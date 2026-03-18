La rosa de rápido crecimiento que llena tu jardín de flores y perfume en poco tiempo

La planta que está inspirada en la aristocracia británica y necesita de pocos cuidados para decorar el jardín.

Lograr un jardín original no siempre es fácil, ya que muchas de las plantas disponibles en viveros suelen repetirse. Sin embargo, existe una alternativa que combina elegancia, aroma y una floración impactante: una rosa similar a la clásica Iceberg, pero con un estilo más distintivo.

Se trata de la rosa Princess Alexandra of Kent, creada en 2007 por el reconocido rosalista británico David Austin. Su nombre rinde homenaje a la aristócrata británica Alexandra de Kent, y su floración en tonos rosados suaves, abundante y perfumada, la convirtió en una de las favoritas en jardines de todo el mundo.

shutterstock_rosa princess Esta rosa fue creada en 2007. Shutterstock Además de su valor ornamental, esta planta se destaca por su porte. Se trata de un arbusto que puede alcanzar hasta un metro de altura y unos 75 centímetros de ancho, lo que la vuelve ideal para crear borduras, canteros o pequeños setos. Sus hojas de color verde intenso funcionan como un fondo perfecto que resalta el color de sus flores y aporta equilibrio visual al conjunto del jardín.

Qué necesita la rosa para crecer fuerte y saludable Como la mayoría de las rosas, esta variedad requiere buena exposición solar. Lo ideal es ubicarla en un espacio donde reciba entre 6 y 8 horas de luz directa al día, con buena ventilación para favorecer un crecimiento vigoroso y un follaje denso.

El riego debe ser moderado, manteniendo el sustrato húmedo pero sin encharcar. Un suelo con buen drenaje es fundamental para evitar la acumulación de agua, que puede dañar las raíces y afectar la salud general de la planta.