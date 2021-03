La polémica por las reinas en Guaymallén sumó un nuevo capítulo

El nombre de Marcos Quattrini fue la primera víctima de la disputa por la elección o no de la reina de Vendimia en el departamento de Guaymallén.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando", el actual presidente de la Coalición Cívica Ari Mendoza y exfuncionario de la comuna comandada por Marcelino Iglesias, explicó lo sucedido: "Me toca irme del municipio feliz, por estar desde el principio. Con respecto a este punto hubo una diferencia y nada más. Uno no puede militar algo con alegría en lo que no está de acuerdo, entonces decidí dar un paso al costado. Yo no iba a ser un estorbo para el municipio y mucho menos para Marcelino".

Quattrini destacó, que una vez que tomó la decisión, se reunió con el intendente y se dieron la mano como "dos caballeros" y afirmó: "La decisión la tomé yo, yo di un paso al costado. Es mi forma de pensar, es lo que corresponde, no voy a ir en contra de la corriente, cuando no me gusta algo, lo digo".

Además, relató el por qué de mostrarse en contra de las decisiones tomadas por el Concejo Deliberante: "Yo soy viñatero, tengo viñas, nací en un lugar frutihortícola, se lo que significa la vendimia y por eso defiendo la cultura", argumentó.

Para finalizar sentenció: "No me voy a quedar adentro de un municipio siendo un estorbo y cobrando un sueldo por una decisión" y fundamentó: "Estas cosas pasan dentro de la política y ahí es cuando uno debe ser fuerte en las convicciones".

Escuchá la nota completa acá.