Prosperidad en casa: la planta ideal para poner en la entrada según el Feng Shui

La planta ideal para la entrada del hogar, según el Feng Shui, atrae prosperidad y energía positiva.

La entrada de una casa no es un espacio más. Según el Feng Shui, se trata del punto por donde circula la energía vital que influye en el bienestar, la armonía y la prosperidad del hogar. Por eso, elegir qué colocar allí no es un detalle menor. Entre las recomendaciones más repetidas aparece una planta en particular, asociada al equilibrio, la abundancia y las buenas oportunidades.

La puerta como “boca del Chi” En esta filosofía milenaria, la puerta principal es conocida como la “boca del Chi”. Es el lugar por donde ingresa la energía positiva y desde donde se distribuye al resto de los ambientes. Un acceso cuidado, ordenado y con elementos vivos ayuda a que esa energía fluya sin bloqueos. Las plantas, en este sentido, cumplen un rol clave porque aportan vitalidad y movimiento.

La planta que simboliza prosperidad La elegida por el Feng Shui es la zamioculca, también llamada “planta de la fortuna”. Sus hojas verdes, carnosas y brillantes representan crecimiento constante, estabilidad y renovación. Además, es una especie muy resistente, ideal para quienes no tienen demasiada experiencia en jardinería o cuentan con espacios con poca luz natural.

Más allá de su valor estético, se la vincula con la atracción de prosperidad, dinero y nuevas oportunidades, por lo que suele recomendarse especialmente para ubicar cerca de la puerta de entrada o en recibidores.