Así es y así piensa Regina Coluchi: Reina de Godoy Cruz

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Regina, la Reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2019.

“La Storia Infinita” fue el acto artístico que vivió el departamento de Godoy Cruz, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona con elmoción, y que culminó con la coronación de Regina Coluchi, de 20 años, quien representó al distrito de Trapiche.

​Fueron 43 votos los que bastaron para coronar a esta bella muchacha de cabellos castaños y ojos verdes, que a continuación te presentamos.

Regina... ¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y qué fue lo que lo motivó?

Fue mi abuela la que me motivó, de hecho fue la que siempre me contó que trabajaba en la viña. Ella nos inculcó el amor por la Vendimia.

¿Para qué creés que sirve la Reina?

La reina es la representante de un departamento o de la provincia. Tiene una responsabilidad muy grande, que es la de mostrar y llevar la provincia o el departamento al mundo. Ha cambiado mucho la función de la reina, ahora se la da la posibilidad de que ponga en acto los proyectos personales que cada una tiene, por ejemplo.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Sí, muchos. No es un concurso de belleza. Es un trabajo y se trabaja para concretar proyectos.

Regina, la Reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2019.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Estoy totalmente a favor. Me gusta que las mujeres que tienen la posibilidad de mostrarse o están en lugares en donde pueden manifestar su pensamiento salgan a defender a todas esas que se quedaron sin voz.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

No sé. Me gustan los dos. Sé es reina y sé es representante.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Me gustaría que me recuerden como sencilla, humilde y dispuesta para lo que la gente me necesitaba.

Regina, la Reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2019.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

No, pero es terrible la discriminación en todo sentido. Detrás de eso que sucede, hay una persona que sufre. He recibido y he presenciado el acoso en la calle con silbidos y gritos, y es espantoso.

Definite en tres palabras.

Simpática, humilde y sencilla.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Cuando estoy cansada soy idiota.

¿Qué destacarías de tu departamento?

¡Tanto, que podría hablarte una hora! Te digo lo último que me impactó: se está trabajando mucho con la inclusión y con el medio ambiente.

Regina, la Reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2019.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

Cambiaría la mala educación de algunas personas. O mejor dicho, trabajaría, haría hincapié en evolucionar. Todos tenemos que ayudar a crecer a nivel medio ambiente. Me preocupa también la inseguridad.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

Soy neutral. Yo represento a un departamento y respeto las diferentes opiniones.

Regina, la Reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2019.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿es un área que te interesa la política?

Sí me informo, pero no me involucraría en ningún partido político.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Godoy Cruz? ? Si mañana te coronaran como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Yo estoy trabajando con el tema de la concientización para la detección temprana del cáncer. Es importante ayudar a las personas que sufren esta enfermedad, y sobre todo, para que los diagnósticos se realicen con rapidez y así haya más herramientas para luchar contra ella. A nivel provincial, me gustaría promover el turismo, que la gente conozca lo bella que es nuestra provincia.

Regina, la Reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2019.

¿Sabés algo sobre el mundo del vino? ¿Tenías estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

No tenía idea, pero fue capacitada con respecto al vino y a la cerveza.

Una personalidad argentina que admires.

A María Elena Walsh: me acompañó durante toda la infancia.

Idea Original: Lyla Chales.

Producción General: Muriel del Barco.

Coordinación Periodística: Federico Croce.

Fotografía: Lampeduza.

Entrevistas: Ángeles Alvarez.

Peinados: MUCHO Peluquería, by Lucas Salvo.

Maquillaje: Flor Raviolo & co.

Estilismo: Santi Sibilla e Iva García.

​Indumentaria: Silenzio y Sporting; Mendoza Plaza Shopping.

Agradecimiento especial: Hotel Fuente Mayor.