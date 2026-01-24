Presenta:

Refrescante: la receta para hacer la mejor limonada en verano

La limonada es la bebida favorita del verano por su frescura, sabor natural y la sencillez de prepararla en casa.

Alejandro Llorente

La limonada es la bebida estrella del verano por su frescura y sencillez. Shutterstock

El verano invita a buscar bebidas frescas y naturales, y pocas opciones son tan clásicas como la limonada. Fácil de preparar, económica y deliciosa, este truco casero se convierte en el aliado perfecto para combatir el calor y disfrutar de un sabor auténtico.

El secreto de una limonada perfecta

La clave está en combinar jugo de limón recién exprimido con agua bien fría y un toque de azúcar o miel, según el gusto. Para darle un giro más refrescante, se pueden sumar hojas de menta o rodajas de pepino, que aportan frescura y un aroma irresistible.

Ingredientes básicos

  • 4 limones grandes

  • 1 litro de agua fría

  • 4 cucharadas de azúcar (o miel)

  • Hojas de menta fresca (opcional)

  • Cubos de hielo al gusto

‍ Preparación paso a paso

  • Exprimir los limones y colar el jugo para evitar semillas.

  • Mezclar el jugo con el agua fría en una jarra.

  • Agregar el azúcar o miel y revolver hasta disolver.

  • Incorporar hielo y decorar con menta o rodajas de pepino.

  • Servir bien fría y disfrutar.

Limonada con menta, jengibre y pepino receta refrescante de verano

Variantes para sorprender

  • Limonada con jengibre: aporta un toque picante y energizante.

  • Limonada con frutos rojos: suma color y antioxidantes.

  • Limonada gasificada: reemplazar parte del agua por soda para un efecto burbujeante.

Una bebida natural y saludable

Además de refrescante, la limonada es rica en vitamina C y ayuda a hidratar el cuerpo en los días más calurosos. Es una opción natural frente a las bebidas industriales y se adapta a todos los gustos con simples variaciones.

