposo o inicias una aplicación de contenido multimedia, una vez que estés listo para jugar de nuevo, el juego se reanudará donde lo dejaste.

Si inicias un segundo juego de PS5™ o apagas la consola por completo, el primer juego que estaba jugando se cerrará automáticamente y no se reanudará su juego de forma automática donde lo dejó. Sin embargo, gracias al SSD de ultraalta velocidad de la consola PS5™, podrás volver a cargar tu juego de PS5™ instalado de forma rápida y volver a jugar.

¿Los juegos de PS5™ están bloqueados por región?

No.

¿Puedo acceder a mi colección de juegos digitales desde cualquier consola PS5™? Si es así, ¿cómo lo hago?

Los jugadores pueden iniciar sesión en cualquier consola con su cuenta de PlayStation y acceder a su contenido mientras están conectados. Esto es fácil de hacer con la nueva PlayStation App para dispositivos móviles, la cual te permite a los jugadores iniciar sesión en una consola, desde la aplicación, sin tener que ingresar tu contraseña en la pantalla con un control.

¿Estarán separadas mi lista de trofeos de PS5 y mis otros trofeos de PS?

Las listas de trofeos combinarán los trofeos de PS3™, PS Vita™, PS4™ y PS5™, que se clasifican cronológicamente por el orden de los últimos desbloqueados.

Los trofeos han experimentado otras actualizaciones recientemente; lee los nuevos detalles aquí.

¿Hay algún cambio en los reembolsos de compras digitales? ¿Serán distintos si compro una consola PS5 edición digital?

Las políticas de reembolso y cancelación de PlayStation Store seguirán siendo las mismas. Para obtener más información sobre las políticas de los Estados, visita este enlace.

Juegos de PS4 en PS5

¿Puedo reproducir juegos de PS4 en la consola PS5?

Sí. Cuando en noviembre se lleve a cabo el lanzamiento de la consola PlayStation 5, prácticamente la totalidad de los más de 4000 juegos disponibles en PS4 podrán jugarse en esta consola.

Obtenga más información acerca de cómo reproducir los juegos de PS4 en la consola PS5 aquí.

¿Los juegos de PS4 se beneficiarán al jugarse en la consola PS5?

Sí. Los juegos de PS4™ seleccionados verán un aumento en la velocidad de carga cuando se jueguen en la consola PS5™ y, también, aprovecharán la tecnología Game Boost, que ofrece frecuencias de fotogramas mejoradas o más estables. Es posible que algunos juegos con fotogramas desbloqueados o con una resolución dinámica de hasta 4K puedan ver una mayor calidad.

En la consola PS5, los juegos de PS4 se benefician automáticamente de Game Boost, y no es necesario alternar entre activado y desactivado, como con la función modo optimizado de la PS4 Pro. Además, los juegos de PS4™ también aprovecharán algunas de las nuevas funciones de la experiencia del usuario de la consola PS5™.

Además, si un juego de PS4™ admite mejoras de PS4™ Pro, como los gráficos mejorados, las resoluciones más altas o un mayor rendimiento y velocidad de fotogramas, estas estarán disponibles en la experiencia de juego de la consola PS5™.

Obtenga más información acerca de cómo reproducir los juegos de PS4™ en la consola PS5™ aquí.

¿El SSD de ultraalta velocidad de la consola PS5 proporciona algún beneficio para reproducir juegos de PS4 o de PlayStation VR?

Los juegos de PS4™ y de PlayStation™ VR se cargarán más rápido cuando se almacenen y se reproduzcan desde el disco de estado sólido interno de la consola PS5™, pero no aprovecharán todas las capacidades de la última generación del disco de estado sólido.

¿Puedo reproducir juegos de PS4 desde una unidad USB?

Sí. Una excelente manera de acceder a los juegos de PS4 en la PS5 es almacenarlos y jugarlos desde una unidad USB; esto permite acceder fácilmente a los juegos de PS4 sin la necesidad de utilizar el almacenamiento interno de la consola PS5. Recomendamos que hacer esto para ahorrar espacio en el almacenamiento interno de la consola destinado a juegos de PS5, ya que estos no se pueden jugar desde una unidad de almacenamiento ampliado.

Los jugadores también podrán establecer una preferencia del sistema en la consola PS5 para que instale de manera predeterminada todos los juegos de PS4 (incluidas las compras digitales realizadas en la PlayStation Store y los datos de juegos de los discos Blu-ray) y los futuros parches de juegos directamente en la unidad USB conectada.

Nota: No todas las unidades USB funcionarán con la PS5. No se puede utilizar una unidad de almacenamiento ampliado a través de un concentrador USB, y no se puede conectar a la PS5 más de una unidad de almacenamiento ampliado al mismo tiempo.

¿Existe algún tipo de unidad USB en particular que deba usar para almacenar los juegos de PS4 que quiera jugar en la consola PS5?

Utiliza una unidad USB SuperSpeed (USB 3.0 o posterior) con una capacidad mínima de 250 GB y máxima de 8 TB, con formato exFAT (nota: la consola PS5 puede formatear para exFAT una unidad USB conectada que sea compatible). Los dispositivos con especificaciones más rápidas pueden reducir los tiempos de carga de los juegos de PS4 almacenados en la unidad.

Si compré juegos digitales de PS4 en la PlayStation Store, ¿puedo descargarlos en la PS5?

