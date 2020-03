"Reinas sí" según los expertos

Hace unos años atrás a través de un comunicado, el colectivo Ni Una Menos de Mar del Plata afirmó que el concurso de belleza es "sexista y misógino, que perpetúa los patrones tradicionales de belleza, promueve la bulimia y la anorexia. Es la reproducción de la mujer como una mercancía, en medio de una pandemia de violencia de género y feminicidio". Y a partir de allí, varios concursos de belleza de nuestro país fueron dados de baja.

El tema en cuestión es que la elección de la Reina Nacional de la Vendimia para muchos es un rol social, pero para otros no es más que un concurso de belleza.

Por eso, le consultamos a algunos referentes mendocinos que tuvieron la posibilidad de trabajar con las candidatas: ¿Reinas sí o no?

Luca Salvo, el peluquero, fundador de Mucho, se inclinó por el "sí".

"Cambiaría el foco de la elección. Una chica culta que pueda representarnos a nivel mundial sería más significativo que una chica bonita", destacó Salvo.

Paralelamente, Dalila Taham -la famosa diseñadora que año a año se encarga de la creación de los vestidos que lucen las soberanas- dijo: "La Reina Nacional de la Vendimia representa solo un símbolo".

"Ellas a través de este concurso representan a un montón de personas: los votos, la arenga es algo entretenido y familiar", destacó y sumó:

"La elección de la reina es el prendedor del festejo de la Vendimia. La semana o el mes de la Vendimia es la fiesta, el brindis del trabajo de todos lo que aportamos para que Mendoza tenga el fruto que tiene: ganadería, agricultura...".

Así, también le consultamos al gerente del Mendoza Plaza Shopping: Andrés Zavattieri, fehaciente defensor de la Vendimia y su elección. De hecho, el centro comercial celebró varios años la fiesta de Guaymallén.

"La Reina Nacional de la Vendimia es algo que nos identifica", manifestó.

"Tendríamos que aggiornarnos, pero debemos tenerla, porque en el país y el mundo nos reconocen por nuestra reina y por nuestros vinos. Es una tradición desde hace muchos años en nuestra provincia".

Florencia Raviolo lleva muchos años maquillando a las reinas para las producciones vendimiales. Por eso también se animó a opinar: "Aunque no dependa solo de nosotros, digo: Reina sí".

"Queremos elegirlas por la capacidad de desenvolverse, por el carisma, porque cumpla ciertos requisitos que abarque ciertos niveles sociales. Pero no hay que sacar de foco que la reina es la mujer que nos va a representar ante el mundo, que va a ofrecer a Mendoza como un polo turístico, gastronómico, etc.", destacó Florencia.

"La reina le hace bien a nuestra provincia", Florencia Raviolo -maquilladora-.

"No sacaría la elección y tampoco me parece que lo hagamos de forma brusca. Iría cambiando las cosas de a poco. Estoy abierta a los cambios, pero no todo lo nuevo es mejor", dijo y concluyó: "No debemos perder el foco de cuál es el rol de la reina o de cualquier mujer".

Finalmente: Claudia Yanzón -del Bus Vitivinícola- opinó: "Creo en el valor que tiene la mujer como representante de la vida".

"Si las reinas se capacitan son muy buenas embajadoras y anfitrionas", Claudia Yanzón.

Aunque estos agentes, de manera unánime, le dicen "sí" a las reinas, la polémica continua de la mano de Reinas de Mandato Cumplido y de las asociaciones feministas.

Sin ir más lejos, la periodista y ex Virreina Nacional: Julieta Navarro publico en Twitter:

"La vendimia es un concurso de belleza que nos cosifica y nos muestra como bobas, no me vengan con biri biri."

"Y si las reinas que me leen se enojan, lo lamento. No es a mi a quien tienen que interpelar.", cerró la publicación.

Y la lucha continúa. ¿Vos qué opinás: reinas sí o no?