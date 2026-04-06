No tires la cuna: las 2 ideas virales para reciclar su cabecero y crear muebles útiles que ahorran espacio

En lugar de tirar la cuna en desuso, hay formas simples de reutilizar su cabecera para crear muebles prácticos y sumar espacio en casa.

Uno de los muebles que más rápido queda sin uso en la casa es la cuna. Sin embargo, lejos de desecharla, puede tener una segunda vida práctica y decorativa con cambios simples, económicos y sin necesidad de conocimientos profesionales.

Antes de comenzar, es importante revisar el estado de la madera y lijar las superficies para evitar astillas o imperfecciones. También se recomienda utilizar fijaciones firmes al momento de colgar la estructura, especialmente si se va a usar como perchero. Con herramientas básicas y pocos materiales, la transformación puede realizarse en poco tiempo y con un buen resultado.

Ideas sencillas para reciclar la cuna Una de las formas más funcionales de reutilizar el cabecero es convertirlo en un perchero. Sus barandas, fabricadas con materiales resistentes, funcionan como base ideal para colgar ropa, bolsos, zapatos o accesorios.

cabecero para cama Una idea para reciclar la cuna. Gemini Se puede fijar fácilmente en la pared o incluso en la puerta de una habitación o del ingreso al hogar. De esta manera, no solo ayuda a organizar mejor los objetos de uso diario, sino que también permite ahorrar espacio.

Otra opción es transformar esa misma estructura en una cabecera de cama reciclada. En muchos casos, su tamaño coincide con camas de una o dos plazas, lo que facilita integrarla en distintos ambientes.