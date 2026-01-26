Vinagre blanco en el horno: cuándo conviene aplicarlo y por qué facilita la limpieza

La cocina suele ser el lugar donde se acumulan más señales del uso cotidiano: salpicaduras, vapores, restos que se carbonizan y ese olor que aparece cuando el horno vuelve a encenderse. Con el tiempo, una pasada rápida con esponja no alcanza, porque la grasa se pega en paredes y base, y los residuos terminan “cocinándose” una y otra vez.

En ese contexto, especialistas en limpieza doméstica vienen impulsando un método simple y económico: usar vinagre blanco dentro del horno, pero siempre con el equipo apagado y ya frío, para ablandar la suciedad y mejorar el ambiente.

El porqué del vinagre blanco La explicación está en la química básica. El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto al que se le atribuyen efectos desengrasantes, desodorizantes y una acción antimicrobiana moderada en superficies. Estudios científicos revisados por pares observaron actividad antibacteriana del ácido acético frente a distintos microorganismos, algo que ayuda a entender por qué se usa hace décadas como apoyo de limpieza en el hogar. En términos prácticos, su aporte no es mágico: actúa como aliado para aflojar la capa de grasa y los restos secos, neutraliza olores fuertes (por ejemplo, comida quemada) y deja el interior más “preparado” para una limpieza posterior con menos frotado.

Limpieza de horno. Foto: Bob Vila Limpieza de horno. Foto: Bob Vila El procedimiento funciona mejor cuando se respeta una regla clave: el horno debe estar apagado y frío. A partir de ahí, se puede retirar la rejilla y las bandejas si están muy cargadas. Luego, con un rociador, se pulveriza vinagre blanco sobre las paredes internas y la base, poniendo atención en las zonas donde se ve grasa pegada. Se deja actuar entre 15 y 30 minutos para que el ácido acético haga su trabajo.

Pasado ese tiempo, se retira la suciedad con un paño húmedo o una esponja suave, y se seca con un trapo limpio antes de volver a usar el horno. Un dato importante: no conviene mezclar vinagre con lavandina u otros productos clorados, porque esa combinación puede liberar gases irritantes; si el horno estaba muy sucio y se usó otro químico previamente, lo mejor es enjuagar bien y ventilar antes de aplicar vinagre.