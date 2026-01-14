Lecturas de verano: la IA recomienda tres libros de autoras argentinas para vacaciones

El verano es el momento ideal para bajar el ritmo, desconectarse y sumergirse en una buena historia. Ya sea en la playa, la montaña o el sillón de casa, la lectura se convierte en una gran aliada de las vacaciones. En ese contexto, la inteligencia artificial sugiere tres libros de autoras argentinas que combinan atrapantes tramas, estilos potentes y lecturas ágiles, perfectas para los días de descanso.

Distancia de rescate, de Samanta Schweblin Breve, inquietante y absorbente, esta novela es ideal para quienes buscan una lectura intensa en poco tiempo. Samanta Schweblin construye un relato cargado de tensión psicológica y clima opresivo, donde el peligro parece latente en cada página. Es un libro que se lee rápido, pero deja una sensación que perdura mucho después de haberlo terminado.

Las malas, de Camila Sosa Villada Esta novela se convirtió en una de las más recomendadas de los últimos años. Con una prosa cruda y poética a la vez, Camila Sosa Villada narra la vida de un grupo de travestis en Córdoba, mezclando autobiografía, realismo y fantasía. Es una historia potente, emotiva y necesaria, que atrapa desde el inicio y ofrece una mirada distinta, ideal para leer sin apuros durante el verano.

leer transporte.jpg Los tres libros elegidos para el verano fueron destacados en múltiples ocasiones por la fuerza y calidad de su relato. Foto: Archivo Cometierra, de Dolores Reyes Para quienes prefieren el suspenso con un toque sobrenatural, Cometierra es una excelente opción. La novela cuenta la historia de una adolescente con un don inquietante: puede encontrar personas desaparecidas al comer tierra. Con capítulos cortos y ritmo ágil, Dolores Reyes construye un relato oscuro y atrapante que invita a seguir leyendo sin pausas.