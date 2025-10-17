Planta milagrosa: cómo preparar tres tazas de té que alivian la garganta en un día

Cuando el cuerpo avisa con estornudos y picazón en la garganta , muchos van directo al jengibre . No es magia. Es calor, aroma y una sensación de alivio que acompaña. La clave está en cómo se prepara. Una taza de esta planta suelta no alcanza. Para notar el efecto conviene seguir un método, dosificar y respetar los tiempos.

La decocción —que no es lo mismo que un simple hervor al paso— extrae compuestos con más intensidad. El resultado es una bebida potente, lista para beber en tres momentos del día. Y, sobre todo, fresca: se hace hoy y se consume hoy.

El punto de partida es medir bien. Por cada taza que vas a tomar, usá entre 10 y 15 gramos de jengibre fresco. Es la dosis que permite sentir el carácter picante sin excederse. Pelá la raíz y picala muy fina. Cuanto más pequeña quede, mejor será la extracción de sus compuestos aromáticos.

No alcanza con cortar rodajas grandes. La idea es multiplicar la superficie de contacto para aprovechar lo que el jengibre tiene por dentro. Colocá todo en una olla limpia, todavía sin prender el fuego. Ese detalle ayuda a que el proceso sea uniforme desde el inicio.

Ahora sumá el agua fría. Para tres tazas finales, servite de una referencia simple: tres tazas y media de agua al inicio. Ese excedente compensa lo que se evapora. Encendé el fuego y esperá a que aparezca el hervor. Cuando la olla burbujea, bajá al mínimo. No queremos golpes de ebullición.

Queremos una cocción suave. Dejá que el jengibre se cocine diez minutos a fuego bajo. Ese tiempo marca la diferencia entre una infusión liviana y una decocción efectiva. Al terminar, apagá y dejá reposar entre cinco y diez minutos, hasta que la temperatura baje apenas. Recién ahí colá. Vas a obtener aproximadamente tres tazas listas para repartir durante la jornada.

Esta preparación rinde para un solo día. No más. Se toma en tres tomas espaciadas, idealmente mañana, tarde y noche. No conviene guardarla para el día siguiente. Con el paso de las horas se pierden características sensoriales y parte de los compuestos volátiles que le dan presencia.

El objetivo es beberla fresca, cuando aún conserva su perfil más completo. Si preferís, podés endulzar apenas o sumar unas gotas de limón al momento de servir. Pero la base es la decocción tal cual la preparaste. Sencilla. Directa. Sin agregados que opaquen el jengibre.

Consejos útiles para que funcione mejor el té de jengibre

Elegí raíces firmes, pesadas y con piel lisa. Eso habla de frescura. Picá con cuchillo bien afilado para no “machacar” la fibra. Usá una olla mediana y una tapa que cierre bien. Medir el agua con tazas iguales te evita errores. Si buscás una bebida menos intensa, usá 10 gramos por taza; si necesitás más carácter, subí a 15 gramos. No te saltees el reposo: ese tramo final redondea sabor y extracción. Y recordá colar con un tamiz fino para que no queden hebras que incomoden al beber. Pequeños gestos que mejoran mucho el resultado.

Tomar una decocción de jengibre no reemplaza el seguimiento médico ni los tratamientos indicados por profesionales. Sí puede acompañar. Aporta calor, invita a hidratarse y ayuda a transitar el malestar con una rutina simple. Si los síntomas se prolongan, si hay fiebre alta o si padecés condiciones previas, consultá a tu médica o médico.

Mientras tanto, este método ofrece una pausa cuidada en medio del día. Tres tazas, tiempos claros y un sabor que reconforta. Preparás por la mañana, servís durante la jornada y listo. La sensación de alivio llega de la mano de un ritual breve y preciso. Y ese orden —medir, hervir, reposar, colar— es, muchas veces, lo que marca la diferencia.