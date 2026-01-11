Los alimentos que ayudan a las mujeres después de los 40

Lo que muchas mujeres comen mal después de los 40. La lista de alimentos que gana importancia a partir de esa edad.

Comer bien marca la diferencia. A partir de los 40 años, el cuerpo femenino cambia y pide más atención. Estos alimentos te ayudarán, pues elegir bien lo que te llevas a la boca será sinónimo de energía, huesos cuidados y músculos desarrollados. La dieta mediterránea destaca por su equilibrio.

El pescado azul es otro pilar. Sardinas, caballa, boquerones o jureles ofrecen ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes participan en el cuidado cardiovascular y en la función cerebral. Además, su consumo regular se asocia con menor rigidez articular y mejor respuesta del sistema inmunitario.

Las legumbres como garbanzos, lentejas y alubias aportan proteínas vegetales, hierro y fibra. Ayudan a mantener la saciedad y a regular el tránsito intestinal. Las verduras frescas aportan color y nutrición. Tomates, pimientos, espinacas y berenjenas destacan por su contenido en vitaminas y antioxidantes. Su presencia diaria favorece la salud celular y refuerza las defensas. Priorizar variedad asegura un aporte más completo.