Sí. Cuando en noviembre se lleve a cabo el lanzamiento de la consola PlayStation 5, prácticamente la totalidad de los más de 4000 juegos disponibles en PS4 podrán jugarse en esta consola. Consulta esta guía para obtener más información.

¿Se podrán jugar las demos o las versiones beta de PS4 en la PS5?

La mayoría de las demos y versiones beta heredadas de PS4 no se podrán jugar en PS5. Sin embargo, más adelante, las demos y versiones beta nuevas podrán jugarse en la PS5.

¿Existen versiones de juegos específicas para PS5 y PS4?

Sí. Los juegos de PS5 son únicos y están especialmente diseñados para aprovechar las ventajas especiales de la última generación de juegos de consola, que incluyen la respuesta háptica del control inalámbrico DualSense, los gatillos adaptables, tiempos de carga ultrarrápidos, gráficos mejorados y audio 3D.

Si tengo un juego de PS4, ¿puedo actualizarlo a una versión para PS5?

Algunos juegos de PS4 se pueden actualizar a la versión digital de PS5 en una consola PS5. Cuando utilizas una consola PS5, es posible que tengas la opción de actualizar un juego de PS4 digital o en disco a la versión digital de PS5. Según el juego, esta actualización puede ocurrir sin costo adicional, puede requerir una compra y puede estar disponible por un tiempo limitado. Se requiere una conexión a Internet. Para obtener más información, consulta aquí.

Por ejemplo, tanto la versión de PS4 de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales como la versión de PS4 de Sackboy: La Gran Aventura ofrecen las actualizaciones a las versiones digitales de PS5 sin costo adicional. Si posees versiones de PS4de estos juegos, simplemente ve al centro de juego de ese título en la consola PS5 (Note: primero tendrás que introducir el disco de PS4 en la consola PS5 si compraste el juego físico y no la versión de PS4 del juego que está en la PS Store); verás una oferta para descargar la versión de PS5.

Ten en cuenta que los discos Blu-ray no son compatibles con la PS5 edición digital. Si tienes discos Blu-ray de PS4, no podrás usarlos en la consola PS5 edición digital y tampoco podrás canjear ofertas para actualizar un juego de PS4 a una versión de PS5. Sin embargo, puedes actualizar los juegos que sean elegibles.

Si no actualizo el juego de PS4 a la versión de PS5 o si no existe una versión de PS5, ¿puedo de todas formas jugar la versión de PS4 del juego en la consola PS5?

Sí, si la versión de PS4 del juego es compatible con la consola PS5, lo podrás jugar en la PS5 sin la necesidad actualizar. Más del 99 % de los más de 4000 juegos de PS4 son compatibles con PS5. Consulta esta guía para obtener más información.

Si tengo un disco de juego de PS4, pero tengo la consola PS5 edición digital, ¿puedo actualizar el juego?

No, no podrás actualizar la copia física ni reproducirla en la consola, ya que la PS5 edición digital no incluye una unidad de disco Blu-ray.

¿Cómo puedo transferir mis archivos de partidas guardadas de PS4 a la consola PS5?

Los jugadores pueden transferir los archivos de partidas guardadas desde una consola PS4 a una consola PS5 mediante un cable LAN, una conexión inalámbrica (wifi) o guardando los archivos en una unidad USB compatible. Además, si eres un miembro activo de PS Plus, puedes transferir las partidas guardadas de PS4 a tu consola PS5 mediante el almacenamiento en la nube.

¿Puedo transferir el progreso de una partida guardada de un juego de PS4 a una versión de PS5 de ese mismo juego?

La capacidad de transferir partidas guardadas entre una versión de PS4 y una versión de PS5 del mismo juego es una decisión del desarrollador y, en el caso de los juegos intergeneracionales, variará según cada título.

En el caso de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, si los jugadores deciden actualizar la versión de PS4 a la de PS5, sus partidas guardadas se transferirán. Sackboy: La Gran Aventura también admitirá las transferencias de partidas guardadas de PS4 a PS5 a través de una actualización que estará disponible antes de fin de año. Cuando se acerque la fecha del lanzamiento, compartiremos detalles adicionales acerca de ambos juegos.

Nota: Los jugadores que quieran actualizar un disco de juego de PS4 a la versión de PS5 y transferir las partidas guardadas requerirán una consola PS5 con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD.

¿Cómo funciona la opción de multijugador online en juegos de PS4 cuando se juegan en una consola PS5?

Si estás jugando un juego de PS4 en modo multijugador en una consola PS4 o PS5 (por medio de la retrocompatibilidad), podrás jugar el mismo juego con otros jugadores que tengan cualquiera de las dos consolas.

Si estoy jugando un juego de PS4, ¿puedo jugar con mi amigo que está jugando la versión PS5 del mismo juego o viceversa?

El juego colectivo es posible según el juego, aunque el desarrollador del juego deberá proporcionar asistencia.

¿Pueden los jugadores de PS4 y PS5 comunicarse a través del chat de voz?

Sí, los jugadores de PS4 y PS5 (y los usuarios de la nueva PlayStation App para dispositivos móviles) pueden comunicarse a través de los Grupos del chat de voz. Según el juego, el chat dentro del juego también funcionará en las versiones de PS4 y PS5 de un juego.

¿Cómo funcionarán las invitaciones de juego entre las consolas PS4 y PS5?

Los jugadores podrán enviar y recibir invitaciones para los juegos que admitan la opción de juego intergeneracional en las consolas PS4 y PS5. Tras el lanzamiento de la consola PS5, cuando recibas una invitación para unirte a una sesión de juego, la notificación indicará qué plataforma es compatible con el juego. Si un juego de PS5 no tiene una versión de PS4 disponible, los jugadores de PS4 no recibirán la invitación.

