Un encuentro fuera de serie: un menú, dos estrellas Michelin, dos potencias gastronómicas

Zonda, el restaurante fine dining de Bodega Lagarde con dos Estrellas Michelin, recibe el 13 de junio a Crizia, uno de los restaurantes más influyentes de la gastronomía argentina, para un único almuerzo de edición limitada. En el salón con vistas a los viñedos donde el chef Augusto García cocina con la identidad del terroir mendocino, llegará el mar: la cocina patagónica y marina que Gabriel Oggero lleva más de veinte años construyendo desde Palermo.

Dos cocinas que comparten el mismo lenguaje, estacionalidad y origen, pero hablan de territorios opuestos. La huerta orgánica de Lagarde y los viñedos de Luján de Cuyo como punto de partida; los pescadores artesanales patagónicos y el litoral atlántico como interlocutores. García y Oggero diseñaron juntos un menú de seis pasos donde cada plato es el resultado de ese diálogo: ingredientes de la huerta de Zonda interpretados con técnicas del mar; productos del litoral integrados al paisaje cuyano.

Zonda suma en 2025 su segunda Estrella Michelin consecutiva y su segunda Estrella Verde por sostenibilidad, un doble reconocimiento que lo consolida como referente de la nueva gastronomía argentina. Crizia, que en 2025 obtuvo su primera Estrella Michelin y posición 40 en Latin America’s 50 Best, trae a Mendoza una cocina que redefinió el lugar del mar en la alta gastronomía porteña.

El menú

Seis pasos diseñados en conjunto por los equipos de ambas cocinas. La secuencia alterna territorios e identidades: ingredientes de la huerta de Zonda interpretados con técnicas ligadas al mar; productos del litoral atlántico integrados al paisaje cuyano.

El menú se servirá maridado con una selección de vinos de Bodega Lagarde especialmente elegida para acompañar el diálogo entre ambas propuestas.

Placa 2

Zonda · Bodega Lagarde

Inaugurado en agosto de 2022 en las instalaciones de Bodega Lagarde, fundada en 1897 en Drummond, Luján de Cuyo, Zonda nació como una cocina de paisaje: una propuesta gastronómica que parte de la tierra mendocina y regresa a ella en cada plato. Bajo la dirección culinaria del chef Augusto García, el menú se nutre de productos locales, hortalizas de la propia huerta orgánica y una conexión profunda con el entorno cuyano. El recorrido comienza entre viñedos, olivos y vistas a la Cordillera de los Andes.

La filosofía de Zonda está guiada por prácticas zero waste y un compromiso genuino con el medioambiente, ofreciendo una experiencia donde la alta cocina dialoga con la naturaleza. Lagarde es, además, Empresa B Certificada desde 2018.

Por dos años consecutivos (2024 y 2025), la Guía Michelin distinguió a Zonda con una Estrella por su cocina de gran nivel y una Estrella Verde por su compromiso con la sostenibilidad, consolidándolo como uno de los restaurantes más relevantes de la gastronomía argentina contemporánea.

Crizia

Fundado en 2004 por Gabriel Oggero y Geri Gastaldo en Palermo, Crizia redefinió el lugar del producto marino en la cocina porteña desde una mirada centrada en el territorio, la estacionalidad y la relación directa con productores. La cocina de Oggero se construye sobre el vínculo con pescadores artesanales, pequeños productores de distintas regiones del país y el fuego —grill y horno a carbón y leña— como técnica central.

En 2025, Crizia obtuvo su primera Estrella Michelin y revalidó su Estrella Verde. Integra el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants desde 2017, alcanzando el puesto 40 en la edición 2025. Gabriel Oggero fue distinguido con Two Knives por The Best Chef Awards en 2025.

La data importante: fecha, lugar y contacto

Sábado 13 de junio de 2025 · Servicio de almuerzo

Zonda · Bodega Lagarde: San Martín 1745, Mayor Drummond, Luján de Cuyo, Mendoza

Información: cel 261 3023412