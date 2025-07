Ucrania sufre el mayor ataque aéreo ruso desde el inicio de la guerra horas después de que Trump lanzara duras críticas contra Putin

La ciudad de Lutsk, situada a 90 km de la frontera con Polonia y centro de tránsito de ayuda militar y humanitaria, fue la más afectada por el ataque nocturno del martes.

También se registraron explosiones en las ciudades occidentales de Lviv y Rivne.

En Kyiv se escucharon explosiones y drones sobrevolando la capital durante el bombardeo, después de que sonaran las sirenas antiaéreas.

Por su parte, las autoridades rusas han afirmado que un ataque con drones ucranianos en la región fronteriza de Kursk causó la muerte a tres personas y heridas a otras siete el martes.

Un representante de la fuerza aérea ucraniana dijo a la agencia AFP que los nuevos drones ucranianos habían desempeñado un papel importante en frustrar el ataque ruso. Otro funcionario dijo que la mayoría de los drones rusos lanzados eran señuelos.

El ataque nocturno se produjo después de que el presidente Donald Trump asegurara que Estados Unidos enviaría más armas a Ucrania, lo que supone un cambio con respecto a la suspensión del suministro que se anunció en Washington la semana pasada.

El presidente de EE.UU. también lanzó duras críticas contra Putin.

EPA Algunos drones y misiles golpearon edificios en Kyiv y otras partes de Ucrania.

Frustración de Trump

El martes, el presidente estadounidense expresó su creciente frustración con el presidente ruso: "Si quieren saber la verdad, Putin nos dice muchas tonterías", dijo Trump a la prensa. "Siempre es muy amable con nosotros, pero al final resulta que no tiene sentido".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú estaba "bastante tranquilo" con las declaraciones surgidas desde la Casa Blanca. "La forma de hablar de Trump es, en general, bastante dura, las frases que utiliza".

Los dos mandatarios han mantenido un contacto regular, pero hasta ahora esto no se ha traducido en medidas tangibles para lograr un alto el fuego en Ucrania, algo que Trump dijo en su campaña por la presidencia que podría conseguir en un día.

La semana pasada, tras una conversación telefónica con Putin, Trump dijo que estaba "muy descontento".

"Quiere llegar hasta el final, seguir matando gente, eso no está bien", dijo.

Las críticas se produjeron incluso cuando se anunció la suspensión de la ayuda militar a Ucrania, supuestamente autorizada por el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, y Elbridge Colby, subsecretario de Defensa.

Cuando los periodistas le preguntaron el martes quién había tomado la decisión, Trump, sentado justo al lado de Hegseth, respondió: "No lo sé. ¿Por qué no me lo dicen ustedes?".

Según el medio estadounidense Axios, la revocación de la decisión podría implicar el envío de 10 misiles Patriot a Ucrania.

Kyiv depende de los interceptores para intentar contrarrestar los ataques con misiles y drones de Rusia, que siguen aumentando en intensidad y frecuencia.

EPA Trump expresó frustración por los pocos avances en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Posibles sanciones a Rusia

El martes, Trump también dijo que estaba "estudiando" un proyecto de ley de sanciones del senador republicano Lindsey Graham que impondría aranceles del 500% a los países que tengan acuerdos comerciales con Rusia.

Trump ha estado amenazando con sanciones a Moscú desde que asumió el cargo en enero, pero hasta ahora no ha impuesto ninguna. En junio, declaró que las sanciones "cuestan mucho dinero" y señaló que estaba esperando a ver si se firmaba un acuerdo entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, la semana pasada, el presidente estadounidense afirmó que él y Putin habían hablado sobre las sanciones y añadió: "Él entiende que pueden llegar".

A principios de este año se celebraron dos rondas de conversaciones sobre un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania, pero hasta ahora no se han programado más reuniones, y ni Moscú ni Kyiv parecen optimistas respecto a que la diplomacia pueda resolver el conflicto, que se desencadenó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

"Estamos avanzando", declaró Peskov el miércoles. "Cada nuevo día, los ucranianos tienen que aceptar las nuevas realidades".

