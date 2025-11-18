Oxigena tu piel: los ejercicios que mejoran tu circulación

Menos arrugas, más circulación. Rejuvenece desde dentro: lo que haces con tu cuerpo que tu piel agradece.

El secreto de una piel espectacular está en la circulación. Para que tu cutis se mantenga sano y con un aspecto juvenil, debes priorizar el flujo sanguíneo. Más oxígeno y nutrientes llegan a las células dérmicas, nutriendo desde dentro. Este proceso no se logra solo con cremas, debes sumar estos ejercicios.

Los ejercicios para mejorar la circulación Caminar a un ritmo más rápido que el habitual es el primer paso. Tus músculos de la pierna actúan como una bomba, ayudando a impulsar más sangre hacia el corazón. Un corazón que recibe este impulso distribuye energía de manera eficiente por todo el cuerpo. No es crucial la duración, lo importante es mantener el cuerpo en movimiento.

¿Por qué deberías caminar todos los días, según Harvard? Foto: Archivo Caminar le devuelve brillo a tu piel Foto: Archivo El segundo movimiento sugerido son las sentadillas. Si estas resultan demasiado desafiantes, un gran sustituto es levantarse y sentarse de una silla. Es importante realizar el ejercicio sin apoyarse en los brazos, fortaleciendo así el tren inferior. Esta acción estimula la circulación de una forma potente.

sentadillas Luego, concéntrate en las rotaciones suaves de cuello y hombros. Son zonas donde solemos acumular una gran cantidad de tensión física. Liberar esta rigidez facilita un mejor paso del flujo sanguíneo a la cabeza y el rostro. Realizar estos estiramientos cada hora de trabajo es beneficioso.