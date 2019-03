Así es y así piensa María Laura Micames: Reina de San Carlos

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

María Laura, la Reina de la Vendimia de San Carlos 2019.

Hoy te presentamos a María Laura Micames, quien con 101 votos, fue coronada en la primera hora de domingo 27 de enero como la nueva reina de San Carlos.

Lala, como todos la llaman, estudia Trabajo Social en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo; carrera que eligió por su vocación de servicio. Tiene 20 años y hace más de tres que está de novia con Raziel. Cada fin de semana vuelve al Valle de Uco, lugar que ama con locura. A continuación, una nota imperdible.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina? ¿Qué lo motivó?

Me motivó mucho mi familia, porque desde chica yo idolatraba a la reina y ahora vi la oportunidad de presentarme.

¿Para qué creés que sirve la Reina?

Creo que ha cambiado con el tiempo. Ya no se ve la misma mujer que antes. Antes se homenajeaba a la cosechadora. Ahora es otra la imagen y la función. Lo que sí, y lo digo por lo que veo, somos mujeres capacitadas.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Sí. He escuchado a muchas personas que estereotipan a las reinas. Antes de criticar, hay que saber que hay que estar capacitada para representar a un departamento, y a la provincia. No es nada fácil, cargás con compromiso y responsabilidad y no está bueno que digan “es solo una cara bonita”.

María Laura, la Reina de la Vendimia de San Carlos 2019.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Me parece un movimiento súper bueno que apoya a la mujer, que la ampara y necesitamos revolucionarios. Tenemos que hacer respetar nuestros derechos y todos tenemos que seguir el movimiento “Ni una menos”. Es súper interesante.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

No. Porque es una cultura que llevamos en la historia y así fue siempre. No encuentro el sentido del cambio.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Como una reina que escuchó al pueblo, a su gente, que ayudó a fundar un comedor, una institución. Me queda todo un año para hacer cosas.

María Laura, la Reina de la Vendimia de San Carlos 2019.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

No. Cuando era chica usaba lentes y mis compañeros me hacían bullying. Pienso que es algo de niños, pero que debemos cuidar y estar atentos.

Definite en tres palabras.

Simpática, alegre y estructurada.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Soy enojona. Odiosa.

¿Qué destacarías de tu departamento?

Mi departamento es muy hermoso. No es porque vivo en él, pero la gente es muy buena, solidaria. Tenemos espacios geográficos que nos destacan como la Laguna del Diamante, también los desiertos.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

Me preocupa la inseguridad. También la pobreza y eso es terrible.

María Laura, la Reina de la Vendimia de San Carlos 2019.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

No tengo una postura, pero conozco de mujeres que la están pasando muy mal y siento que cada una puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Me considero más a favor de la vida, pero sé que hay mujeres que están en situaciones vulnerables, sin saber qué hacer y entran en la desesperación . Este es un tema que nos debemos como sociedad porque ha sido ensuciado por demás. Hay que leer la ley del aborto, porque una cosa es lo que dice la ley y otra muy diferente lo que dice la gente en la calle.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿es un área que te interesa la política?

Sí me interesa, de hecho estudio en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNCuyo. Por ahora no me metería en la política, sí capaz en algunos años. Todavía no me puse a investigar a quién voy a votar.

María Laura, la Reina de la Vendimia de San Carlos 2019.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de San Carlos? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Tengo varios proyectos, como cruzadas solidarias. Deseo que la gente me toque la puerta de mi casa y me diga: tengo un colchón, comida, etc. y ayudar a quienes más lo necesiten. También quiero trabajar con la COREV, ellas hacen eventos solidarios y a nivel provincial todavía no lo pienso.

¿Sabés algo sobre el mundo del vino? ¿Tenías estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

Algo. Muy poco, pero quiero seguir capacitandome.

Personalidad argentina que admires.

Me gustan mucho las ideas de Eva Perón y de Perón. La beneficencia, la solidaridad, la capacidad que tenían en cambiar la condición de vida de las personas y la realidad. Me gustan sus ideales. Estoy estudiando Trabajo Social y quizás por eso me interesa tanto esto.