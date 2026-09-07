Nokia 106: el celular que volvió a ser tendencia, cuesta menos de $50.000 y tiene una batería que dura semanas

El Nokia 106 se consolida como una alternativa a los smartphones, ofreciendo hasta cinco semanas de autonomía y funciones esenciales a un precio accesible.

En plena era de los smartphones cargados de notificaciones incesantes y funciones infinitas, los celulares con teclado físico y pantallas diminutas están de regreso. Modelos icónicos de la marca Nokia volvieron a registrar un aumento en sus ventas en tiendas digitales, plataformas de e-commerce como Mercado Libre y lugares de subastas.

El Nokia 106 se transformó en uno de los dispositivos más buscados por quienes desean volver a lo esencial. En Argentina se consigue por menos de $50.000 pesos y su principal atractivo es una batería de altísima autonomía que puede durar hasta cinco semanas en modo de espera.

Características y limitaciones del Nokia 106 Lo más llamativo del celular es que no distrae con notificaciones de redes sociales y no cuenta con cámaras, acceso a WhatsApp, conexión Wi-Fi ni aplicaciones de redes sociales. Solamente ofrece funciones básicas como llamadas de voz, mensajes SMS, radio FM, linterna, soporte para Dual SIM y el clásico juego de la serpiente (Snake). Además, tiene una estructura ultra ligera con un tamaño diseñado para caber en cualquier bolsillo sin estorbar.

El Nokia 106 no tiene redes sociales. Shutterstock Advertencia clave antes de comprar en Argentina Antes de adquirir un equipo de estas características, los especialistas recomiendan verificar si se trata de la versión con conectividad 2G o 4G. La tecnología 2G ha quedado prácticamente obsoleta y enfrenta un apagón paulatino por el avance de las redes móviles en el país, por lo que la variante con soporte 4G garantiza una señal estable para llamadas y mensajes sin interrupciones.

El fenómeno "dumbphone": la respuesta de la Gen Z a la saturación digital La demanda de estos celulares "tontos" no proviene únicamente de adultos mayores. Cada vez más jóvenes buscan reducir el tiempo que pasan frente a la pantalla para escapar de la hiperconexión constante, proteger su salud mental y recuperar la capacidad de concentración. Diversos estudios han vinculado el uso compulsivo del teléfono desde edades tempranas con un incremento en los niveles de ansiedad, depresión y estrés en la Generación Z.