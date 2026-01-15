Soufflé de espinaca con queso, tu comida favorita del verano ¡hacela en solo 6 pasos!
Clásico y liviano: esta receta de soufflé de espinaca con queso combina vegetales y cremosidad, es ideal para mesas de verano.
Liviano, sabroso y con textura aireada, el soufflé de espinaca con queso es una receta ideal para el verano cuando buscás algo caliente pero suave. Es una opción casera, elegante y fácil de adaptar, que combina vegetales y lácteos en un plato rendidor. Una delicia clásica que funciona tanto como comida principal liviana o acompañamiento. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Espinaca fresca 400 gramos
Manteca 40 gramos
Harina 40 gramos
Leche 400 ml
Huevos 4
Queso rallado (reggianito, pategrás o gruyere) 150 gramos
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Nuez moscada opcional, una pizca.
Paso a paso para un soufflé de espinaca con queso bien aireado
1- Lavá y cociná la espinaca al vapor o salteada. Escurrí muy bien y picá fino. Este paso es clave para la textura de la receta.
2- En una olla, derretí la manteca, agregá la harina y cociná un minuto. Sumá la leche caliente de a poco hasta lograr una salsa espesa.
3- Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Agregá la espinaca y el queso rallado, mezclando bien.
4- Separá las claras de las yemas. Incorporá las yemas a la preparación tibia.
5- Batí las claras a punto nieve e integrá con movimientos envolventes para mantener el aire del soufflé.
6- Volcá en una fuente enmantecada y horneá a 180 °C durante 30–35 minutos. Serví enseguida.
De la cocina a la mesa
El soufflé de espinaca con queso es una receta ideal para el verano porque es liviana, nutritiva y no resulta pesada. Funciona como plato principal acompañado de ensalada o como guarnición elegante. Se sirve apenas sale del horno, cuando está inflado y aireado, mostrando lo mejor de una receta simple pero bien ejecutada para mesas de verano.