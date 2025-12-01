Las vitaminas esenciales para una piel seca y sin brillo

Recuerda que la salud de tu piel es un reflejo de los cuidados que le dedicas. Es momento de actuar y darle las vitaminas que necesita.

Si tu piel luce más seca, escamosa o perdió ese brillo natural, la edad no siempre es la razón principal. Lo habitual es la carencia de vitaminas esenciales que sostienen su salud y aspecto. Ellas ayudan a la dermis a defenderse, hidratarse y mantener su textura suave y firme.

La piel necesita de estas vitaminas La vitamina A es fundamental para la renovación celular de la piel. Cuando hay escasez, la capa superficial se muestra áspera y con tendencia a descamarse. Este nutriente actúa desde el interior asistiendo a la reparación del tejido. Se encuentra en alimentos como el hígado, los huevos y vegetales de color naranja intenso, como la zanahoria y la calabaza.

EL jugo de zanahoria y alfalfa aporta diversos nutrientes al organismo Foto: Shutterstock EL jugo de zanahoria y alfalfa aporta diversos nutrientes al organismo Foto: Shutterstock La vitamina C es el motor que estimula la fabricación de colágeno, una proteína estructural vital. Sin suficiente vitamina C, la piel pierde gradualmente su firmeza y elasticidad. El resultado es una dermis que acentúa las líneas de expresión y arrugas. Abunda en cítricos (naranjas, limones), el pimiento rojo y el brócoli fresco.

Logra una piel más firme e hidratada. Foto: Archivo Logra una piel más firme e hidratada. Foto: Archivo La vitamina D equilibra las defensas cutáneas, funcionando como un escudo protector. Si falta, la piel es más vulnerable a la irritación e inflamación. Este nutriente es un regulador que asiste a la respuesta inmunitaria del órgano más grande del cuerpo. Se obtiene principalmente por la exposición solar, y está presente en el pescado azul y la leche fortificada.