Las vitaminas esenciales para una piel seca y sin brillo
Recuerda que la salud de tu piel es un reflejo de los cuidados que le dedicas. Es momento de actuar y darle las vitaminas que necesita.
Si tu piel luce más seca, escamosa o perdió ese brillo natural, la edad no siempre es la razón principal. Lo habitual es la carencia de vitaminas esenciales que sostienen su salud y aspecto. Ellas ayudan a la dermis a defenderse, hidratarse y mantener su textura suave y firme.
La piel necesita de estas vitaminas
La vitamina A es fundamental para la renovación celular de la piel. Cuando hay escasez, la capa superficial se muestra áspera y con tendencia a descamarse. Este nutriente actúa desde el interior asistiendo a la reparación del tejido. Se encuentra en alimentos como el hígado, los huevos y vegetales de color naranja intenso, como la zanahoria y la calabaza.
Te Podría Interesar
La vitamina C es el motor que estimula la fabricación de colágeno, una proteína estructural vital. Sin suficiente vitamina C, la piel pierde gradualmente su firmeza y elasticidad. El resultado es una dermis que acentúa las líneas de expresión y arrugas. Abunda en cítricos (naranjas, limones), el pimiento rojo y el brócoli fresco.
La vitamina D equilibra las defensas cutáneas, funcionando como un escudo protector. Si falta, la piel es más vulnerable a la irritación e inflamación. Este nutriente es un regulador que asiste a la respuesta inmunitaria del órgano más grande del cuerpo. Se obtiene principalmente por la exposición solar, y está presente en el pescado azul y la leche fortificada.
La vitamina E trabaja protegiendo a las células cutáneas del daño oxidativo causado por factores externos. Es un antioxidante natural que asiste a resguardar la matriz de la piel. Se halla en alimentos como las almendras, el aguacate y el aceite de oliva. Un aporte correcto asiste a retrasar los signos visibles del envejecimiento prematuro.