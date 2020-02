Candela Ávila: "Sin tradición y sin raíces dejamos de ser un pueblo"

Candela Ávila es la reina y la esperanza de Las Heras para la Fiesta Nacional de la Vendimia. La morocha de Uspallata además de definirse como una apasionada por la música, también se suma a la tendencia de las mujeres contemporáneas: "Soy multitasking; trabajo, estudio y emprendo", confesó. Y agregó que como toda hija única es bastante mimada. "Me costó mucho dejar Uspallata para estudiar en Mendoza. Porque ahí es donde encuentro la paz", agregó.

En una charla a fondo con MDZ, Candela explica quién es, qué hace y con qué sueña.

Celeste Nedic: "Me preocupa que hay gente que no cuida el agua"

-¿Por qué te presentaste para ser reina?

-En realidad no me presenté yo, lo hizo mi mamá. Pero creo que fue la mejor manera de encarar proyectos. Las reinas somos el nexo entre el municipio y el pueblo. Ser reina es una manera de representar al pueblo.

-¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

-No. Todo depende de los departamentos. El nuestro le puso mucho énfasis a la Vendimia 2020.

-¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

-Porque es nuestra tradición, son nuestras raíces. Sin tradición y sin raíces dejamos de ser un pueblo. Sobre todo en Mendoza que somos tan conservadores.

-¿A qué te dedicás?

-Actualmente estoy estudiando Comercio Internacional, trabajo en la AFIP y los fines de semana doy clases de música.

-¿Cuál es tu sueño?

-Mi sueño es poder ver a mi familia con todo lo que anhela y poder ver a Mendoza y a Argentina potenciadas.

-¿Cuál es tu gran talento?

-Tocar instrumentos musicales. Toco la flauta, el saxo, el violín y el piano.

-¿Qué te apasiona?

-Me súper apasiona la música y los niños. Por eso me dedico a eso.

-¿Cómo te ves dentro de 20 años?

-Me veo con una familia y cumpliendo cada uno de mis sueños. Viajar es uno de ellos. Quiero recorrer el mundo.

-¿Qué hacés en tu tiempo libre?

-Me gusta desconectarme. Ya sea con los libros, en algún lugar con naturaleza y también en un gimnasio.

-¿Cómo está compuesta tu familia?

-Mi mamá, mi papá y mi perrito. Soy hija única.

-¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu departamento?

-La gran cantidad de opciones turísticas que tiene. Lo que podemos mostrarle al país y al mundo es impresionante. Las Heras es rica en cultura y también en historia. Hay un montón de lugares para recorrer.

No te podría decir mucho acerca de lo que me preocupa de mi departamento. Porque todo me gusta de él.