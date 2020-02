Daniela Vanin: "Tener una virreina trans es un buen síntoma social"

Daniela Vanin es la reina de Santa Rosa y aunque afirma no estar interesada en hacer política, proclamó la venta de su departamento y también de Mendoza. "La reina tiene que vender", dijo.

-¿Por qué te presentaste para ser reina?

-Porque el "Grupo solidario 12 de octubre” me bus-có para participar y me contó todos los proyectos que tenía. La idea de ellos es recaudar fondos para ayudar a las familias que lo necesitan. El grupo me manifestó que yo podía ser el medio para recaudar lo que ellos necesitaban. Aparte era mi sueño de chica.

-¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

-Sí, hay muchos cambios que se vienen dando y me parece bien.

-¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

-Es algo cultural de los mendocinos, es tradición, porque la Reina de la Vendimia ya no es un estereotipo de belleza, sino una representante del lugar que fue elegida. Trae consigo: la cultura, el lugar, las tradiciones, es una comunicadora, no solo del trabajo de los productores sino también de todo el pueblo.

-¿A qué te dedicás?

-Estudio Turismo. Estoy en tercer año. Además soy coordinadora.

-¿Cuál es tu sueño?

-Recibirme. Ser Licenciada en Turismo, viajar por el mundo y vender Mendoza. En Santa Rosa quiero potenciar el turismo, la Ruta del Vino para favorecer a los pequeños productores de mi departamento. Sobre todo llevar esa idea solidaria de mi grupo a toda la provincia.

-¿Cuál es tu gran talento?

-Soy inquieta y creativa. Me gusta tocar el piano, la guitarra. Me gusta crear, innovar…

-¿Qué te apasiona?

-El automovilismo, el fútbol también.

-¿Cómo te ves dentro de 20 años?

-Me veo recibida con trabajo y mi propia empresa. Sobre todo apostando a Santa Rosa.

Me considero capaz de crear cosas importantes.



-¿Qué hacés en tu tiempo libre?

-Me gusta leer, escuchar música, salir con amigos, estudiar. Además toco el piano.

-¿Cómo está compuesta tu familia?

-Mi papá, mi mamá y mi hermana.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

-La gente. La tradición, los valores que tenemos, el cariño… Como dice el spot: “Te recibimos con un abrazo y dos besos”. Pero, no me gusta el famoso: “Pueblo chico, infierno grande”. De hecho, lo viví con mi Virreina Pia -la primera trans- que ha sido bastante criticada.

-¿Y vos qué pensás acerca de eso?

Que somos el primer departamento en tener una virreina trans y eso me parece un buen síntoma. Estamos integrando y aceptando.

-¿Qué produce riqueza en tu departamento?

-Yo creería que los vinos de los pequeños productores. El turismo rural y eso es lo que deberíamos explotar nosotros como departamento.

El turista está cansando de ir siempre a los mismos lugares, quieren ir al campo, conocer los procesos de la tierra...

-¿Tenés algún proyecto prensado para tu departamento?

-Quiero concretar el turismo del vino. Es un ámbito que a mí me compete y en todo este proceso van a ir surgiendo otros proyectos. Estoy trabajando con mi corte, porque unida podemos hacer grandes cosas.

-¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

-Hay lugar. De hecho, en Santa Rosa nos incitan a que presentemos proyectos nuevos. Nos escuchan y están pendientes de que se concreten.

-¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

-Por ejemplo, mi carro de la Vía Blanca se hizo con material reciclado y apuntó al cuidado del agua. Mi vestido también. El mensaje fue: “Sin agua no hay vino”. Es una manera de concientizar al que tenemos al lado.

-¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

-Haría muchas cosas que vayan surgiendo a nivel provincial. Me gustaría aprovechar para difundir lo que tenemos. La reina es la encargada de vender. Yo en este caso y momento estoy vendiendo a Santa Rosa, pero en caso que sea la reina de la provincia venderé a Mendoza.

Tengo conocimientos acerca de lo que tiene Mendoza, la cultura, la tradición. El turismo no está del todo explotado.

-¿Qué proyecto llevarías a cabo?

-Hay varias cosas por hacer. Todavía no tengo un proyecto concreto. Puedo apuntar al turismo porque es de lo que sé. Nos da empleo, moneda extranjera y tenemos potencial. Obviamente siempre trabajaría en conjunto con otras reinas.

-¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

-Porque tengo muchas ganas de trabajar. Porque Santa Rosa tuvo solo dos reinas nacionales: Flor Destefanis -que es sencilla, humilde y del pueblo- y Estela San Sebastián.

Queremos potenciar el turismo y la base fundamental es conocer nuestras bondades.

-¿Harías política como Flor Destefanis?

-No creo. La política no es lo que más me interesa.

Créditos

PH: Alfredo Ponce.

Diseño y dirección de fotografía: Lyla Chales.

Videos: Felicitas Oyhenart.

Entrevista: Muriel del Barco.

Maquillaje: Azul Troilo para Flor Raviolo Make Up.

Peinado: MUCHO Peluquería.

Coordinación: Olga Tonini.

Producción general: Muriel del Barco.