¿Tendré acceso a mi biblioteca de juegos PlayStation Plus de PS4 en la consola PS5?

Sí. Si un juego de PS4 puede reproducirse en la consola PS5, y todavía eres miembros de PlayStation Plus, podrás descargarlo y jugar en la consola PS5.

¿Estará disponible PS Now en la consola PS5?

Sí, los jugadores con una suscripción a PS Now podrán utilizar PlayStation Now, en su consola PS5, tanto para la transmisión como para la descarga de juegos compatibles.

¿Ofrecerá PlayStation Plus juegos de PS5?

Todos los miembros de PlayStation Plus recibirán al menos dos fantásticos juegos de PS4 cada mes.

Nuestro objetivo es agregar de forma regular los juegos de PS5 a la línea de juegos mensuales, así que vuelve a visitarnos en el blog de PS para ver nuestros anuncios mensuales de PlayStation Plus.

¿Qué es la colección de PlayStation Plus?

Los propietarios de una consola PS5 que sean miembros de PlayStation Plus podrán canjear y jugar una biblioteca de seleccionados juegos de PS4 que definieron la generación, como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

La colección de PlayStation Plus estará disponible en la fecha de lanzamiento de la consola PS5: el 12 de noviembre para EE. UU., Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur; y el 19 de noviembre para el resto del mundo, incluida Europa, Oriente Medio, Sudamérica, Asia y Sudáfrica.

La cantidad y la disponibilidad de los títulos de la colección de PS Plus pueden variar según el país. La colección de PlayStation Plus no está disponible en China.

¿Qué juegos se incluyen en la colección de PlayStation Plus al momento del lanzamiento de la consola PS5?

La colección PlayStation Plus será un beneficio adicional a los beneficios existentes de PS4 que los miembros de PlayStation Plus reciben por un precio de suscripción único, sin necesidad de una tarifa de membresía adicional. Una vez que canjees un juego de la colección PlayStation Plus, puedes conservar los juegos mientras seas miembro activo de PlayStation Plus. Los juegos de PS4 canjeados de la colección PlayStation Plus y jugados en la consola PS5 verán beneficios como una mayor velocidad de carga y velocidades de cuadro mejoradas o más estables con Game Boost de PS5.

De SIE Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet & Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

De nuestros editores y desarrolladores independientes:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

¿Puedo jugar juegos de PlayStation original, de PS2 o de PS3 en la PS5?

No, la consola PS5 solo admitirá los juegos de PS5 y más del 99 % de los juegos de PS4, incluidos los juegos de PlayStation VR.

¿Qué formatos de disco de video admite la consola PS5?

La versión de la consola PS5 con unidad de disco Blu-ray admite la reproducción de video de discos Blu-ray 4K Ultra HD, discos Blu-ray estándar y DVD. Ten en cuenta que la consola PS5 edición digital no admite discos ópticos.

¿Los discos de juegos de PS5 contienen más datos que los discos de PS4?

Sí. Los discos Blu-ray de PS5 pueden almacenar hasta 100 GB de datos de juego, en comparación con el almacenamiento de 50 GB que ofrecen los discos Blu-ray de PS4.

¿La consola PS5 podrá reproducir discos Blu-ray de PS4?

Sí, la consola PS5 admite los discos Blu-ray de PS4, siempre y cuando el juego de PS4 sea compatible. Consulta esta guía para obtener más información acerca de cómo jugar juegos de PS4 en la consola PS5. Ten en cuenta que la consola PS5 edición digital no admite discos ópticos.

¿La PS5 admite películas Blu-ray en 3D?

No, la consola PS5 no admite una salida de 3D estereoscópico.

PS VR, CONTROL MULTIMEDIA Y OTROS ACCESORIOS DE PS5

PS VR, PS Camera, Control de PS MOVE, Control de Pistola PS VR

¿Puedo jugar juegos de PS VR en la PS5?

Sí, los juegos de PlayStation VR están incluidos entre los miles de títulos de PS4 que se pueden jugar en la consola PS5. Para jugar los juegos de PS VR en una PS5 se necesita el casco de PS VR, la PlayStation Camera para PS4* y un adaptador de PlayStation Camera (sin costo adicional). Para obtener más información, visita playstation.com/camera-adaptor.

Para disfrutar de la mejor experiencia de PS VR en PS5, recomendamos usar un control inalámbrico DualShock 4. Es posible que ciertos juegos seleccionados requieran controles de movimiento de PlayStation Move o deban ser compatibles con el control de pistola de PlayStation VR. La nueva cámara HD de PS5 no es compatible con PS VR.

Los auriculares de PS VR, la PS Camera, el control inalámbrico DualShock 4, los controles de PS Move y el control de pistola de PS VR se venden por separado de la consola PS5.



* Modelo CUH-ZEY1 o CUH-ZEY2

¿Puedo utilizar la PS Camera de PS4 con la PS5?

Sí. La PS Camera es necesaria para una experiencia de juego de PS VR y PS Move de los juegos de PS4 compatibles con la PS5. La PS Camera también admitirá la transmisión en la PS5.

Para conectar la PS Camera a la PS5 será necesario el adaptador de PlayStation Camera (sin costo adicional). Para obtener más información, visita playstation.com/camera-adaptor.

¿Puedo utilizar los controles de movimiento de PlayStation Move o el control de pistola de PS VR con la PS5?

