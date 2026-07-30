Según tu año de nacimiento, qué generación sos y qué significa

El año de nacimiento suele alcanzar para ubicar a una persona dentro de una generación , aunque esa etiqueta dice menos sobre su identidad que sobre el mundo que encontró al crecer. Guerras, crisis, internet, teléfonos inteligentes y la inteligencia artificial ayudan a explicar por qué cada grupo recibió un nombre distinto.

No existe una clasificación universal y los límites pueden variar uno o dos años según el organismo o investigador consultado. Además, estas categorías surgieron principalmente en Estados Unidos y otros países occidentales, por lo que no reflejan de la misma manera la historia de la Argentina. El Pew Research Center , por ejemplo, ubica a los baby boomers entre 1946 y 1964, a la generación X entre 1965 y 1980 y a los millennials entre 1981 y 1996.

Los baby boomers , nacidos entre 1946 y 1964 , deben su nombre al fuerte aumento de la natalidad registrado después de la Segunda Guerra Mundial. El término significa, precisamente, “explosión de bebés”. Crecieron durante la expansión de la televisión, el consumo masivo y grandes transformaciones políticas y culturales. Aunque esas condiciones tuvieron características diferentes en cada país, el nombre quedó instalado para describir a quienes atravesaron buena parte de su juventud en las décadas de 1960 y 1970. La Oficina del Censo estadounidense también utiliza oficialmente ese período para identificar al grupo.

La generación X comprende a los nacidos entre 1965 y 1980 . La letra “X” buscó representar una identidad difícil de definir, situada entre el protagonismo demográfico de los boomers y la irrupción de las generaciones digitales. Sus integrantes tuvieron una infancia sin internet, teléfonos celulares ni redes sociales, pero incorporaron esas herramientas durante la adultez. Fueron testigos del avance de la computadora personal, la televisión por cable y los primeros cambios laborales vinculados con la globalización.

Los nacidos entre 1981 y 1996 son conocidos como millennials o generación Y. Su nombre proviene del cambio de milenio, momento en el que muchos comenzaban la adolescencia o ingresaban en la vida adulta. Crecieron junto con las computadoras domésticas, el correo electrónico y la expansión de internet. También atravesaron crisis económicas, transformaciones del mercado laboral y el paso de una vida principalmente analógica a otra cada vez más conectada.

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La generación Z, también llamada centennial, comienza en 1997. Su cierre es más discutido: algunas clasificaciones lo ubican en 2009 y otras lo extienden hasta 2012. Es la primera cohorte que tuvo acceso a internet desde la infancia y que incorporó los teléfonos inteligentes y las redes sociales durante sus años formativos. La letra “Z” continúa la secuencia iniciada con las generaciones X e Y. La pandemia, la educación virtual y la exposición permanente a contenidos digitales marcaron especialmente a sus integrantes más jóvenes.

Generaciones Alfa y Beta: una infancia atravesada por la inteligencia artificial

La generación Alfa reúne, en una de las clasificaciones más difundidas, a quienes nacieron entre 2010 y 2024. El investigador Mark McCrindle eligió la primera letra del alfabeto griego para señalar el comienzo de un nuevo ciclo después de la generación Z. Son niños y adolescentes que crecieron entre pantallas táctiles, plataformas de video, clases virtuales y asistentes digitales. Sin embargo, quienes nacieron entre 2010 y 2012 pueden aparecer como Z o Alfa, según el criterio utilizado.

Desde 2025 comenzó la denominada generación Beta, cuya extensión proyectada llega hasta 2039. El nombre continúa la secuencia del alfabeto griego y todavía describe más un escenario futuro que características comprobadas. Según la clasificación de McCrindle, estos niños crecerán en un mundo con inteligencia artificial y automatización integradas a la educación, la salud y la vida cotidiana. Como apenas están naciendo, cualquier definición sobre sus hábitos, valores o personalidad es, por ahora, una proyección.