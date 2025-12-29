Los 4 cursos cortos y gratis que deberías hacer en 2026, según la IA

La inteligencia artificial recomendó aprender estas habilidades que son a prueba de IA y prometen durar en el tiempo.

El avance de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y cada vez más carreras universitarias pierden valor. A punto de empezar el 2026, le preguntamos a la IA cuáles son los cursos cortos y gratis que podemos hacer en el año para no quedarnos atrás.

Las habilidades transversales son difíciles de reemplazar por IA y serán valiosas en el campo profesional. Por eso el pensamiento crítico y el aprendizaje continuo tienen una gran proyección para el futuro y puedes aprenderlo en los cursos básicos de Google Digital Garage con un enfoque en habilidades digitales y carrera profesional.

¿Qué aprender según la IA? Archivo. Los cursos recomendados por la IA Dentro del mundo digital se ha vuelto esencial aprender sobre ciberseguridad, programación y computación básica, y los fundamentos de computación nube. Estos se pueden encontrar en plataformas gratuitas como en TryHackMe, Harvard, FreeCodeCamp y AWS Cloud Practitioner Essentials.

También se considera importante conocer los fundamentos de la IA y su impacto en el mundo laboral. Para ello puedes investigar en Alison con expertos de Stanford, Google y la Universidad de Cambridge. Otros cursos recomendados se encuentran en Google Actívate y Google Digital Garage.