Sí, puedes utilizar los controles de PlayStation Move o el control de pistola de PS VR en los juegos de PS4 compatibles en la PS5, incluido el software de PS VR. Deberás conectar la PS Camera a la consola PS5 para habilitar la compatibilidad con la PS Move o con el control de pistola de PS VR, para hacerlo, necesitarás el adaptador de PlayStation Camera (no es necesario comprarlo). Para obtener más información, visita playstation.com/camera-adaptor.

¿Cómo puedo obtener el adaptador de PS Camera?

Para obtener más información acerca de cómo obtener el adaptador de PlayStation Camera, visita playstation.com/camera-adaptor.

Cámara HD

¿Qué es la cámara HD?

La cámara HD de la PS5 ofrece dos cámaras sensibles de 1920 × 1080 con lente gran angular que pueden medir la profundidad del espacio, característica que sirve para recortar con facilidad el fondo de un transmisor. La cámara de PS5 se conecta en la parte posterior de la consola a través del conector USB Type-A.

Obtén más información acerca de la cámara HD aquí.

¿Cuáles son las dimensiones físicas y el peso de la cámara HD?

Las dimensiones son aproximadamente 100 mm × 41 mm × 75 mm (ancho × altura × profundidad) y tiene un peso aproximado de 92 g. La longitud del cable es de aproximadamente 2 metros.

¿Puedo utilizar la nueva cámara HD de la PS5 con el casco de PS VR?

No, la nueva cámara HD no será compatible con PlayStation VR. Deberás utilizar la PlayStation Camera y el adaptador de la PlayStation Camera para conectarla a la PS5.

¿La cámara cuenta con un micrófono integrado?

No. Podrás usar auriculares o el micrófono integrado del control inalámbrico DualSense.

Control Multimedia

¿Qué es el control multimedia?

El control multimedia es una opción conveniente para ver películas y programas en la PS5. Incluye botones destinados a las aplicaciones de transmisión populares, controles de reproducción y un panel de control de navegación.

Obtén más información acerca del control multimedia aquí.

¿Cuáles son las dimensiones físicas y el peso del control multimedia?

Las dimensiones son aproximadamente 45 mm × 145 mm × 26 mm (sin contar la saliente más grande), y tiene un peso aproximado de 55 g.

¿Puedo utilizar el control multimedia para jugar videojuegos?

No, el control multimedia está diseñado solo para proporcionar una forma sencilla y práctica de ver contenido de video en la PS5.

¿Funciona con baterías reemplazables o recargables?

El control multimedia funciona con dos baterías AA, que están incluidas.

¿El control multimedia admite la entrada de voz?

El control multimedia cuenta con un micrófono que se puede utilizar para el dictado de voz mediante el ícono de micrófono que aparece en el teclado en pantalla o para ciertas aplicaciones multimedia seleccionadas que sean compatibles con los modos de entrada de voz. El botón físico del micrófono que aparece en el control multimedia está reservado para funcionalidades futuras.

Auriculares de PS5 y PS4

¿Cuáles son los auriculares inalámbricos PULSE 3D y en qué se diferencian de los auriculares de PlayStation anteriores?

Los auriculares inalámbricos PULSE 3D son los auriculares oficiales de la consola PS5 y cuentan con un diseño refinado con micrófonos dobles con cancelación de ruido, carga a través de USB Type-C y controles de fácil acceso, incluido un silenciador de micrófono integrado, un control de volumen principal y controles de audio combinados para poder charlar dentro del juego. El botón exclusivo de monitoreo del micrófono te permite comprobar cómo te escuchan tus compañeros de equipo.

Puedes conectar los auriculares inalámbricos PULSE 3D a la consola PS5 o PS4 mediante el adaptador inalámbrico que está incluido. Puedes utilizar el conector para auriculares de 3,5 mm para conectarte a otras fuentes de audio, como el control inalámbrico DualShock, la PlayStation VR o un dispositivo móvil.

Obtén más información acerca de los auriculares inalámbricos PULSE 3D aquí.

¿Cuáles son las dimensiones físicas y el peso de los auriculares inalámbricos PULSE 3D?

Las dimensiones son aproximadamente 213 mm × 190 mm × 91 mm y tiene un peso aproximado de 292 g.

¿Cuánto tiempo dura la batería de los auriculares inalámbricos PULSE 3D con una sola carga?

Se estima que los auriculares inalámbricos PULSE 3D duran hasta 12 horas de reproducción inalámbrica con su batería recargable incorporada.

¿Puedo utilizar los auriculares inalámbricos Gold o Platinum oficiales con la consola PS5?

Sí, tanto los auriculares inalámbricos oficiales de la serie Gold como los de la serie Platinum son compatibles de forma nativa con la consola PS5, ya sea mediante el adaptador USB inalámbrico incluido o mediante el conector para auriculares de 3,5 mm del control inalámbrico DualSense.

¿Puedo utilizar auriculares de otra marca con la PS5?

Los auriculares con licencia oficial fabricados por otras marcas estarán disponibles después de la fecha de lanzamiento de la consola PS5. Es posible que algunos auriculares con licencia para la consola PS4 también funcionen o que requieran una actualización de firmware. Si tienes preguntas acerca de la compatibilidad de tus auriculares, consulta con el fabricante.

Los auriculares inalámbricos de empresas de terceros que utilizan una conexión Bluetooth no serán compatibles con la consola PS5, a diferencia de la mayoría de los auriculares USB y analógicos que sí lo serán.

