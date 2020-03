Anabella Carreras: "Vengo a romper todos los estereotipos de reina"

Anabella Carreras, la reina de La Paz (que representó a Centro Cultural y Recreativo La Paz) con 20 años de define como una revolucionaria. ¿Querés saber qué piensa acerca del agua, la inseguridad y otras problemáticas sociales? ¡Leé la entrevista completa!

¿Por qué te presentaste para ser reina?

Primero que nada creo que rompo con todos los estereotipos, por ejemplo tengo tatuajes. Me han criticado bastante y los fotógrafos me han sacado los tatuajes con photoshop. Pero, es parte de mi persona y también tengo un pircing en el ombligo. Vengo para romper los estereotipos de reina y vengo a mostrar que somos mujeres que debemos cumplir con proyectos. Tenemos que dejar en claro qué necesita nuestro departamento y lo que quiero lograr yo en él.

¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

No sé si menos entusiasmo. Todas las miradas están puestas en el debate: "reinas sí o reinas no". Pero en La Paz respetamos las tradiciones. La pregunta no es correcta. Deberíamos preguntarnos: ¿Qué papel va a ocupar la reina? Porque sino no avanzamos como sociedad. La idea sería incluir a la mujer no sacarla, pero de otra manera.

Me parece bien que la Reina Nacional tenga que presentar un proyecto para la provincia.

¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

Porque no deberíamos sacar a la reina. Es tradición y es un hecho que empodera a la mujer. Estar en este lugar nos da visibilidad para mostrarnos como somos y para decir lo que pensamos también.

De hecho, mi fiesta departamental se llamó: “Coronadas de surco y parras” y en ella hicimos subir al escenario a las mujeres que habían cosechado, también hubo un malambo femenino y eso es revolucionario. Fuimos también acompañadas por mujeres y por gauchos. Estamos incluyendo tanto a la mujer como a cualquier persona.

¿A qué te dedicás?

Estoy en segundo año de Odotología.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es cumplir todas mis metas. Llevar la Corona Nacional a mi departamento y además recibirme.

¿Cuál es tu gran talento?

Mi gran talento es relacionarme con la gente. Es algo que descubrí ahora.

¿Qué te apasiona?

Me apasiona la Medicina.

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

Recibida, me gustaría tener mi familia. Quiero tener mi clínica.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Me gusta hacer deporte: gimnasio y hockey. Leer todo lo referido a mi carrera.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Mis padres están separados. Soy la hermana mayor de cuatro hermanos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

Me gusta la calidez de la gente y sus valores. Así como también la tranquilidad. Yo crecí ahí y estoy muy contenta.

La Paz es un ciudad diferente deberíamos imitarla. Todos queremos decirle "basta" a la inseguridad.

¿Qué produce riqueza en tu departamento?

Mi departamento tiene desempleo. La mayoría de las personas son empleados municipales. Pero el proyecto del municipio es reactivar la economía. Hay problemas de salud que también nos alarma.

Vivimos a base de ganadería. El agua es salada y hay sequía. Eso no ayuda a la producción. Aunque tenemos muchos campos.

¿Tenés algún proyecto prensado para tu departamento?

Sí. Tengo dos proyectos. Uno es la forestación. Hay pocos espacios verdes en mi departamento. Además quiero iluminar el Arco Desaguadero por el turismo más que nada. Ese punto le da la bienvenida a los turistas.

¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

Como te dije: hay mucho desempleo pero apuntamos a los productos regionales.

¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

Reciclaje en La Paz. Todos los barrios reciclan y las escuelas también. Ahora estamos presentando un proyecto: la escuela o el barrio que más recicle tendrá un premio para refaccionar sus instalaciones. Además es un trabajo inclusivo.

¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

Primero me gustaría hacer trabajo social. Forestación y arreglar el Arco Desaguadero.

¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

Le pediría a la gente que me vote porque soy capaz. Es hora de la mujer paceña, porque la única reina que tuvimos fue Lorena Lorca y eso levantaría los ánimos para todos y todas.

Créditos

PH: Alfredo Ponce.

Diseño y dirección de fotografía: Lyla Chales.

Videos: Felicitas Oyhenart.

Entrevista: Muriel del Barco.

Maquillaje: Valentina Villafranca para Flor Raviolo Make Up.

Peinado: MUCHO Peluquería.

Coordinación: Olga Tonini.

Producción general: Muriel del Barco.