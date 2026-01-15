Soufflé de espinaca con queso, tu comida favorita del verano ¡hacela en solo 6 pasos!

Liviano, sabroso y con textura aireada, el soufflé de espinaca con queso es una receta ideal para el verano cuando buscás algo caliente pero suave. Es una opción casera, elegante y fácil de adaptar, que combina vegetales y lácteos en un plato rendidor. Una delicia clásica que funciona tanto como comida principal liviana o acompañamiento. ¡Manos a la obra!

Soufflé de espinaca con queso receta liviana ideal para el verano

Harina 40 gramos

Leche 400 ml

Huevos 4

Queso rallado (reggianito, pategrás o gruyere) 150 gramos

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Nuez moscada opcional, una pizca.

Paso a paso para un soufflé de espinaca con queso bien aireado

1- Lavá y cociná la espinaca al vapor o salteada. Escurrí muy bien y picá fino. Este paso es clave para la textura de la receta.

2- En una olla, derretí la manteca, agregá la harina y cociná un minuto. Sumá la leche caliente de a poco hasta lograr una salsa espesa.

3- Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Agregá la espinaca y el queso rallado, mezclando bien.

4- Separá las claras de las yemas. Incorporá las yemas a la preparación tibia.

5- Batí las claras a punto nieve e integrá con movimientos envolventes para mantener el aire del soufflé.

6- Volcá en una fuente enmantecada y horneá a 180 °C durante 30–35 minutos. Serví enseguida.

Receta clásica de soufflé de espinaca perfecta para el verano

De la cocina a la mesa

El soufflé de espinaca con queso es una receta ideal para el verano porque es liviana, nutritiva y no resulta pesada. Funciona como plato principal acompañado de ensalada o como guarnición elegante. Se sirve apenas sale del horno, cuando está inflado y aireado, mostrando lo mejor de una receta simple pero bien ejecutada para mesas de verano.