Los auriculares que se pueden conectar a un conector de 3,5 mm, a un USB-A o a un USB-C funcionarán con audio 3D.

Soporte Periférico Adicional

¿Puedo conectar un teclado y un mouse con la consola PS5?

Sí, los mouses y teclados USB y Bluetooth son compatibles en el nivel de sistema, aunque los desarrolladores decidirán si son compatibles durante el juego.

¿Podré usar mi joystick de lucha de PS4 con la consola PS5?

Muchos de los joysticks de lucha arcade de PS4 que cuentan con licencia deberían ser compatibles con los juegos de PS4 que se pueden reproducir en la PS5. Si tienes preguntas acerca de la compatibilidad de tu joysticks de lucha, consulta con el fabricante.

Reproducir Video

LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y LAS APLICACIONES DE PS5

La Experiencia de Usuario de PS5

¿Cuáles fueron los objetivos de la experiencia del usuario (UX) de la PS5?

El objetivo era garantizar que el tiempo de juego sea valioso y significativo. La nueva experiencia del usuario (UX) de la PS5 se centra por completo en el jugador con el fin de proporcionar una verdadera experiencia de última generación, con mayor inmediatez y una inmersión más profunda para que te conectes rápidamente a juegos fantásticos y a una apasionada comunidad de videojuegos.

¿Cuáles son algunas de las diferencias más notables entre la interfaz de usuario de la consola PS5 y de la PS4?

La nueva UX de la PS5 presenta una serie de nuevas funciones diseñadas para hacer que tus experiencias de juego sean más inmediatas, inmersivas y personalizadas.

Uno de los aspectos más destacados es el nuevo Centro de control, que funciona como una versión mejorada del Menú rápido de la consola PS4. Con solo presionar el botón PS, se abrirá el Centro de control de la PS5, que proporciona acceso inmediato a las funciones del sistema utilizadas con frecuencia; todo esto sin salir del juego.

Otra de las nuevas funciones es “Actividades”, diseñada para acercarte a elementos clave del juego. Las actividades se muestran a través de las tarjetas en pantalla del Centro de control y en los centros de los juegos compatibles, y te permiten descubrir nuevas oportunidades de juego, regresar a situaciones que te perdiste, saltar directamente a los niveles o desafíos que desees jugar y mucho más.

Otros tipos de tarjetas incluyen Ayuda de juego, Compartir pantalla y más. Algunas tarjetas pueden establecerse en el modo “imagen en imagen” o en el modo “fijar a un lado”, para que puedas verlas sin tener que salir del juego.

Para obtener más información acerca de la experiencia del usuario de PS5, mira nuestro recorrido virtual.

¿La PS5 descargará de forma automática los parches y las actualizaciones de los juegos que he jugado?

Sí. Cuando la función de descarga automática esté activada y cuentes con conexión a Internet, la consola PS5 buscará de forma automática las actualizaciones de los juegos que juegues con frecuencia. Si seleccionas un perfil de potencia que permita la conexión a Internet, las actualizaciones de los juegos también se descargarán mientras la consola esté en modo de reposo. Cuando juegues un videojuego, la PS5 buscará de forma automática las actualizaciones de los juegos.

¿La interfaz de usuario de PS5 admitirá carpetas o temas al momento del lanzamiento?

No, la consola PS5 no admitirá carpetas ni temas al momento de su lanzamiento.

¿La experiencia del usuario de PS5 ofrecerá noticias o actualizaciones oficiales?

Sí, todos los propietarios de PS5 en todo el mundo recibirán noticias oficiales de los editores acerca de los juegos que posean o los juegos que sigan en el centro de cada juego, así como historias recientes en su idioma en una tarjeta especial del Centro de control y en la PlayStation App para dispositivos móviles.

Al momento del lanzamiento, los propietarios de PS5 de los Estados Unidos también podrán visitar la opción Explorar, disponible en la pantalla de inicio, para ver todas estas historias en un solo lugar, de modo que puedan conocer las novedades acerca de los juegos que les interesan o que han reservado. Además, la opción Explorar te permite acceder a transmisiones en vivo, videos compartidos e imágenes que son tendencia en la comunidad de los juegos que sigues y te permite también obtener actualizaciones de PlayStation.

¿Será necesario descargar una actualización del sistema en el primer día?

Sí, en el primer día ya habrá un software del sistema PS5 a la versión más reciente.

Si no estoy en línea, ¿puedo instalar actualizaciones del sistema a través de una unidad USB?

Sí, al igual que con la consola PS4, podrás descargar nuevas actualizaciones del software del sistema en tu PC desde PlayStation.com y transferirlas a la consola PS5 a través de una unidad USB formateada para FAT32.

¿Qué es Ayuda de juego y cómo funciona?

Ayuda de juego es una función en el nivel de sistema exclusiva de PS5 para miembros de PS Plus que ofrece sugerencias, consejos y trucos útiles para ayudarte a avanzar en juegos de PS5 seleccionados. Esta función es completamente opcional, pero está diseñada para ser más rápida y fácil que buscar algunos consejos en la Web y para evitar los spoilers.

Para conocer más sobre la función Ayuda de juego, mira nuestro recorrido a través de la experiencia del usuario de PS5.

¿Qué opciones de accesibilidad ofrece la PS5?

Los jugadores de PS5 podrán reducir o desactivar la fuerza de la respuesta háptica y de los gatillos adaptables del control inalámbrico DualSense y reasignar sus botones.

