Maluma: el hábito que cambió por completo su cuerpo y mente

El equilibrio que logró no es casual. Cada decisión está orientada a sostener su bienestar. Para Maluma, el éxito no solo se mide en premios o giras.

Maluma enfrenta sus días con una disciplina que sorprende incluso a sus seguidores más fieles. El cantante colombiano no solo vive de la música, también de una rutina exigente que sostiene su energía, su cuerpo y su mente. Su secreto radica en mantener un hábito saludable.

Maluma y su cambio radical El artista reveló que su día comienza poco después de las cinco de la mañana. Se acuesta temprano, a las nueve de la noche, y se levanta antes del amanecer para entrenar. Este hábito lo adoptó con mayor compromiso desde el nacimiento de su hija, Paris, una motivación que lo impulsó a fortalecer su salud y a mantener un ritmo que le permita disfrutar más de su familia.

maluma Su rutina de ejercicios combina fuerza, resistencia y flexibilidad. Maluma entrena todos los días, alternando pesas, cardio y sesiones de movimiento corporal. Para él, no se trata solo de verse bien, sino de sentir equilibrio en cuerpo y mente. El gimnasio es su espacio de enfoque, donde libera tensiones y se prepara para enfrentar los desafíos del escenario y la vida pública.

Que calor hace en esta isla Además del entrenamiento físico, dedica tiempo a la meditación y al yoga. Estas prácticas lo ayudan a mantener la concentración y la serenidad que transmite fuera del escenario. El cantante ha dicho que estar agradecido es una de sus mayores fuentes de energía, una filosofía que aplica tanto en su carrera como en su vida personal.