Qué cambios trae el portal 12.12 para los signos del Zodiaco

12.12.2025. El último portal energético del año que transformará a los signos del Zodiaco. La energía de diciembre que te pide soltar el pasado.

El 12 de diciembre de 2025 activa el último portal de energía del Año 9, una etapa de grandes cierres y balances personales. Este día invita a reflexionar sobre el ciclo que termina, preparando el terreno y la mentalidad para la llegada del nuevo Año 1 en 2026 para todos los signos del Zodiaco.

Qué deben tomar en cuenta los signos del Zodiaco El portal astral abre cuatro momentos de activación energética distintos. Las primeras horas de la mañana impulsan la gratitud y las intenciones familiares. Cáncer, Piscis y Sagitario se encuentran muy abiertos a esta energía expansiva. Es un momento ideal para enfocarse en la siembra de deseos internos profundos. La mañana se orienta hacia la estructura, el anclaje y la materialización. Capricornio, Virgo y Tauro se ven directamente influenciados por esta vibración. Este tiempo es perfecto para darle forma a los deseos y establecer bases sólidas. La energía favorece la planificación de las metas para el ciclo que comienza.

Contemplar, meditar, agradecer. La llegada de la primavera representa un momento clave para revitalizar la relación entre cuerpo y mente. Freepik Por la noche La tarde y la noche promueven la conversación honesta y la palabra alineada. Libra, Géminis y Acuario reciben un impulso para las interacciones sociales. Es un espacio propicio para acuerdos, diálogos sinceros y el encuentro con otros. Se busca la armonía a través de la comunicación clara y sin filtros. La noche profunda se tiñe de transformación radical y regeneración total. Escorpio y Leo experimentan esta potencia en su máxima expresión personal. Acuario también siente el llamado a un cambio fundamental en sus estructuras. Este momento final es para soltar lo que ya no sirve con amor y aceptación.

Las energías planetarias en movimiento afectan a cada signo de forma particular. Neptuno reanuda su avance directo, disipando la neblina mental de las últimas semanas. Piscis y Cáncer recuperan su claridad intuitiva y su visión interna se aclara. Este retorno ofrece un sentir más firme y una conexión espiritual más nítida.

Mercurio ingresa a Sagitario, provocando una aceleración en el pensamiento. Géminis y Sagitario necesitan elegir una dirección vital clara a seguir. La mente se enfoca en horizontes grandes y la necesidad de movimiento intelectual crece. Es un tiempo para tomar decisiones audaces sobre el futuro cercano.La Luna transita por Virgo y luego por Libra, marcando el ritmo del día. Virgo goza de su momento de purificación personal durante las primeras horas. Libra acoge la armonía y el equilibrio en las horas de la tarde y el anochecer. Las emociones se mueven entre el detalle y la búsqueda de la belleza en el entorno.