La función de dictado de voz proporciona a los usuarios una forma simple y rápida de ingresar texto en comparación con un teclado virtual: simplemente di las palabras en voz alta y estas aparecerán en pantalla. Esta función será compatible con auriculares, con el micrófono integrado del control inalámbrico DualSense o con el control multimedia.

Un lector de pantalla integrado proporciona a los usuarios diferentes opciones para escuchar el texto que aparece en pantalla y hacer que los controles lo lean en voz alta. Los usuarios también pueden personalizar la configuración de pantalla para invertir los colores, agrandar o disminuir el tamaño del texto, cambiar el texto a negrita, ajustar el contraste, corregir el color, ajustar la velocidad de desplazamiento automático y reducir los ajustes de movimiento.

Además, la función de transcripción de chat permite transcribir el audio de un chat de voz a texto, así como convertir el texto escrito en audio para que los demás jugadores del chat de voz puedan escucharlo.

Las funciones de dictado de voz, lector de pantalla y transcripción de chat de PS5 son compatibles con los siguientes idiomas: inglés (EE. UU.), inglés (Reino Unido), japonés, alemán, italiano, francés, francés canadiense, español y español latinoamericano.

PlayStation Store y Contenido Digital

¿Se ha mejorado la PlayStation Store de la PS5?

La PS Store de la PS5 está ahora completamente integrada en el sistema, con una navegación ultrarrápida y un diseño más inteligente y simplificado que facilita la tarea de encontrar el juego correcto.

¿Puedo comprar juegos de PS4 y PS VR en la PS Store de la PS5?

Sí, muchos de los juegos de PS4 y PS VR que pueden reproducirse en PS5 estarán disponibles para la compra en la PS Store de la consola PS5.

¿Cómo será la compatibilidad de la PlayStation App para dispositivos móviles con la PS5?

La PlayStation App para dispositivos móviles actualizada se ha rediseñado con el fin de mejorar tu experiencia de juego tanto en PS4 como en PS5, incluida una interfaz de usuario actualizada, la integración de la función Mensajes, el chat de voz y la función de grupos, las descargas remotas y la PlayStation Store integradas de forma nativa, las noticias de PlayStation y las nuevas funciones de la PS5.

¿Cómo puedo administrar las descargas de PS5 de forma remota?

La nueva PlayStation App para dispositivos móviles iOS (12.2 o posterior) y Android (6.0 o posterior) cuenta con una experiencia nativa de PlayStation Store que permite realizar compras y navegar de forma rápida y sencilla, con la capacidad de comprar y descargar de forma remota juegos y complementos directamente en tu PS4 y PS5.

Después del lanzamiento de la PS5, podrás ejecutar los juegos de forma remota, administrar el almacenamiento de tu consola si te quedas sin espacio e iniciar sesión en PS5 rápidamente desde la PS App.

Además, puedes administrar las descargas de forma remota a través de PlayStation.com.

¿Dónde puedo encontrar todos mis juegos de PS5 y PS4?

Todos los juegos de PS5 y PS4 que hayas comprado o jugado aparecerán en la “Biblioteca de juegos” en la pantalla de inicio de la consola PS5. Esto incluye juegos que podías jugar como suscriptor de PS Now y PS Plus. Si estas suscripciones han caducado, deberás comprar nuevas suscripciones para poder disfrutar de estos juegos nuevamente.

(nota: la disponibilidad del servicio de PS Now varía según el país).

Aplicaciones de Entretenimiento

¿Dónde puedo encontrar todas mis aplicaciones de entretenimiento y de contenido multimedia?

En la pantalla de inicio multimedia de PS5, puedes encontrar y ejecutar con facilidad las aplicaciones de contenido multimedia que usaste recientemente. Las aplicaciones que descargaste, pero que no utilizas hace tiempo se encuentran en la Biblioteca de aplicaciones.

Cuando quieras probar algo nuevo, utiliza el centro “Todas las aplicaciones” para descargar una nueva aplicación o el centro “TV y video” para encontrar programas recomendados en tus aplicaciones y nuevas aplicaciones que aún no has descargado.

¿No estás seguro de qué aplicación tiene la película o el programa que te interesa? La función Búsqueda universal te informará cómo y dónde encontrarlos y te ayudará a conseguirlos.

¿Qué aplicaciones de entretenimiento estarán disponibles para la PS5 en el momento del lanzamiento?

En el momento del lanzamiento de la PS5, estarán disponibles aplicaciones de entretenimiento conocidas, como Netflix, Apple TV +, YouTube, Disney + y Spotify, aunque la disponibilidad variará según la región. Puedes encontrar información adicional acerca de las aplicaciones aquí.

Según los servicios que estén disponibles en cada región, ¿habrá diferencias entre las aplicaciones de transmisión de los distintos países?

Sí, se requerirá acceso a Internet y una cuenta para PlayStation Network, y es posible que los servicios de transmisión requieran una suscripción de pago y que no estén disponibles en todos los países o regiones.

¿Cómo puedo acceder a las aplicaciones y los servicios de contenido multimedia en PS5?

Las aplicaciones multimedia son de fácil acceso a través de la pantalla de inicio de la consola PS5, en una sección exclusiva de contenido multimedia.

¿Las aplicaciones de entretenimiento de PS5 son compatibles con la resolución 4K y HDR?

Sí, siempre que la aplicación sea compatible con estas funciones.

¿Puedo escuchar mi propia música mientras juego en la consola PS5?

