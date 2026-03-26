Pintar un departamento en 2026: cuánto puede salir un 2 o 3 ambientes en Argentina

Hay gastos que casi siempre se repiten cuando una propiedad cambia de etapa. Pintar está entre los primeros de la lista. Ya sea para poner un departamento en alquiler, mejorar su aspecto antes de venderlo o simplemente dejarlo en condiciones para una mudanza, el trabajo suele parecer sencillo hasta que llega el momento de pedir números concretos.

En marzo de 2026, el mercado muestra valores muy distintos según el tamaño de la unidad, pero también según detalles que a simple vista no siempre se tienen en cuenta. No alcanza con saber cuántos metros cuadrados tiene el inmueble: el precio final se define por una suma de variables que pueden mover el presupuesto con fuerza.

En el caso de un departamento de 2 ambientes, que por lo general tiene entre 40 y 55 metros cuadrados, la superficie real a intervenir suele ser bastante mayor cuando se contemplan paredes y techos. En esos casos, el área pintable puede ubicarse entre 120 y 180 metros cuadrados. Para un trabajo estándar, que incluya lijado, una mano de fijador y dos manos de pintura látex, los valores actuales rondan entre $300.000 y $520.000.

Cuando se trata de un 3 ambientes, el monto sube de manera clara. Con unidades que suelen moverse entre los 60 y 75 metros cuadrados, el trabajo total puede superar los 200 metros pintables . Ahí, los presupuestos arrancan cerca de los $450.000 y pueden llegar a $780.000. Y no son pocos los casos en los que la cifra sigue escalando: si hay humedad, paredes castigadas o cambios de tonos muy marcados, el costo puede pasar los $800.000 e incluso acercarse al millón de pesos si se usan materiales de gama alta o se requiere una tarea más completa.

Buena parte de la diferencia entre un presupuesto y otro está en el detalle fino. No todos los pintores cotizan del mismo modo. Algunos trabajan por metro cuadrado y otros prefieren visitar el departamento para cerrar un precio global. Además, es habitual que la mano de obra se cobre por un lado y que los materiales queden a cargo del cliente.

En una propuesta estándar, lo común es que se contemple la protección de pisos, muebles y aberturas, el lijado general, la aplicación de fijador sellador, pequeñas reparaciones en grietas, dos manos de látex para interiores y la limpieza final. Ese sería, en líneas generales, el paquete básico. Pero una cosa es un departamento mantenido y otra muy distinta uno que viene acumulando desgaste desde hace años. Ahí es donde empiezan a aparecer los extras.

Los factores que pueden empujar el precio hacia arriba

Hay trabajos que cambian por completo el valor inicial. Un enduido total de paredes, el tratamiento de manchas o humedad, la necesidad de cubrir colores oscuros con tonos claros o el uso de pinturas antihongos y lavables premium suelen encarecer bastante la tarea. También influyen los techos altos y las superficies irregulares, porque demandan más tiempo, más material y, muchas veces, mayor complejidad en la ejecución.

La ubicación también pesa. En CABA y el Gran Buenos Aires, los presupuestos suelen ubicarse por encima de los valores del interior del país. A eso se suma la forma de pago, que generalmente se organiza con un 50% de anticipo y el resto al finalizar, aunque cada profesional maneja sus propias condiciones. En el escenario actual, muchos propietarios eligen comprar la pintura por su cuenta para aprovechar promociones o cuotas y así bajar el costo total.

Qué conviene mirar antes de contratar

Más allá del precio final, los especialistas coinciden en una recomendación simple: comparar. Pedir al menos tres presupuestos detallados permite entender mejor qué está ofreciendo cada pintor y evitar sorpresas una vez iniciado el trabajo. No se trata solo de elegir el número más bajo, sino de revisar qué tareas están incluidas, cuánto tiempo demandará la obra y si los materiales forman parte del servicio o no.

También puede influir el momento del año. Fuera de la temporada alta, que suele concentrarse en primavera y verano, es más factible negociar mejores valores y encontrar mayor disponibilidad. En definitiva, pintar un departamento sigue siendo una de las refacciones más habituales del mercado inmobiliario, pero también una de las que más conviene analizar con lupa antes de cerrar trato.