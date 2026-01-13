"Martes 13, ni te cases ni te embarques": el misterio detrás del refrán que todavía condiciona decisiones

Morderse el labio antes de firmar algo importante, evitar una escalera o mirar dos veces el calendario: la superstición suele aparecer en gestos mínimos. En el mundo hispano, una de las creencias más repetidas cae justo sobre el martes 13 . No es una rareza aislada.

En algunos casos, el miedo al 13 se vuelve tan intenso que llega a describirse como fobia. Y el rechazo se cuela en detalles cotidianos: filas que “saltan” en aviones, plantas ausentes en edificios y hoteles que prefieren no nombrar ese número . Aun así, hay quienes eligen darle la vuelta y lo usan como amuleto, incluso en deportes donde algunos lo llevan como dorsal sin drama.

La frase “Martes 13, ni te cases ni te embarques” funciona como consejo en tono de alarma. La idea es simple: no conviene iniciar compromisos grandes en una fecha asociada a la mala fortuna. No habla solo de bodas o viajes. Apunta a proyectos, contratos, mudanzas o decisiones que parecen “definitivas”. Es una fórmula breve, fácil de memorizar, que se transmite por repetición familiar.

Y como ocurre con muchas creencias populares, se instala aunque no exista una prueba real detrás. Lo llamativo es su fuerza: todavía hoy, hay quienes postergan trámites o prefieren no “estrenar” nada en esa jornada.

El número 13 reúne explicaciones de distintas tradiciones. En la cultura cristiana se lo vincula con la Última Cena: el invitado que completa el grupo es asociado con la traición. En el mundo nórdico aparece otra interpretación: la figura de Loki, un dios tramposo y desestabilizador, se convierte en símbolo de caos y mal augurio. También está el tarot, donde el arcano XIII suele representar un final drástico, una transformación, la idea de muerte como cierre y cambio. Con el tiempo, estas capas se superponen y refuerzan una misma sensación: el 13 incomoda, suena “fuera de orden” y, por eso, se vuelve un candidato perfecto para el temor colectivo.

Martes 13 Shutterstock

Si el 13 ya venía con fama complicada, el martes aporta su propia carga. El nombre del día remite a Marte, dios de la guerra. Esa asociación, en ciertas lecturas populares, lo conecta con conflicto y mala fortuna. A eso se suman relatos históricos y míticos que circulan como combustible de la creencia. Se menciona, por ejemplo, que Constantinopla habría caído un martes, y esa idea se transformó en argumento repetido en distintos lugares.

Otras versiones apelan a leyendas, como la confusión de lenguas en la Torre de Babel, también atribuida a un martes 13. En cambio, en el mundo anglosajón el día “marcado” suele ser otro: el viernes 13, relacionado con la crucifixión de Jesús y otras narrativas de mala suerte.

Todo esto explica por qué el refrán no nació de una sola fuente, sino de una suma de capas culturales. La superstición se arma como un collage: religión, historia, mitología y costumbre. Y luego se cristaliza en una frase que viaja de generación en generación. Incluso figuras públicas evitaron pronunciar el número de forma directa, reemplazándolo por “12+1”, una forma de esquivar la carga simbólica sin enfrentarse al mito.

Al final, el martes 13 es más un espejo social que una amenaza real. Condensa miedos, rituales y una necesidad humana de encontrar señales en el azar. Quien lo toma como advertencia lo hará por tradición o por intuición. Quien lo ignora, seguirá con su rutina. Y ahí está el punto: la fecha no decide el destino. Pero la historia detrás del dicho revela cómo una idea puede volverse costumbre y, sin darse cuenta, influir en decisiones muy concretas.