Sí. Spotify será compatible en el momento del lanzamiento, lo que te permitirá reproducir música, incluso como música de fondo durante el juego. Los jugadores también pueden escuchar música desde una unidad USB, incluidos los formatos MP3, FLAC y AAC.

Funciones de Grupo, de Amigos y de Red

¿Cómo se mejorarán las funciones sociales, como Lista de amigos y Grupo, con la consola PS5?

La consola PS5 expande el concepto de la función de Grupo y crea un espacio de reunión dedicado para ti y hasta 99 de tus amigos. Puedes compartir contenido del juego, planificar sesiones de juego o simplemente comunicarte a través del chat de voz o del chat de texto con los usuarios de PS4, PS5 y de la nueva PlayStation App para dispositivos móviles.

En la PS5, la renovada función Grupos permite espacios rápidos, convenientes y muy interactivos. ¿Quieres jugar algunos juegos multijugador? Únete a un partido con los participantes de tu Grupo de manera directa, sin necesidad de invitaciones.

¿Quieres chatear con un amigo mientras te luces jugando? Inicia un chat de voz en tu Grupo y podrás activar la función “Compartir pantalla”, que utiliza una tecnología de muy baja latencia para que puedas mostrar a tus amigos en tiempo real lo que estás jugando y, al mismo tiempo, observar el progreso de sus juegos.

¿Deseas compartir tu experiencia de juego? A través de Share Play (requiere de una membresía activa a PlayStation Plus) puedes ceder el control de tu juego a un amigo de confianza o jugar juntos un juego local en modo cooperativo.

Una nueva función llamada Game Base actúa como tu centro social en PlayStation. Game Base reúne a todos tus Amigos, Grupos, conversaciones de chat y más en un único lugar conveniente y continuo de PS5, PS4 y de la nueva PlayStation App para dispositivos móviles, para que puedas mantenerte conectado con tus amigos en PlayStation donde sea que estés.

¿Cuántos jugadores pueden participar a la vez en el chat de voz de un Grupo en la consola PS5?

Los chats de voz en PS4, PS5 y la nueva PlayStation App para dispositivos móviles admiten hasta 16 participantes.

¿Qué controles parentales o para la familia están disponibles en la consola PS5?

Si eres adulto y tienes una cuenta de PlayStation Network, puedes crear una cuenta para tu hijo y ser un administrador de familia. Esto se puede hacer a través de la configuración de tu cuenta, en la sección Administración de familia.

El administrador de la familia puede hacer lo siguiente:

Administrar el tiempo de juego.

Administrar las compras que se realicen con el monedero del administrador de la familia.

Administrar el acceso a juegos, videos y aplicaciones.

Desactivar los mensajes y el chat de voz.

Bloquear videos, transmisiones e imágenes creados por otros jugadores.

Designar a otros adultos de la familia como “tutores”. Esto les permite establecer y cambiar los controles de todos los menores que sean miembros de la familia, como el monto que pueden gastar de tu monedero.

Asimismo, los controles parentales le permiten al administrador de la familia establecer restricciones de edad para ciertos juegos y contenidos multimedia, las horas para jugar, los límites de gastos, la comunicación con otros jugadores y el uso de PlayStation VR.

¿Puedo cambiar mi ID online?

Sí.

¿Puedo personalizar mis opciones de privacidad para aparecer como desconectado?

Sí, puedes aparecer como desconectado. En una nueva función de la consola PS5, también puedes establecer tu estado como “Ocupado” para que tus amigos y otros jugadores sepan que no deben molestarte.

¿Puedo vincular otros servicios a mi cuenta de PlayStation?

Sí. PS5 ofrece funciones integradas con Spotify, Twitch, Twitter y YouTube, y puedes vincular tu cuenta a estos servicios.

Crear y Compartir Contenido

¿Cómo funciona el nuevo botón Crear del control inalámbrico DualSense?

El botón Crear ofrece a los jugadores la capacidad de capturar el momento justo de su sesión de juego. En el menú Crear, puedes optar por guardar una parte de tu juego anterior, iniciar una grabación manual, tomar una gran captura de pantalla o transmitir el juego.

Además, los controles más comunes que los jugadores suelen cambiar (la resolución de la grabación, el formato de la captura de pantalla, la opción de incluir audio del chat de voz en la grabación) están fácilmente disponibles sin tener que salir del juego.

¿Cuál es la duración de los videos que puedo capturar en la PS5?

La PS5 registra automáticamente los últimos 60 minutos de juego. Para guardar la captura, presiona el botón crear y selecciona la opción “guardar el juego reciente”. Allí, podrás seleccionar tan poco como los últimos 15 segundos o hasta los últimos 60 minutos de tu sesión de juego.

PS5 captura de forma automática los últimos 60 minutos de tu juego con una resolución de 1080 p. La resolución 4K también está disponible si grabas tu juego de forma manual a través del botón Crear.

¿En qué resolución se capturará el contenido de video?

De forma predeterminada, los videos grabados se guardan en 1080 p y en hasta 60 fotogramas por segundo. La grabación de video en 4K también está disponible si grabas tu juego de forma manual a través del botón Crear.

En el menú Crear, hay una configuración llamada “Resolución de grabación manual”, que es visible cuando la consola PS5 está conectada a un televisor con capacidad 4K. Los jugadores podrán elegir entre 1920 × 1080 (predeterminado) o 3840 × 2160. Esta configuración se mantiene hasta que otro usuario de la consola la cambie o conecte la consola a un televisor que no es 4K.

