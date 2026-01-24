Refrescante: la receta para hacer la mejor limonada en verano

La limonada es la bebida favorita del verano por su frescura, sabor natural y la sencillez de prepararla en casa.

El verano invita a buscar bebidas frescas y naturales, y pocas opciones son tan clásicas como la limonada. Fácil de preparar, económica y deliciosa, este truco casero se convierte en el aliado perfecto para combatir el calor y disfrutar de un sabor auténtico.

El secreto de una limonada perfecta La clave está en combinar jugo de limón recién exprimido con agua bien fría y un toque de azúcar o miel, según el gusto. Para darle un giro más refrescante, se pueden sumar hojas de menta o rodajas de pepino, que aportan frescura y un aroma irresistible.