¿Dónde se almacenan mis capturas de pantalla y mis contenidos de video capturados en la consola PS5?

En la PS5, las capturas de pantalla y los videos capturados se guardan en la Galería multimedia. La Galería multimedia permite ver, editar, compartir, copiar en una unidad USB y reproducir contenidos desde una unidad USB. Se puede acceder a esta a través de la pantalla Inicio de los juegos.

¿Cómo puedo guardar en otro dispositivo los videos y las imágenes que guardo en la PS5?

Los jugadores pueden seleccionar imágenes y videos y copiarlos en una unidad USB externa.

¿Qué opciones de salida tengo para emitir un video capturado? ¿Puedo transmitir o exportar un video en 4K desde mi consola PS5 a servicios externos?

Los videos en 1080 p y en 4K se pueden compartir con servicios externos, pero la resolución de salida se puede reducir según la plataforma compartida.

¿En qué formatos y resoluciones puedo tomar capturas de pantalla desde la consola PS5?

Puedes guardar capturas de pantalla en formatos JPEG o PNG con resoluciones de 1920 × 1080 o 3840 × 2160. Los jugadores también pueden tomar (y ver) capturas de pantalla en HDR si la PS5 está conectada a una pantalla HDR. Cuando se exportan o se comparten las capturas de pantalla HDR, la PS5 las convierte en imágenes JPEG estándar.

¿Dónde puedo compartir contenido en el momento del lanzamiento?

Los jugadores pueden compartir capturas de pantalla y videoclips (de hasta 3 minutos de duración) con amigos de sus Grupos a través de la PS5 o de la PlayStation App para dispositivos móviles. Los jugadores también pueden compartir estos contenidos con servicios externos, como Twitch, Twitter y YouTube.

¿Puedo transmitir mi contenido compartido a la nueva PlayStation App para dispositivos móviles para poder compartirlo desde mi móvil con facilidad?

Los jugadores pueden compartir imágenes y videos en los Grupos a través de Game Base, y ese contenido estará disponible en la nueva PlayStation App para dispositivos móviles.

¿PS5 ofrece soporte para dispositivos de captura?

Sí. PS5 permitirá el uso de dispositivos de captura externos de HDMI mediante la desactivación de la opción HDCP en el menú de configuración.

¿Qué mejoras ofrece Share Factory Studio de la consola PS5 en comparación con Share Factory de la consola PS4?

Share Factory Studio es un poderoso editor multimedia para la consola PS5. Esta aplicación ofrece un conjunto de funciones de edición mucho más sólido que la función básica de edición rápida para capturar el juego. Share Factory Studio en la PS5 proporciona un nuevo conjunto de herramientas y muchas funciones nuevas, como la compatibilidad con videos 4K HDR. Crea maravillas visuales y compártelas para que los demás las vean.

¿Qué son las funciones Compartir pantalla y Share Play?

Compartir pantalla es una nueva función de la PS5. Esta función permite que un usuario transmita su pantalla de juego en tiempo real a un máximo de 16 miembros del Grupo en un chat de voz. Es como una sesión de transmisión de juegos a pequeña escala entre amigos.

Mientras un jugador utiliza la función Compartir pantalla, puede también utilizar la función Share Play (requiere de una suscripción activa a PlayStation Plus) para enviarle un “control virtual” a otro participante del chat de voz que le permitirá jugar al juego de forma remota por hasta una hora mientras el Grupo continúa observando el juego y chateando.

Share Play también permitirá que hasta dos jugadores jueguen en modo cooperativo de forma local, incluso si el visitante no es propietario del juego.

¿Puedo transferir mi contenido multimedia capturado (videos y capturas de pantalla de los juegos) de PS4 a la PS5?

No, sin embargo, para resguardarlo, puedes exportarlo a través de la aplicación incorporada Galería de capturas a una unidad USB compatible desde tu consola PS4.

¿Cuántos usuarios pueden iniciar sesión en una PS5?

Se pueden registrar hasta 16 usuarios en una PS5 y hasta cuatro usuarios pueden iniciar sesión al mismo tiempo.

¿La PS5 tiene navegador web?

No, el sistema PS5 no incluye una aplicación de navegador web dedicado.

¿Cómo funciona la opción Uso a distancia en la PS5?

Los jugadores podrán acceder a su PS5 desde una PC o un dispositivo móvil a través de la opción Uso a distancia de la misma forma que en la PS4. En el caso de la PS5, también podrás acceder a ella desde una consola PS4 u otra PS5 a través de Uso a distancia.

¿Hay algún otro cambio en la función Uso a distancia con el lanzamiento de la PS5?

Estamos actualizando la función de uso a distancia de PS4. Ahora, además de poder acceder a la consola PS4 desde una PC o desde un dispositivo móvil, tu PS4 también puede acceder a otras consolas a través de la función Uso a distancia, directamente en tu televisor. Esto incluye la capacidad de conectarse a la consola PS5 y transmitir un juego de PS5 en la consola PS4 para que puedas jugarlo allí.

Asimismo, la función Uso a distancia agregará soporte para que un máximo de tres usuarios adicionales se unan a la sesión de Uso a distancia y puedan disfrutar de los juegos multijugador locales.

No veo la respuesta a mi pregunta en este documento. ¿Cómo puedo obtener una respuesta?

A medida que se acerque la fecha de lanzamiento, actualizaremos esta publicación, así que deja tu pregunta en los comentarios que aparecen a continuación y regresa más adelante.